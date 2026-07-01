Trực tiếp Anh vs CHDC Congo, 23h00 ngày 1/7: Nhiệm vụ kép của Tuchel

TPO - Đối đầu CHDC Congo, Thomas Tuchel không chỉ đối mặt với nhiệm vụ sở hữu tấm vé vào vòng 1/8 mà còn đi tìm lời giải cho các vấn đề của ĐT Anh, qua đó khẳng định họ đủ khả năng đi tới trận cuối cùng.

Tam sư tiến vào vòng loại trực tiếp với tư cách là một trong những ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch. Họ đang gánh trên vai sứ mệnh chấm dứt cơn khát danh hiệu ròng rã 60 năm kể từ chức vô địch World Cup 1966. Anh sở hữu một đội hình đắt giá với những siêu sao tấn công hàng đầu thế giới như Harry Kane và Jude Bellingham, rõ ràng họ được kỳ vọng sẽ cuốn phăng mọi vật cản.

Tuy nhiên, sức ép dành cho tuyển Anh cũng tỷ lệ thuận với kỳ vọng. Dù vượt qua vòng bảng với thành tích bất bại, lối chơi của đội tuyển Anh vẫn để lại một vài hoài nghi. Truyền thông và giới chuyên môn đánh giá Anh đôi lúc còn thiếu cường độ, thiếu ý tưởng tấn công dồn dập ở một vài thời điểm và phải trải qua những chiến thắng tương đối nhọc nhằn chứ chưa thực sự áp đảo toàn diện.

Chấn thương của Reece James đã tạo ra bài toán khó xử về lựa chọn ở vị trí hậu vệ phải, trong khi sự thiếu hiệu quả trong khâu dứt điểm khi đối đầu với hàng thủ phòng ngự lùi sâu cũng sẽ là mối quan tâm hàng đầu của Tuchel. Chưa hết, phong độ của Jordan Pickford trong khung gỗ và câu hỏi ai sẽ đảm nhiệm hai hành lang tấn công cũng là những dấu hỏi. Gặp CHDC Congo, chiến lược gia người Đức phải có câu trả lời cho tất cả.