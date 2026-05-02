Trực tiếp Arsenal vs Fulham, 23h30 ngày 2/5: Bản lĩnh của kẻ dẫn đầu

TPO - Chưa đầy 72 giờ sau trận cầu căng thẳng tại Champions League, Arsenal lại phải bước vào derby London ở vòng 35 Premier League. Trước Fulham đang khát điểm, đây là bài kiểm tra thực sự cho tham vọng vô địch của đội chủ sân Emirates.

Trong bối cảnh Paris Saint-Germain được tạo điều kiện hoãn lịch thi đấu quốc nội để dồn toàn lực cho Champions League, các đại diện của Premier League, trong đó có Arsenal, lại không có được “đặc quyền” tương tự.

Chính vì vậy, thầy trò HLV Mikel Arteta buộc phải bước vào trận derby London với Fulham chỉ chưa đầy 72 giờ sau màn so tài căng thẳng trước Atletico Madrid tại đấu trường châu Âu.

Trận hòa 1-1 trên đất Tây Ban Nha đều nhờ những tình huống ghi bàn trên chấm 11m. Julian Alvarez mở tỷ số trên chấm phạt đền cho Atletico, trước khi Viktor Gyokeres đáp trả cũng từ cự ly 11m.

Đáng chú ý, HLV Arteta đã tỏ ra “phẫn nộ” khi cho rằng Arsenal còn mất thêm một quả phạt đền sau tình huống gây tranh cãi giữa David Hancko và Eberechi Eze. Dẫu vậy, đại diện nước Anh vẫn rời sân với lợi thế nhất định trước trận lượt về trên sân nhà.

Trở lại đấu trường quốc nội, Arsenal vừa kịp “hãm phanh” chuỗi phong độ sa sút bằng chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Newcastle. Ba điểm quý giá này giúp “Pháo thủ” chấm dứt chuỗi 4 thất bại liên tiếp trên mọi đấu trường, đồng thời tạo khoảng cách 3 điểm với Man City trong cuộc đua vô địch.

Nếu tiếp tục giành chiến thắng, Arsenal hoàn toàn có thể nới rộng cách biệt lên 6 điểm, trong bối cảnh Man City phải chờ đến đầu tuần để chạm trán Everton. Điểm tựa lớn của đội chủ sân Emirates chính là hàng thủ, khi họ mới chỉ để lọt lưới 11 bàn trên sân nhà mùa này.

Trong khi đó, Fulham cũng vừa tìm lại cảm giác chiến thắng bằng việc vượt qua Aston Villa với tỷ số 1-0, nhờ pha lập công sớm của Ryan Sessegnon.

Trước đó, đoàn quân của HLV Marco Silva trải qua chuỗi trận đáng quên khi “tịt ngòi” trước Liverpool và Brentford. Tính rộng hơn, Fulham chỉ ghi được vỏn vẹn 4 bàn trong 7 trận gần nhất, con số lý giải vì sao họ đã tụt xuống vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng, dù khoảng cách với nhóm dự cúp châu Âu là không lớn.

Cơ hội vẫn còn, nhưng tương lai của HLV Marco Silva đang trở thành dấu hỏi lớn khi ông được liên hệ với chiếc ghế nóng tại Chelsea.

Chuyến hành quân tới Emirates lần này mang theo nhiều áp lực. Fulham không chỉ cần chấm dứt chuỗi 3 trận sân khách không thắng và không ghi bàn, mà còn phải phá “dớp” lịch sử khi chưa từng giành chiến thắng trên sân khách trước đội đang dẫn đầu Premier League.

Đáng chú ý hơn, thống kê đối đầu gần như chống lại họ hoàn toàn. Arsenal đang sở hữu chuỗi 32 trận bất bại trên sân nhà trước Fulham tại giải vô địch quốc gia, một trong những kỷ lục dài nhất trong lịch sử bóng đá Anh giữa hai CLB.