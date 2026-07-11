Tây Ban Nha gặp Pháp tại bán kết World Cup 2026

TPO - Fabian Ruiz và Merino lập công giúp Tây Ban Nha đánh bại Bỉ 2-1 trong cuộc đối đầu tại tứ kết, qua đó giành quyền vào bán kết World Cup 2026.

foul Hết giờ, Tây Ban Nha giành chiến thắng Thế trận không hề triển vọng nhưng chỉ cần 2 khoảnh khắc đá bồi của Ruiz và Merino, Tây Ban Nha vẫn có được điều mình cần là chiến thắng. Họ tiến vào bán kết còn Bỉ có thể ngẩng cao đầu với những gì đã làm. report Bỉ không lên nổi bóng 90'+4: Khả năng cầm bóng áp đảo của Tây Ban Nha khiến họ làm chủ cuộc chơi, Bỉ không có bóng để triển khai. time Trận đấu cò 7 phút bù giờ, liệu Bỉ có làm nên điều thần kỳ? goal VÀO, Tây Ban Nha bất ngờ ghi bàn 88': Curbasi bất ngờ tung ra cú sút từ ngoài vòng cấm. Lammens không thể bắt gọn bóng. Bóng bật ra để chính Merino, trong pha chạm bóng đầu tiên, đệm lòng tung lưới Bỉ. substitution Tây Ban Nha tung Merino vào sân 86': Olmo rời sân, nhường chỗ cho Mikel Merino. Ngôi sao Arsenal vào sân mang theo cái duyên ghi bàn cuối trận. Liệu lần này anh có thành công, giống như cái cách Merino vừa làm trước Bồ Đào Nha ở vòng 1/8? report Tây Ban Nha chỉ biết cầm bóng chuyền qua chuyền lại 80': Thế trận rất chặt chẽ. Bỉ chủ trương phòng ngự triệt để khiến những pha chuyền bóng của Tây Ban Nha trở nên vô hại. report Tây Ban Nha đang loay hoay 71': Có cảm giác Tây Ban Nha rất thiếu ý tưởng lên bóng. Họ chỉ biết dựa vào cánh phải, nơi Yamal có mặt. Nhưng cách tiếp cận này không làm khó Bỉ. substitution Courtois phải rời sân 67': Do chấn thương nên Courtois không thể thi đấu tiếp. Thay thế anh là Lammens, thủ môn của MU. report Không vào, Tây Ban Nha đáp lễ 64': Một đường chuyền vào vòng cấm tìm thấy Mikel Oyarzabal. Chân sút Tây Ban Nha không bị kèm. Anh tung cú sút về phía góc dưới bên phải, nhưng pha cứu thua xuất sắc của Thibaut Courtois đã từ chối bàn thắng. report De Bruyne có cơ hội hiếm hoi 62': Kevin De Bruyne bỏ lỡ một cơ hội ngon ăn khi anh đón được bóng bật ra ngay ngoài vòng cấm. Anh sút bóng thấp về phía giữa khung thành, nhưng Unai Simon đã dễ dàng ôm gọn. substitution 2 đội tăng cường hàng công 57': Tây Ban Nha đưa Pedri và Ferran Torres vào sân. Alex Baena (ảnh) và Fabian Ruiz nhường chỗ, trong khi Bỉ đặt niềm tin vào Romelu Lukaku. report Bỉ bỏ lỡ cơ hội tốt 55': Trong pha lên bóng hiếm hoi, Bỉ đã tạo ra sóng gió. Maxim De Cuyper mạnh dạn dứt điểm từ biên trái. Bóng đi cực căng nhưng tìm đến bên ngoài mành lưới. report Yamal bỏ lỡ 52': Cucurella lấy bóng rồi che chắn để Yamal dứt điểm. Bóng đi chệch cột trong gang tấc. report Hiệp 2 bắt đầu foul Hiệp 1 kết thúc Một hiệp đấu thành công của Bỉ. Họ đã khóa chặt phần lớn các khoảng trống dành cho đối thủ. Dù thua 1 bàn nhưng Bỉ cũng đã đáp lễ với bàn gỡ hòa. time Hiệp 1 có 5 phút bù giờ goal VÀO, TỶ SỐ LÀ 1-1 41': Trong pha phối hợp ăn ý đầu tiên, Bỉ đã có bàn gỡ hòa. De Bruyne tỉa bóng xuống dưới để Castagne tạt vào như đặt cho De Ketelaere đánh đầu cắt mặt ghi bàn. Tây Ban Nha nhận bàn thua đầu tiên tại giải và tỷ số là 1-1. report Nguy hiểm quá 39': Yamal lắc người uyển chuyển rồi tung ra cú sút. Bóng đi sát sạt cột