TRỰC TIẾP bán kết lượt về ASEAN Cup 2026 Việt Nam vs Malaysia 2-0 (H2): Vào!!! Xuân Son lập cú đúp

TPO - Nguyễn Xuân Son lập cú đúp với pha dứt điểm cực nhanh phá lưới Malaysia, nâng cách biệt lên 2-0 cho đội tuyển Việt Nam.

goal VÀO, Xuân Son lập cú đúp 88': Xuân Son lấy bóng từ biên trái, lướt đi. Anh đè mặt hậu vệ Malaysia rồi tung ra cú sút hiểm hóc xâu kim thủ môn Malaysia. 2-0 cho trận đấu an bài. report Xuân Son bỏ phí 86': Xuân Son băng xuống dũng mãnh, đưa bóng qua cả hậu vệ Malaysia. Anh tung cú sút nhưng vì bị ép vào góc hẹp nên cú đá không chuẩn xác. ảnh: Như Ý report Thế trận đang chậm lại 84': Với kết quả chung cuộc 3-0, tuyển Việt Nam đã có thể nghĩ về chung kết. Trong khi đó, Malaysia dường như cũng đã sẵn sàng buông bỏ. substitution Văn Hậu chấn thương và phải rời sân 79': Văn Hậu bị đau ở bắp đùi. Anh phải rời sân. Quang Kiệt là cầu thủ thay thế. Đây là trận đầu tiên của trung vệ trẻ HAGL ở ASEAN Cup 2026. report Không vào, Xuân Son bị từ chối bàn thắng thứ 2 75': Văn Vĩ chuyền bóng cho Xuân Son. Tiền đạo 29 tuổi xoay người dứt điểm căng. Tuy nhiên, anh vẫn chưa thắng được thủ môn Malaysia. report Văn Vĩ nhận thẻ vàng vô duyên 68': Quang Hải chuyền bóng vượt tuyến rất tốt, Văn Vĩ có cơ hội nhưng cú chạm của anh không đủ nhạy cảm khiến bóng bật ra 2 mét. Sau đó Văn Vĩ phải phạm lỗi và nhận thẻ vàng. goal VÀO, sau cùng thì đội tuyển Việt Nam cũng đã mở tỷ số 62': Đội tuyển Việt Nam đã pressing toàn diện rồi tổ chức tấn công. Bóng luân chuyển qua các vị trí đến chỗ Tiến Anh. Cú đá của số 15 không thành công nhưng khi Xuân Son áp sát rồi dứt điểm thì hàng thủ Malaysia cuối cùng phải đầu hàng. ảnh: Như Ý - Trọng Tài substitution Đội tuyển Việt Nam thay người 58': Hai Long và Hoàng Hên rời sân. Cặp đôi của Hà Nội FC chơi nỗ lực nhưng không hiệu quả. Vào sân thay thế là Xuân Son và Tài Lộc. report Malaysia bắt đầu tấn công 52': Malaysia đang gia tăng sức ép. Họ đã tạo ra tình huống nguy hiểm đầu tiên. Sau khi Lê Giang cản cú sút từ góc hẹp, Paulo Josue lao vào đá bồi đưa bóng đi vọt xà ngang. report Vẫn chưa vào, thật khó tin 47': Tiến Anh tạt bóng như đặt và bên trong, Văn Hậu bật cao đánh đầu căng. Bóng bay hiểm, nhưng một lần nữa thủ môn Malaysia đã bay người đẩy bóng. Pha thoát thua khó tin của Malaysia. report Hiệp 2 bắt đầu 46': Tuyển Việt Nam lại bỏ lỡ cơ hội ngay từ những giây đầu tiên. Bóng được tạt vào từ cánh trái. Đình Bắc băng vào nhưng anh không thể chạm bóng. foul Hiệp 1 kết thúc, đội tuyển Việt Nam bị cầm hòa 0-0 Một hiệp đấu áp đảo của đội tuyển Việt Nam. Đội đã tạo ra hơn 10 pha hãm thành với 5 pha dứt điểm nguy hiểm. Tiếc rằng sự phung phí khiến các cơ hội cứ trôi qua. HLV Kim Sang-sik chắc chắn không thể hài lòng. report Quá tiếc, cơ hội vàng bị Hoàng Hên bỏ lỡ 44': Hai Long tổ chức một đường phản công sắc lẹm. Anh tỉa bóng vừa tầm để Hoàng Hên đối mặt thủ môn. Một cú chích bóng đã được thực hiện, lần này thủ môn Malaysia đã bị đánh bại nhưng bóng vẫn chưa đi vào lưới. ảnh: Như Ý - Trọng Tài report Đến lượt Quang Hải dứt điểm 40': Hoàng Đức phát hiện ra Quang Hải đứng gần vòng cấm. Anh mở bóng cho đồng đội và Quang Hải đã xử lý tốt. Lần này, bóng