Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Tôi nghĩ

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Từ 'cho phép' đến 'khuyến khích'

Minh Tuấn

TP - “Quy định về đảng viên tham gia hoạt động đầu tư, kinh doanh” vừa được thông qua tại Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV từ 5-8/10 được nhiều chuyên gia quan tâm, phân tích.

Trao đổi với PV Tiền Phong, GS Đặng Hùng Võ, nguyên thứ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường khẳng định đây là bước tiến lớn, từ chỗ cấm tham gia, đến “cho phép” và nay là khuyến khích, tạo mọi điều kiện để đảng viên tham gia làm kinh tế.

Cũng theo GS Đặng Hùng Võ, chính trị không còn chỉ là vai trò chỉ đạo kinh tế mà đồng hành và tạo điều kiện để kinh tế làm tốt hơn. Quy định có ý nghĩa lớn hơn đó là khuyến khích đội ngũ doanh nhân làm kinh tế tham gia vào công việc của Đảng. Kinh tế và chính trị là nhiệm vụ song hành, gắn bó cùng phát triển.

Trước đó, ngày 25/5, Ban Chính sách, chiến lược Trung ương đã chủ trì và phối hợp với Đảng ủy Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức Hội nghị “Doanh nghiệp, doanh nhân tư nhân Việt Nam với đổi mới mô hình phát triển đất nước và chính sách đảng viên làm kinh tế tư nhân”.

Ông Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, cho biết Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị ban hành năm 2025 đã đặt ra những yêu cầu mới rất cao cho khu vực tư nhân. Việc khuyến khích đảng viên làm kinh tế không chỉ giúp tăng cường tiềm lực kinh tế cho đất nước mà còn góp phần xây dựng một đội ngũ doanh nhân có bản lĩnh chính trị, có đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội.

Ông Nghị nhấn mạnh hội nghị này là cơ hội để cộng đồng doanh nhân đề xuất các chủ trương đột phá, không chỉ ở lĩnh vực kinh tế mà còn cả về văn hóa, quốc phòng-an ninh và đối ngoại. Việc đổi mới chính sách đảng viên làm kinh tế tư nhân được xem là một "mũi tên trúng hai đích". Một mặt, nó xóa bỏ mặc cảm và những rào cản vô hình đối với những đảng viên có năng lực quản trị, muốn làm giàu chính đáng cho bản thân và xã hội. Mặt khác, điều này giúp Đảng nắm bắt sâu sát hơn nhịp đập của thị trường thông qua chính những hạt nhân ưu tú trong các doanh nghiệp.

Tại hội nghị, ông Hồ Sỹ Hùng, Chủ tịch VCCI đã đưa ra những con số đầy ấn tượng để minh chứng cho sức sống mạnh mẽ của khu vực kinh tế tư nhân. Với khoảng 1 triệu doanh nghiệp, chiếm tới 97% tổng số doanh nghiệp cả nước, khu vực này đang đóng góp trên 50% GDP và hơn 30% tổng thu ngân sách nhà nước. Đặc biệt, việc tạo ra công ăn việc làm cho hơn 80% lực lượng lao động xã hội đã khẳng định kinh tế tư nhân chính là cái nôi nuôi dưỡng sự ổn định an sinh và thúc đẩy tăng trưởng. Tuy nhiên, theo Chủ tịch VCCi: Những con số này vẫn chưa phản ánh hết tiềm năng nếu chúng ta không có những bước đột phá về thể chế.

Phân tích sâu hơn về vai trò của doanh nghiệp tư nhân, ông Hồ Sỹ Hùng nhấn mạnh đội ngũ doanh nhân hiện nay không chỉ dừng lại ở việc kinh doanh đơn thuần mà đang trở thành lực lượng tiên phong trong đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển kinh tế xanh. Để kinh tế tư nhân thực sự trở thành “một động lực quan trọng nhất” như định hướng mới của Đảng, cần phải có một môi trường thể chế đủ thông thoáng và an toàn.

Và giờ đây, với sự rộng mở của thể chế, từ Nghị quyết đến cuộc sống ngày càng gần hơn.

#Từ “cho phép” đến “khuyến khích”

Cùng chuyên mục

Nobel “nhạo” AI

Nobel “nhạo” AI

TP - Có thể nói là vậy, với trường hợp chủ nhân giải Nobel văn chương 2026 Anne Carson. Xét về tư duy và ngôn ngữ nghệ thuật, các tác phẩm của nữ văn sĩ (thi sĩ/nhà nghiên cứu phê bình/dịch giả,…) 76 tuổi người Canada này bằng cách nào đó khiến AI cùng các tín đồ của mình phải “khóc thét”.

Vật chất và phẩm hạnh

Con ghét bố mẹ, đừng hoảng hốt

TP - “Tôi cố nén cái cảm giác (ghét mẹ) mà tôi ước gì mình đã không có và nói với mẹ: "Con yêu mẹ nhiều lắm, mẹ yêu dấu của con". Tôi tiếp tục cuộc sống của mình, giả vờ như cảm giác căm ghét ấy chưa bao giờ xuất hiện. Tôi đã phải giả vờ vì công việc của mình và vì mẹ tôi quá lâu rồi, và giờ tôi bắt đầu nghĩ rằng tôi đang giả vờ với chính bản thân mình”.

Khoảng trống quỹ phụ huynh

Khoảng trống quỹ phụ huynh

TP - Mỗi dịp đầu năm học mới, câu chuyện quỹ ban đại diện cha mẹ học sinh và bài toán lạm thu lại trở thành tâm điểm gây bức xúc trong dư luận xã hội. Bộ GD&ĐT cùng các địa phương đều ban hành văn bản hướng dẫn chi tiết, vạch rõ lằn ranh những khoản thu được phép và không được phép, nhưng điệp khúc "tự nguyện trên tinh thần ép buộc" vẫn tái diễn với nhiều biến tướng tinh vi.