dọc. report KHÔNG VÀO 35': Yamal bị kéo ngã trước vòng cấm và trọng tài cho Tây Ban Nha hưởng đá phạt. Yamal chính là người sút phạt. Anh đưa bóng đi hiểm nhưng Thibaut Courtois vẫn kịp đổ người cứu thua. goal VÀO, Tây Ban Nha mở điểm 32': Xuất phát từ cánh phải, bóng được đưa vào để Porro dứt điểm chéo góc. Thibaut Courtois đã xuất sắc đẩy bóng ra nhưng bên trong, Fabian Ruiz kịp có mặt đệm bóng vào lưới trống. Tây Ban Nha dẫn 1-0. report Thibaut Courtois chơi chủ động 30': Dani Olmo có bóng và anh dứt điểm. Thibaut Courtois vẫn làm chủ tình hình. report Yamal thử vận may 21': Trong một tình huống hiếm hoi mà Bỉ mắc lỗi, Yamal đã lấy bóng trước vòng cấm rồi tung ra cú cứa lòng. Bóng đi chệch cột dọc. report Thế trận rất chặt chẽ 18': Bỉ dường như biết cách chặn các pha phối hợp của Tây Ban Nha. Bóng được Tây Ban Nha đưa xuống 2 biên nhưng khi tạt vào thì gần như vô hại. report Bóng chạm tay trong vòng cấm 13': Rõ ràng là bóng đã đập vào cánh tay một cầu thủ Bỉ ở vòng cấm. Tuy nhiên trọng tài cho trận đấu tiếp tục và cũng không coi lại VAR. report Tốc độ được duy trì ở mức vừa phải 11': Tây Ban Nha cầm bóng nhiều nhưng tốc độ lên bóng không cao khi Bỉ đang khỏa lấp những khoảng trống. Thực ra, 2 đội cũng không quá vội vàng ở quãng thời gian này. report Tây Ban Nha đang cầm bóng nhiều hơn 5': Không bất ngờ khi Tây Ban Nha đang kiểm soát trận đấu. Các pha xuống đáy biên được họ thực hiện khá thuần thục. Trong khi đó, Bỉ dĩ nhiên phải chấp nhận chơi nhún nhường. foul Trận đấu bắt đầu report Cơ hội đi tiếp của Tây Ban Nha gấp 3 Bỉ Hệ thống mô phỏng của Opta đánh giá Tây Ban Nha sở hữu cơ hội chiến thắng vượt trội. Cụ thể, tỷ lệ thắng trận trong 90 phút của Tây Ban Nha là 59,3%, trong khi con số này của Bỉ chỉ ở mức 18,3%. Có nghĩa là khả năng đi tiếp của La Roja hơn 3 lần Bỉ. Nếu tính cả khả năng giải quyết trận đấu trong hiệp phụ và luân lưu, xác suất lọt vào bán kết của họ lên tới 69,5%. report Hàng thủ vững như bàn thạch của La Roja Tây Ban Nha đang trải qua 5 trận sạch lưới. Tính cả kỳ World Cup trước, Tây Ban Nha đã thiết lập kỷ lục mới với 6 trận giữ sạch lưới liên tiếp tại giải đấu này, tương đương 10 giờ 9 phút (609 phút) thi đấu không phải nhận bàn thua. report CĐV Tây Ban Nha rất tự tin hướng đến chiến thắng report Lịch sử đối đầu nghiêng về Tây Ban Nha Lịch sử đang hoàn toàn ủng hộ Tây Ban Nha. Ở 23 lần chạm trán trong quá khứ, đội tuyển đến từ bán đảo Iberia thắng 12, hòa 6 và chỉ để thua 5 lần trước Bỉ. Đáng chú ý, Tây Ban Nha đã toàn thắng trong cả 5 lần đối đầu gần nhất giữa hai đội. Chiến thắng đáng nhớ nhất của Bỉ trước đối thủ đã diễn ra từ vòng tứ kết World Cup 1986, nơi mà thế hệ vàng của Enzo Scifo đã đánh bại Tây Ban Nha trên chấm luân lưu sau khi hòa 1-1. report Đội hình thi đấu của 2 đội Tielemans bất ngờ không có tên ở danh sách chính thức của Bỉ. Trong khi đó, Lukaku tiếp tục dự bị. Bên phía Tây Ban Nha, họ đặt niềm tin vào Ruiz thay vì Pedri. report Tây Ban Nha kiểm soát bóng vượt trội Tây Ban Nha đang cho thấy sự thống trị hoàn toàn ở khu vực giữa sân. Trung bình mỗi trận, họ duy trì tỷ lệ kiểm soát bóng lên tới 65,4%. Đội bóng của HLV Luis de la Fuente đã thực hiện tổng cộng 3.307 đường chuyền với tỷ lệ chính xác đạt 90,5%.