vẫn bị thủ môn Malaysia đẩy ra. report Bàn thắng đang ở rất gần nhưng cũng rất xa với tuyển Việt Nam 36': Từ cú đá phạt góc, Xuân Mạnh chọn đứng ở cột xa rồi đưa bóng đi vào, cắt ngang khung thành. Tiếc rằng không có một cái bóng áo đỏ nào có thể tiếp cận. Các cơ hội là rất nhiều song tuyển Việt Nam vẫn bỏ lỡ đầy tiếc nuối. ảnh: Như Ý report Cơ hội bị bỏ lỡ 35': Đình Bắc nhả bóng vừa tầm để Văn Hậu băng lên. Cú sút từ Văn Hậu là rất căng nhưng thủ môn Malaysia đã kịp thời cản phá. report Aguero rời sân, tuyển Malaysia khủng hoảng nhân sự 30': Sau nửa đồng hồ, tuyển Malaysia lại mất thêm một trụ cột. Aguero dính chấn thương và anh phải rời sân trên cáng. Malaysia thực sự đang cạn kiệt nhân sự. ảnh: Như Ý report Không vào, một tuyệt phẩm của Đình Bắc bị từ chối 24': Đình Bắc xoay sở rất tốt. Anh lách người sang trái rồi tung ra cú cứa lòng cực hiểm. Nhưng thủ môn Malaysia vẫn bay người xuất thần, đẩy bóng vượt xà ngang. report Các pha phản công của tuyển Việt Nam vẫn chưa thực sự mượt 20': Hàng tiền vệ của tuyển Việt Nam đang làm tốt, thường xuyên ngăn chặn đối phương nhưng ở những pha dàn xếp cuối cùng, Đình Bắc, Hoàng Hên vẫn chưa làm tốt. report Đến lượt Hoàng Hên bỏ lỡ 16': Cú chạm bóng của Đình Bắc không tốt, bóng bật ra. Hoàng Hên được đặt vào tư thế thuận lợi nhưng cú cứa lòng chân trái của anh lại đi lên trời. report NHM tiếc nuối với những cơ hội của tuyển Việt Nam Tại các màn hình lớn trên khắp cả nước, NHM đang chăm chú dõi theo đội nhà. Và những phút đầu, NHM đã có dịp ăn mừng hụt. ảnh: Huế Xuân report Văn Hậu đánh đầu cực căng, thủ môn Malaysia đã xuất sắc 10': Từ cú đá phạt góc của Tiến Anh, Văn Hậu bật cao đánh đầu căng. Nhưng trái bóng đi không xa vị trí của thủ môn Malaysia. Đội tuyển Việt Nam đã có tới 3 pha hãm thành nguy hiểm trong 10 phút đầu. ảnh: Như Ý Trong tài tham khảo VAR và xác nhận bóng chưa đi qua vạch vôi report Đình Bắc bỏ lỡ 8': Từ một pha cướp bóng trước vòng cấm, Quang Hải đã tạo cơ hội cho Đình Bắc. Tiếc rằng tiền đạo 22 tuổi xử lý vội vàng với cú đá vừa lệch hướng vừa nhẹ. report Không vào 1': Đội tuyển Việt Nam tạo ra cơ hội tốt ngay từ phút đầu tiên. Tuấn Tài băng lên bên cánh trái và tung ra cú đá đưa bóng đi sát sạt cột dọc. ảnh: Như Ý foul Trận đấu bắt đầu 1': Trọng tài nổi còi bắt đầu trận đấu. Đội tuyển Việt Nam ra sân trong trang phục đỏ truyền thống, trong khi Malaysia thi đấu với bộ trang phục vàng quen thuộc. report Sân Mỹ Đình dành 1 phút mặc niệm cựu HLV Phan Thanh Hùng HLV Phan Thanh Hùng qua đời vào ngày 11/8 sau thời gian chống chọi bạo bệnh. Ông từng dẫn dắt đội tuyển Việt Nam dự AFF Cup 2014 trong vai trò HLV trưởng và làm trợ lý cho HLV Calisto tại AFF Cup 2008. report Hai đội thực hiện xong nghi lễ chào cờ report Malaysia đang làm nóng Ảnh: Như Ý report Đội hình ra sân của Malaysia report Đội tuyển Việt Nam làm nóng trên sân ảnh: Trọng Tài - Như Ý report Đội hình ra sân của tuyển Việt Nam Nhiều thay đổi trong 11 cái tên đá chính. Xuân Son dự bị, Tài Lộc cũng không ra sân từ đầu. Thay thế cho 2 vị trí này là Hai Long và Hoàng Hên. Bên hành lang trái, Tuấn Tài và Văn Hậu sẽ có nhiệm vụ ngăn chặn những pha leo biên của Sumareh.