Khi Thủ tướng 'cầm tay chỉ việc'

Khi Thủ tướng 'cầm tay chỉ việc'

TP - Hình ảnh đẹp nhất về ngành giáo dục gần đây, có lẽ là những ngôi trường khang trang đẹp đẽ ở vùng xa biên giới kịp thời về đích trước năm học mới. Những nơi mà nếu không có sự quyết tâm lớn của Đảng và Nhà nước, thầy cô và học trò khó lòng bám trụ trước khó khăn. Hơn 200 trường phổ thông liên cấp nội trú sẽ thắp sáng tri thức các xã biên giới.

Bão Việt Mỹ và lòng tham

Bão Việt Mỹ và lòng tham

TP - Nhiều người ví câu chuyện xung quanh Cty Cổ phần Đầu tư y tế Việt Mỹ (Công ty Việt Mỹ) như một cơn bão, đang quét bay nhiều chiếc ghế quan chức trục lợi liên quan tới ngành y.

Vật chất và phẩm hạnh

Những câu hỏi đầu năm học

TP - Năm học mới đã bắt đầu được một tuần. Năm học của rất nhiều cái mới. Cả nước đã tinh gọn tới hơn một nửa số lượng cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập (trong tổng số 37.515 cơ sở), giảm 32.625 hiệu trưởng, hiệu phó. Là năm học cả nước sẽ trở lại sử dụng một bộ SGK thống nhất.

Giáo dục không phải cuộc đua điểm số

Giáo dục không phải cuộc đua điểm số

TPO - Ngày 5/9, tiếng trống khai trường vang lên trên mọi miền đất nước. Sân trường rực cờ hoa, học sinh áo quần tươm tất, thầy cô đứng trên bục giảng trang nghiêm, những bài phát biểu được chuẩn bị kỹ lưỡng. Một năm học mới bắt đầu bằng những điều đẹp đẽ.

'Hộ linh tráng sĩ' đẹp mắt nhưng quá tham lam

TPO - Được đầu tư công phu về bối cảnh, hình ảnh và võ thuật, "Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh" cho thấy năng lực sản xuất phim huyền sử quy mô lớn của điện ảnh Việt. Tuy nhiên, kịch bản ôm đồm nhiều tuyến truyện và nhân vật khiến tác phẩm thiếu chiều sâu, chưa tạo được hiệu quả tương xứng với tham vọng.

Hollywood ẵm trọn 3 tỷ USD

Hollywood ẵm trọn 3 tỷ USD

TPO - Sau nhiều mùa hè ảm đạm, Hollywood dường như đã nhớ lại sức mạnh cốt lõi của điện ảnh: khiến hàng triệu người xa lạ cùng muốn bước vào một căn phòng tối, nhìn lên màn hình lớn và tin rằng thứ đang diễn ra trước mắt họ xứng đáng để có mặt ở đó.

Khi hiệu trưởng đứng lớp

Khi hiệu trưởng đứng lớp

TP - Bắt đầu từ năm học mới này, cả nước dự kiến sẽ giảm 17.102 cơ sở giáo dục công lập (chiếm 45,7% số đầu mối) thông qua tổ chức trường nhiều cấp học, chuyển cơ sở cũ thành phân hiệu, điểm trường và sắp xếp lại các trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp...

Livestream triệu view nuôi lớn rác mạng

Livestream triệu view nuôi lớn rác mạng

TPO - Chửi bới, bóc mẽ, xúc phạm, phô bày đời tư... ngày càng xuất hiện dày đặc trong những phiên livestream thu hút hàng trăm nghìn, thậm chí hàng triệu lượt xem. Đằng sau những con số "khủng" là một nghịch lý đáng lo ngại: càng ồn ào, càng cực đoan, nội dung càng dễ lan truyền. Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn, khi sự lệch chuẩn được đổi lấy lượt xem và lợi ích kinh tế, môi trường văn hóa trên không gian mạng sẽ phải trả giá.

Đừng để học sinh gánh lỗi thay

Đừng để học sinh gánh lỗi thay

TP - Gian lận thi cử là vi phạm pháp luật. Khi pháp luật đã quy định mà vẫn cố tình vi phạm, không thể chỉ gọi đó là chuyện đạo đức. Đúng như Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Quốc hội: “Cần nói mạnh mẽ rằng ngay trong trường học, gian lận thi cử cũng là hành vi vi phạm pháp luật”.

Tường lửa cho trẻ em

Tường lửa cho trẻ em

TP - Cuối cùng, bức “tường lửa” nhằm bảo vệ trẻ em dưới 16 tuổi trước tác hại ngày càng lớn của mạng xã hội cũng như các trò chơi trực tuyến đã được cơ quan quản lý của Việt Nam quyết tâm xác lập.

Cải cách cơ chế thi cử

Cải cách cơ chế thi cử

TP - Trận “mưa điểm 10” môn Toán ở Tuyên Quang trong kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa rồi liệu có trở thành giọt nước tràn cái “ly” thi cử đang gây nhiều tranh luận hiện nay.

Tìm 'kỳ lân công nghiệp văn hóa' ở Việt Nam

Tìm 'kỳ lân công nghiệp văn hóa' ở Việt Nam

TPO - Theo ông Đinh Bá Thành - Chủ tịch sáng lập DatVietVAC, khi hội tụ đầy đủ các điều kiện về chính sách, nguồn lực và thị trường, Việt Nam có cơ hội xây dựng những thương hiệu công nghiệp văn hóa toàn cầu, hình thành các "kỳ lân công nghiệp văn hóa”.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe