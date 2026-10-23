Cầu Thăng Long trước mốc 31/10: Xe nối đuôi qua đoạn đường thu hẹp

TPO - Mặt đường bị thu hẹp để lắp đặt trạm cân và sửa chữa khiến giao thông qua cầu Thăng Long gặp khó khăn vào giờ cao điểm. Các đơn vị đang đẩy nhanh tiến độ thi công trạm cân, dự kiến hoàn thành ngày 31/10/2026.
TPO - Từ ngày 24/10, Hà Nội chính thức cấm ô tô rẽ trái tại nút giao Lê Đại Hành - Mai Hắc Đế trong các khung giờ cao điểm nhằm giảm thiểu nguy cơ ùn tắc giao thông.
TPO - Trong 24 giờ qua, Hà Nội có sương mù rải rác vào sáng sớm, ban ngày có lúc nắng oi khó chịu. Dịp cuối tuần, nhiệt độ tăng trở lại, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa vài nơi.
TPO - Tại phiên chất vấn về vấn đề môi trường, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội đã truy đến cùng trách nhiệm của UBND phường Phú Lương liên quan việc đổ thải trong khu đô thị Thanh Hà.
TPO - Ngày 22/10, Thường trực HĐND thành phố Hà Nội tổ chức phiên chất vấn về môi trường, tập trung vào những bất cập trong quy hoạch, xử lý chất thải và kiểm soát ô nhiễm không khí.
TPO - Kết quả khảo sát tốc độ đi lại nội đô giảm, có nơi chỉ còn hơn 12km/h vào giờ cao điểm là cơ sở thực tiễn để Hà Nội thẩm định nhiệm vụ quy hoạch giao thông 100 năm, xác lập bước chuyển dịch sang mạng lưới vận tải công cộng khối lượng lớn.
TPO - Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội cho biết, việc chia nhỏ địa bàn thu gom theo ranh giới hành chính khiến công tác tổ chức thiếu đồng bộ, có thể dẫn đến tình trạng rác được vận chuyển từ địa bàn này sang địa bàn khác, gây bức xúc trong nhân dân.
TPO - Sở Xây dựng Hà Nội vừa kiến nghị UBND thành phố điều chỉnh thời gian hoàn thành tuyến đường kết nối Đản Dị - Võ Nguyên Giáp sang quý IV/2027 do gặp nhiều vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng.
TPO - Từ những gốc sao đen trên phố Lò Đúc đến hàng xà cừ ở Kim Mã, nhiều cây cổ thụ đã tồn tại qua các giai đoạn phát triển của Hà Nội, trở thành một phần cảnh quan và ký ức đô thị.
Hà Nội đang đẩy mạnh chuyển đổi phương thức sản xuất nông nghiệp từ quy mô truyền thống sang mô hình xanh, sinh thái, kết hợp ứng dụng công nghệ cao và kinh tế tuần hoàn nhằm gia tăng giá trị kinh tế bền vững.
Festival Bảo tồn và Phát triển làng nghề toàn cầu lần thứ nhất năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 13 đến 16/11 tại Hoàng thành Thăng Long, quy tụ khoảng 200 đại biểu quốc tế cùng đông đảo nghệ nhân, doanh nghiệp trong nước.
Gắn Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" với tiềm năng làng nghề và chương trình OCOP, xã Ứng Thiên đang dồn lực tháo gỡ điểm nghẽn về chất lượng, mặt bằng du lịch và kênh phân phối để mở rộng thị trường.
Thông qua việc đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu giống, ứng dụng đồng bộ cơ giới hóa và gắn sản xuất với chuỗi tiêu thụ, ngành trồng trọt Hà Nội ghi nhận mức tăng năng suất bình quân 2,6% dù tổng diện tích canh tác giảm.
Bằng việc chuyển đổi linh hoạt mô hình tổ chức sản xuất qua mạng lưới gia công vệ tinh, kết hợp chất liệu truyền thống với thị hiếu hiện đại, các làng nghề tại xã Phú Nghĩa đang tạo việc làm bền vững và thúc đẩy kinh tế nông thôn.
TPO - UBND xã Kim Anh (thành phố Hà Nội) đang lấy ý kiến về quy hoạch chung xã. Trong đó, nhiều khu đất quanh hồ Đồng Đò (thôn Thái Vụ) được xác định là đất ở hiện trạng.
TPO - Từ ngày 22 đến 25/10, UBND thành phố Hà Nội tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Đề án điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa Hà Nội và tỉnh Phú Thọ.
TPO - Hà Nội hiện điều chỉnh giao thông trên trục Nghi Tàm – Âu Cơ từ 21/10 để thi công cầu Tứ Liên. Mặt đường thu hẹp, hướng đi thay đổi khiến dòng xe di chuyển chậm, nhiều tài xế phải dừng hỏi đường.