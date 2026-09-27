Những thay đổi nhân sự đáng chú ý tại TPHCM trong tuần qua

TPO - Trong tuần từ 21 đến 27/9, TPHCM có một số thay đổi nhân sự đáng chú ý ở Thường trực Thành ủy, UBND thành phố và Công an thành phố.

Ngày 21/9, tại kỳ họp thứ 5 HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, ông Trương Minh Huy Vũ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM, được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Trương Minh Huy Vũ được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Trương Minh Huy Vũ hiện là Thành ủy viên, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM, Chủ tịch Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế tại TPHCM và là đại biểu Quốc hội khóa XVI. Kết quả, ông Vũ nhận 118/120 phiếu tán thành, đạt 98,33% số đại biểu có mặt.

Cũng trong ngày 21/9, Công an TPHCM công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ, bổ nhiệm chức danh tư pháp đối với hai Phó Giám đốc Công an TPHCM.

Theo đó, Đại tá Bùi Thanh Trực được bổ nhiệm giữ chức Thủ trưởng Cơ quan Thi hành án hình sự và Thủ trưởng Cơ quan quản lý tạm giữ, tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú Công an TPHCM. Đại tá Lê Công Anh được bổ nhiệm giữ chức Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Công an TPHCM.

Các quyết định này được công bố tại hội nghị do Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TPHCM, chủ trì.

Cũng ngày 21/9, Đại tá Nguyễn Đình Dương, Phó Giám đốc Công an TPHCM, được Bộ trưởng Bộ Công an điều động, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Công an TP Huế. Quyết định được công bố tại Công an TP Huế, dưới sự chủ trì của Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an.

Ngày 22/9, tại Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố chúc mừng ông Nguyễn Sinh Nhật Tân nhận nhiệm vụ Phó Bí thư Thành ủy TPHCM.

Trước đó, ông Nguyễn Sinh Nhật Tân được Bộ Chính trị điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy và giữ chức Phó Bí thư Thành ủy TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Nguyễn Sinh Nhật Tân trước đó là Thứ trưởng Bộ Công Thương. Việc ông nhận nhiệm vụ tại TPHCM diễn ra trong bối cảnh Thành ủy thành phố đang tập trung triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội những tháng cuối năm 2026.