Nam sinh Hải Phòng liên tục ghi điểm, chinh phục vòng nguyệt quế Đường lên đỉnh Olympia

TPO - Nam sinh Hà Nội Nguyễn Đức Minh không chỉ đạt nhiều điểm 10 ở phần thi khởi động, còn nhanh chóng chinh phục ẩn số chướng ngại vật, cũng như ghi điểm những phần thi “nước rút” để giữ vững vị trí đầu đoàn đua trận tuần Đường lên đỉnh Olympia 26. Đức Minh giành vòng nguyệt quế với số điểm 290.

Trận tuần 2 tháng 3 quý III Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26 với bốn thí sinh tranh tài: Lê Thị Bảo Châu (THPT Bỉm Sơn, Thanh Hóa), Huỳnh Lê Ngọc My (THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, Đà Nẵng), Lê Minh Đức (THPT Ngô Quyền, Hải Phòng) và Nguyễn Đức Minh (THCS & THPT Nguyễn Tất Thành, Hà Nội).

Phần thi Khởi động, các thí sinh đã nỗ lực chinh phục các câu hỏi để giành nhiều điểm 10. Sau hai phần thi riêng và chung, Đức Minh tạo ưu thế dẫn đầu với 80 điểm, Ngọc My 70 điểm, Minh Đức 55 điểm, Bảo Châu 20 điểm.

Đức Minh là thí sinh giải đáp chướng ngại vật.

Phần thi Vượt chướng ngại vật, ẩn số cần tìm có 3 chữ cái. Hàng ngang đầu tiên được lựa chọn có câu hỏi: Trong bảng tuần hoàn nguyên tố hóa học, các nguyên tố có cùng … lớp electron trong nguyên tử được xếp thành một hàng, gọi là chu kì. Cả bốn thí sinh giành được 10 điểm với đáp án “Số”.

Hàng ngang thứ hai được lựa chọn có câu hỏi: Có bao nhiêu số tự nhiên có ba chữ số mà chữ số hàng trăm là một số lẻ? Đức Minh giành điểm 10 với đáp án “500”.

Hàng ngang thứ ba được lựa chọn có câu hỏi: Từ nào còn thiếu trong những câu thơ sau: “Câu hát căng buồm với gió khơi/ Đoàn thuyền chạy đua cùng Mặt Trời/ Mặt Trời đội biển nhô … mới/ Mắt cá huy hoàng muôn dặm phơi” (Đoàn thuyền đánh cá, Huy Cận)? Cả bốn thí sinh giành điểm với đáp án “Màu”.

Hàng ngang thứ tư được lựa chọn có câu hỏi: Từ nào còn thiếu trong bài hát sau?

Đức Minh liền nhấn chuông trả lời ẩn số chướng ngại vật cần tìm là “AQI” (chỉ số chất lượng không khí – nv). Điều này giúp nam sinh Hà Nội củng cố vị trí dẫn đầu với 140 điểm. Ngọc My 90 điểm, Minh Đức 75 điểm và Bảo Châu 40 điểm.

Phần thi Tăng tốc, Đức Minh tiếp tục dẫn đầu đoàn leo núi với 270 điểm. Ngọc My 210 điểm, Minh Đức 85 điểm, Bảo Châu 60 điểm.

Phần thi Về đích, Đức Minh chọn gói câu hỏi có cùng giá trị 20 điểm. Cậu để Bảo Châu có cơ hội trả lời ở câu đầu, bỏ lỡ cơ hội có điểm ở câu thứ hai. Đức Minh giành điểm câu cuối để về vị trí với 290 điểm.

Ngọc My cũng lựa chọn ba câu hỏi có cùng giá trị 20 điểm. Cô ghi điểm 2/3 câu hỏi, để về vị trí với 250 điểm.

Minh Đức lựa chọn câu hỏi 20 – 30 - 30 điểm và chọn Ngôi sao hi vọng ở câu cuối. Cậu để Bảo Châu giành điểm câu đầu, nhưng ghi điểm ở câu thứ hai. Minh Đức về vị trí với 65 điểm.

Bảo Châu lựa chọn gói câu hỏi 20 - 20 - 30 điểm, nhưng không thành công trong việc cải thiện điểm số.

Đức Minh giành vòng nguyệt quế tuần 2 tháng 3 quý III Olympia 26.

Kết quả chung cuộc trận tuần 2 tháng 3 quý III Đường lên đỉnh Olympia 26, Nguyễn Đức Minh (THCS & THPT Nguyễn Tất Thành, Hà Nội) giành vòng nguyệt quế với điểm số 290 và lọt vào trận thi tháng.

Huỳnh Lê Ngọc My (THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, Đà Nẵng) về Nhì với 250 điểm. Lê Thị Bảo Châu (THPT Bỉm Sơn, Thanh Hóa) và Lê Minh Đức (THPT Ngô Quyền, Hải Phòng) cùng về thứ ba với 55 điểm.