Để không khát vọng nào bị bỏ lại

TP - Chương trình đối thoại giữa Thủ tướng với thanh niên năm 2026 càng ý nghĩa khi diễn ra đúng dịp kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2026). Đây không chỉ là dịp lắng nghe tiếng nói của thanh niên mà còn đặt ra yêu cầu khơi thông nguồn lực, mở đường để thế hệ trẻ đóng góp mạnh mẽ hơn vào sự phát triển đất nước.

Với chủ đề “Phát huy vai trò thanh niên Việt Nam trong khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, góp phần thúc đẩy tăng trưởng và tạo việc làm”, cuộc đối thoại quy tụ gần 300 đại biểu đại diện cho nhiều tầng lớp thanh niên.

Trước thềm cuộc đối thoại, thanh niên trên mọi miền đất nước, và cả người Việt trẻ ở nước ngoài đã gửi gắm tâm huyết, hiến kế gửi tới chương trình. Từ doanh nhân, nhà khoa học, công nhân, học sinh, sinh viên đến thanh niên yếu thế, vùng sâu, vùng xa, đều chung một khát vọng được trao cơ hội để đóng góp sức trẻ vào mục tiêu tăng trưởng, đưa đất nước phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới.

Tuy nhiên, để khát vọng chuyển hóa thành giá trị thực tiễn, điều cần nhất lúc này là khơi thông các "điểm nghẽn". Đó là một thể chế linh hoạt, những chính sách đồng hành thiết thực về học tập, việc làm, nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp, giúp người trẻ dấn thân bứt phá, vươn lên làm chủ công nghệ lõi, làm chủ nền kinh tế. Đặc biệt, cơ hội phát triển phải được mở rộng tới thanh niên ở mọi vùng miền, mọi hoàn cảnh, để không tài năng nào bị bỏ lỡ, không khát vọng chính đáng nào bị giới hạn bởi những rào cản có thể tháo gỡ.

Đối thoại sẽ thực sự có ý nghĩa khi tiếng nói của thanh niên được chuyển hóa thành những giải pháp cụ thể. Nhà nước kiến tạo môi trường, tổ chức Đoàn, Hội đồng hành, kết nối nguồn lực; còn mỗi người trẻ phải chủ động học tập, rèn luyện bản lĩnh, nâng cao năng lực và dám chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình. Cơ hội không thay thế được nỗ lực, cũng như nhiệt huyết không thể thay cho tri thức và năng lực hành động. Muốn đi đường dài, thanh niên phải sẵn sàng học nhanh hơn, làm tốt hơn, dám bước vào những lĩnh vực khó và kiên trì theo đuổi những mục tiêu có ích cho cộng đồng.

Nhìn lại chặng đường 70 năm Hội LHTN Việt Nam cho thấy, mỗi thời kỳ lịch sử của đất nước đều trao cho người trẻ những sứ mệnh riêng. Từ các phong trào cách mạng lịch sử cho đến phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” hôm nay, tinh thần yêu nước đã trở thành sợi dây kết nối hàng triệu thanh niên. Tình yêu Tổ quốc thời đại mới cần được tiếp nối bằng khát vọng làm chủ công nghệ, khởi nghiệp sáng tạo, lao động năng suất và tinh thần phụng sự.

Như tinh thần được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhắn nhủ thanh niên tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII: “Đất nước đang cần ở thanh niên một tinh thần mới: Nghĩ rộng hơn, học nhanh hơn, làm tốt hơn, sống đẹp hơn, trách nhiệm hơn và cống hiến nhiều hơn”.

Đó cũng là lời hiệu triệu dành cho thế hệ trẻ hôm nay. Đất nước đang bước vào chặng đường phát triển mới với những mục tiêu lớn và cả những thách thức chưa từng có. Tuổi trẻ không thể đứng ngoài cuộc, càng không thể chỉ chờ đợi cơ hội. Hãy dám nghĩ lớn, bắt đầu từ việc thiết thực, đi vào những lĩnh vực khó, làm chủ tri thức và công nghệ, lấy hiệu quả cống hiến làm thước đo trưởng thành.

Khi mỗi thanh niên chủ động vượt qua giới hạn của mình. Khi tổ chức Đoàn, Hội thực sự trở thành điểm tựa và xã hội trao cơ hội công bằng hơn. Sức trẻ sẽ được chuyển hóa thành sức mạnh phát triển quốc gia. Đó là cách thế hệ hôm nay viết tiếp truyền thống 70 năm, biến tình yêu Tổ quốc thành hành động và chung sức kiến tạo một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng trong kỷ nguyên mới.