Từ 'cho phép' đến 'khuyến khích'

TP - “Quy định về đảng viên tham gia hoạt động đầu tư, kinh doanh” vừa được thông qua tại Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV từ 5-8/10 được nhiều chuyên gia quan tâm, phân tích.

Trao đổi với PV Tiền Phong, GS Đặng Hùng Võ, nguyên thứ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường khẳng định đây là bước tiến lớn, từ chỗ cấm tham gia, đến “cho phép” và nay là khuyến khích, tạo mọi điều kiện để đảng viên tham gia làm kinh tế.

Cũng theo GS Đặng Hùng Võ, chính trị không còn chỉ là vai trò chỉ đạo kinh tế mà đồng hành và tạo điều kiện để kinh tế làm tốt hơn. Quy định có ý nghĩa lớn hơn đó là khuyến khích đội ngũ doanh nhân làm kinh tế tham gia vào công việc của Đảng. Kinh tế và chính trị là nhiệm vụ song hành, gắn bó cùng phát triển.

Trước đó, ngày 25/5, Ban Chính sách, chiến lược Trung ương đã chủ trì và phối hợp với Đảng ủy Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức Hội nghị “Doanh nghiệp, doanh nhân tư nhân Việt Nam với đổi mới mô hình phát triển đất nước và chính sách đảng viên làm kinh tế tư nhân”.

Ông Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, cho biết Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị ban hành năm 2025 đã đặt ra những yêu cầu mới rất cao cho khu vực tư nhân. Việc khuyến khích đảng viên làm kinh tế không chỉ giúp tăng cường tiềm lực kinh tế cho đất nước mà còn góp phần xây dựng một đội ngũ doanh nhân có bản lĩnh chính trị, có đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội.

Ông Nghị nhấn mạnh hội nghị này là cơ hội để cộng đồng doanh nhân đề xuất các chủ trương đột phá, không chỉ ở lĩnh vực kinh tế mà còn cả về văn hóa, quốc phòng-an ninh và đối ngoại. Việc đổi mới chính sách đảng viên làm kinh tế tư nhân được xem là một "mũi tên trúng hai đích". Một mặt, nó xóa bỏ mặc cảm và những rào cản vô hình đối với những đảng viên có năng lực quản trị, muốn làm giàu chính đáng cho bản thân và xã hội. Mặt khác, điều này giúp Đảng nắm bắt sâu sát hơn nhịp đập của thị trường thông qua chính những hạt nhân ưu tú trong các doanh nghiệp.

Tại hội nghị, ông Hồ Sỹ Hùng, Chủ tịch VCCI đã đưa ra những con số đầy ấn tượng để minh chứng cho sức sống mạnh mẽ của khu vực kinh tế tư nhân. Với khoảng 1 triệu doanh nghiệp, chiếm tới 97% tổng số doanh nghiệp cả nước, khu vực này đang đóng góp trên 50% GDP và hơn 30% tổng thu ngân sách nhà nước. Đặc biệt, việc tạo ra công ăn việc làm cho hơn 80% lực lượng lao động xã hội đã khẳng định kinh tế tư nhân chính là cái nôi nuôi dưỡng sự ổn định an sinh và thúc đẩy tăng trưởng. Tuy nhiên, theo Chủ tịch VCCi: Những con số này vẫn chưa phản ánh hết tiềm năng nếu chúng ta không có những bước đột phá về thể chế.

Phân tích sâu hơn về vai trò của doanh nghiệp tư nhân, ông Hồ Sỹ Hùng nhấn mạnh đội ngũ doanh nhân hiện nay không chỉ dừng lại ở việc kinh doanh đơn thuần mà đang trở thành lực lượng tiên phong trong đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển kinh tế xanh. Để kinh tế tư nhân thực sự trở thành “một động lực quan trọng nhất” như định hướng mới của Đảng, cần phải có một môi trường thể chế đủ thông thoáng và an toàn.

Và giờ đây, với sự rộng mở của thể chế, từ Nghị quyết đến cuộc sống ngày càng gần hơn.

