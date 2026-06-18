Trực tiếp Anh vs Croatia 2-1 (H1): Vào!!! Harry Kane ghi bàn

TPO - Xuất phát từ pha đá phạt góc bên cánh phải, Harry Kane băng vào bật cao đánh đầu chéo góc phá lưới Croatia, ghi bàn thứ 2 cho tuyển Anh.

report Tuyển Anh đá phạt Phút 45+1: Anh được hưởng quả đá phạt sau khi Bellingham bị Pasalic phạm lỗi. Khoảng cách tầm 36m và Recce James là người sút bóng nhưng không qua vượt qua hàng rào. goal Cú đúp cho Harry Kane Phút 42: Từ quả phạt góc bên cánh phải, Kane thực hiện cú đánh đầu mạnh mẽ và giúp Anh vượt lên một lần nữa. report Thống kê đáng chú ý Cú sút của Baturina đạt tốc độ 120 km/h, bay qua Rice và khiến Pickford bó tay. goal Tỷ số là 1-1 Phút 34: Croatia gây bất ngờ với bàn gỡ của Baturina. Bóng được đẩy xuống phía trái, sau đó Sucic trả ngược và Baturina thực hiện cú sút quyết đoán. report Khó khăn của Tam sư Phút 30: Nếu có điều gì đó chưa ổn ở cách vận hành của tuyển Anh thì chính là khả năng triển khai bóng từ tuyến dưới. Họ khá khó khăn để di chuyển bóng lên phía trước khi Croatia pressing tầm cao. report Kane mắc sai lầm Phút 28: Kane làm mất bóng ngay trung lộ, mang tới cơ hội tập kích cho Croatia. Rất may, anh và các đồng đội đã kịp sửa sai. report Khởi đầu tốt cho tuyển Anh Phút 25: Tam sư đã có nửa đầu hiệp một sống động và ghi 1 bàn thắng từ 5 cú dứt điểm tạo ra. report Không được! Phút 20: Kane thực hiện đường chuyền xuất sắc cho Jude Bellingham, người dốc bóng bên cánh trái. Tuy nhiên ngôi sao của Real bị kèm quá chặt và không thể tung ra cú dứt điểm. report Thống kê đáng chú ý Harry Kane hiện đã có 9 bàn thắng cho đội tuyển Anh tại World Cup và chỉ còn kém kỷ lục 10 bàn của Gary Lineker đúng 1 bàn. goal 1-0 cho tuyển Anh Phút 11: May cho Kane và tuyển Anh. Trọng tài cho thực hiện lại quả phạt đền vì Gvardiol đã di chuyển sớm vào vòng cấm, đồng thời Livakovic cũng vượt lên trên vạch vôi trước khi Kane sút bóng. Kane quyết định vẫn sút vào góc phải khung thành, ngược với hướng bay của Livakovic. 1-0 cho tuyển Anh. report Không vào!!!! Phút 10: Thật khó tin nhưng Kane, chuyên gia đá phạt đền, lại dứt điểm hỏng ăn. Thủ môn Livakovic đã đổ người đúng hướng. penalty Phạt đền cho tuyển Anh Phút 9: Luka Modric được xác định phạm lỗi với Madueke và trọng tài đã chỉ tay vào chấm phạt đền. report Harry Kane dứt điểm Phút 8: Pha tấn công từ cánh phải đã mang tới cơ hội xoay người dứt điểm cho Harry Kane. Tuy nhiên bóng chạm người cầu thủ Croatia đi ra ngoài đường biên ngang. report Cơ hội cho Croatia Phút 3: Croatia kiếm được quả phạt góc đầu tiên, và Sutalo đã tạo nên cú sút đầu tiên của trận đấu nhưng bóng đi chệch mục tiêu khá xa. report Trận đấu bắt đầu Phút 1: Trọng tài Clément Turpin đã nổi hồi còi đầu tiên tại Dallas Stadium, chính thức bắt đầu trận đấu tại bảng L giữa Anh và Croatia. Anh là đội giao bóng. ​ report Thống kê đáng chú ý Anh chỉ thua một trong 8 trận mở màn World Cup gần nhất (thắng 4, hòa 3), là trận thua 2-1 trước Ý năm 2014. Ngược lại, Croatia chỉ thắng một trong năm trận mở màn gần nhất (1 hòa, 3 thua), là trận thắng 2-0 trước Nigeria năm 2018. report Đội hình ra sân của Croatia report Đội hình ra sân của Anh

60 năm qua kể từ lần đầu đăng quang World Cup 1966, người Anh vẫn chờ đợi mòn mỏi cho lần vô địch tiếp theo. Để hiện thực hóa giấc mơ "đưa bóng đá về nhà", FA quyết định bổ nhiệm Thomas Tuchel, người được kỳ vọng sẽ tạo nên một đội bóng kỷ luật, khoa học và hiện đại.

Quả thực, Anh đã trở thành quốc gia đầu tiên thuộc UEFA giành vé tham dự World Cup 2026 nhờ thành tích hoàn hảo 8 trận thắng và 8 trận giữ sạch lưới ở vòng loại. Tuy nhiên những rạn nứt bắt đầu xuất hiện trong kế hoạch của Tuchel khi tuyển Anh không thể đánh bại cả Uruguay và Nhật Bản trong các trận giao hữu hồi tháng Ba, và việc Harry Kane cứu họ khỏi khó khăn mang tên New Zealand cũng không giúp khôi phục lại sự tự tin.

Hiện tại, một số vị trí chủ chốt ở hàng tiền vệ, hai cánh và trung vệ của Tam sư vẫn còn là dấu hỏi. Liệu Tuchel sẽ chọn Jude Bellingham hay Morgan Rogers cho vị trí số 10, Noni Madueke hay Bukayo Saka bên cánh phải, Anthony Gordon hay Marcus Rashford bên cánh trái, rồi John Stones hay Ezri Konsa sẽ đá cặp cùng ở trung tâm hàng phòng ngự? Và, sau tất cả, liệu tuyển Anh có trở thành cỗ máy chiến thắng để đi tới cái đích cuối cùng? Chúng ta hãy chờ xem màn xuất kích của họ đêm nay để có câu trả lời.

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