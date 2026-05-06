Trực tiếp bán kết Arsenal vs Atletico Madrid (02h00 ngày 6/5): Emirates mở hội?

Đặng Lai
Hoàng Nguyên

TPO - Trận lượt về bán kết Champions League 2025/26 giữa Arsenal và Atletico Madrid đang là tâm điểm của làng túc cầu. Sau kết quả hòa 1-1 ở lượt đi, lợi thế đang nghiêng nhẹ về phía đoàn quân của Mikel Arteta nhờ điểm tựa sân nhà và phong độ ổn định của các trụ cột...

report 2 bộ mặt trái ngược

Từng là đội bóng giỏi tấn công, kém phòng ngự thì Arsenal mùa này cực kỳ chắc chắn ở khâu bảo vệ khung thành. Họ chỉ chịu 0,5 bàn thua/trận. Trong khi đó, Atletico trái ngược hoàn toàn. Hình ảnh tập thể xù xì, ưu tiên phòng ngự của họ những năm trước đã biến mất. CLB này thủng lưới khá nhiều với trung bình 1,8 bàn thua/trận. Tuy nhiên nhờ hàng công vận hành tốt (2,3 bàn/trận), Atletico vẫn giành kết quả tốt trên các mặt trận.

Dưới bàn tay của Mikel Arteta, "Pháo thủ" đang thể hiện một lối chơi tấn công rực lửa và cực kỳ ổn định. Tại Champions League, Arsenal chỉ thua 2 trong số 23 trận gần nhất.

Sự bổ sung chất lượng từ sát thủ Viktor Gyökeres (người đã ghi bàn thắng quý giá ở lượt đi) đang giúp hàng công đội chủ sân Emirates trở nên đa dạng hơn bao giờ hết.

Dù có thể thiếu vắng Martin Odegaard và Kai Havertz do chấn thương, chiều sâu đội hình với những cái tên như Declan Rice hay Bukayo Saka vẫn giúp họ duy trì vị thế "cửa trên".

Diego Simeone vẫn giữ nguyên bản sắc "lì lợm" nhưng có phần cởi mở hơn khi sở hữu Julián Álvarez. Tiền đạo người Argentina đang có phong độ cực cao với hiệu suất ghi bàn ấn tượng tại đấu trường châu Âu.

Tuy nhiên, hàng thủ của "Los Rojiblancos" mùa này không còn giữ được sự chắc chắn tuyệt đối, thường xuyên bộc lộ sơ hở trong những tình huống phản công nhanh.

Tại vòng bảng mùa này, Arsenal từng vùi dập Atletico với tỷ số 4-0 tại Emirates. Lịch sử cũng ủng hộ đại diện nước Anh khi họ bất bại trong 8 lần chạm trán gần nhất với các đội bóng La Liga (thắng 7). Liệu họ có biến điểm tựa lịch sử thành kết quả thuận lợi trên sân?