Chiến thắng cách biệt 2 bàn tại Kuala Lumpur không chỉ mang lại ưu thế về mặt tỷ số mà còn giải tỏa đáng kể sức ép tâm lý cho “Những chiến binh Sao Vàng”. Lối chơi kỷ luật, sự sắc sảo của hàng công cùng tính tổ chức chặt chẽ nơi hàng thủ đã giúp đội tuyển Việt Nam hóa giải hầu hết các miếng đánh phủ đầu của đối thủ.

Trở về chảo lửa Mỹ Đình, Việt Nam nắm toàn quyền tự quyết về mặt chiến thuật. Đội hoàn toàn có thể chủ động lựa chọn thế trận phòng ngự phản công sở trường, kéo dãn đội hình đối phương và chờ đợi thời cơ tung ra những đòn kết liễu từ các tình huống chuyển trạng thái nhanh.

Ở chiều ngược lại, Malaysia hành quân đến Hà Nội với tâm thế không còn gì để mất. Bị dẫn trước 2 bàn buộc Harimau Malaya phải đẩy cao đội hình chơi tấn công tổng lực nhằm tìm kiếm bàn thắng sớm.

Điểm mạnh của Malaysia vẫn nằm ở nền tảng thể lực dồi dào, khả năng tranh chấp tay đôi quyết liệt và những bài đánh biên giàu tốc độ. Tinh thần cũng là sức mạnh của họ. Đội tuyển này từng nhiều lần chứng minh họ là đối thủ khó lường và sẵn sàng bùng nổ trong những hoàn cảnh ngặt nghèo nhất.

Lịch sử đối đầu tại các giải đấu khu vực từng chứng kiến những màn lội ngược dòng bất ngờ, nơi chỉ một khoảnh khắc lơ là cũng có thể khiến cục diện đảo chiều nhanh chóng. Ví dụ điển hình nhất là việc Việt Nam thắng 2-1 ở lượt đi nhưng thua ngược 2-4 ở bán kết lượt về 2014, cay đắng nhìn đối thủ đi tiếp.

Do vậy, 90 phút sắp tới trên đất Hà Nội hứa hẹn vẫn ẩn chứa nhiều kịch tính và thử thách không hề dễ dàng với chủ nhà Việt Nam.