Đội tuyển Tây Ban Nha bước vào trận đấu này với tư cách là một trong những ứng cử viên nặng ký bậc nhất cho chức vô địch. Thầy trò HLV Luis de la Fuente đang thể hiện một phong độ hủy diệt với thành tích bất bại (thắng 4, hòa 1). Điều đáng sợ nhất của đội bóng xứ đấu bò không chỉ nằm ở khả năng kiểm soát bóng trung bình lên tới 65,4% mỗi trận, mà còn ở hàng phòng ngự "thép".

Tây Ban Nha đã ghi 9 bàn và chưa để lọt lưới bất kỳ bàn nào từ đầu giải. Thủ thành Unai Simon vừa thiết lập kỷ lục mới tại đấu trường World Cup với 6 trận giữ sạch lưới liên tiếp, duy trì mạch 609 phút không phải nhận bàn thua (tính cả kỳ World Cup 2022). Ở tuyến trên, tiền vệ Rodri vẫn là "trái tim" trong cách vận hành lối chơi, trong khi chân sút Mikel Oyarzabal đang có phong độ rực sáng với 4 pha lập công.

Trái ngược với sự kín kẽ của Tây Ban Nha, đội tuyển Bỉ đang mang đến một lối chơi cởi mở và bùng nổ dưới sự dẫn dắt của HLV Rudi Garcia. "Quỷ đỏ" đã tiến vào vòng đấu dành cho 8 đội mạnh nhất bằng chiến thắng vang dội 4-1 trước đội chủ nhà Mỹ ở vòng 16 đội, qua đó kéo dài chuỗi trận bất bại của họ lên con số 18. Khả năng tấn công của Bỉ cực kỳ đáng gờm khi họ đã xé lưới đối phương tới 13 lần chỉ sau 5 trận.

Bỉ sở hữu hàng công mạnh thứ 2 giải đấu

Họ hơn Tây Ban Nha tới 4 bàn và chỉ kém Pháp về khả năng công phá ở VCK lần này. Tiền đạo Romelu Lukaku chứng minh được đẳng cấp sát thủ với 3 bàn thắng, trong khi Leandro Trossard thể hiện nhãn quan nhạy bén với 15 cơ hội tạo ra cho đồng đội kể từ đầu giải. Tuy nhiên, điểm yếu của Bỉ nằm ở hệ thống phòng ngự đã để lọt lưới 5 bàn; đây có thể trở thành "tử huyệt" khi họ phải đối đầu với hàng công pressing liên tục của Tây Ban Nha.

Trận đấu sắp tới hứa hẹn sẽ là màn đọ sức chiến thuật vô cùng nghẹt thở. Tây Ban Nha chắc chắn sẽ chủ động đẩy cao đội hình, cầm bóng và bóp nghẹt không gian ngay từ phần sân đối phương nhằm ngăn chặn các đợt phản công từ trong trứng nước. Ngược lại, Bỉ nhiều khả năng sẽ chấp nhận nhường thế trận, lùi sâu đội hình và chờ đợi cơ hội trừng phạt những khoảng trống hiếm hoi từ sự nôn nóng của đối phương.

Dù "Quỷ đỏ" đang sở hữu những mũi nhọn xuất sắc, nhưng sự bản lĩnh, lỳ lợm và tính kỷ luật tuyệt đối của hệ thống phòng ngự Tây Ban Nha có thể sẽ là chìa khóa để "La Roja" giải quyết trận đấu và giành tấm vé vào bán kết.