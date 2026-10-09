Xử phạt loạt trang trại nuôi gần 80.000 con lợn

TPO - Kiểm tra các trang trại lợn, ngành chức năng Thanh Hóa phát hiện nhiều vi phạm về công tác bảo vệ môi trường với các lỗi tình trạng nước thải rò rỉ, thông số ô nhiễm vượt quy chuẩn và đốt chất thải trái quy định.

Ngày 9/10, ông Nguyễn Văn Tuấn - Phó Chủ tịch UBND xã Thanh Quân (tỉnh Thanh Hóa) - cho biết sau đợt kiểm tra các trang trại lợn trên địa bàn của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh cùng đơn vị liên quan và địa phương, đoàn kiểm tra đã phát hiện loạt vi phạm về môi trường còn tồn tại.

Theo ông Tuấn, xã Thanh Quân hiện có 6 trang trại chăn nuôi lợn, quy mô tập trung đang hoạt động với tổng đàn gần 80.000 con. Trong 9 tháng đầu năm 2026, UBND xã phối hợp với Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Thanh Hóa kiểm tra 3 đợt với 18 cuộc, lấy mẫu quan trắc của các trại này.

Tháng 8, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh cùng ngành chức năng cũng kiểm tra việc chấp hành các quy định về môi trường của các trang trại.

“Qua kiểm tra, nhiều trang trại chăn nuôi trên địa bàn còn tồn tại vi phạm trong công tác bảo vệ môi trường, trong đó có tình trạng nước thải rò rỉ ra môi trường, thông số ô nhiễm vượt quy chuẩn và đốt chất thải trái quy định”, ông Tuấn cho hay.

Trang trại của Công ty TNHH Phát triển chăn nuôi Như Xuân bị phạt 271 triệu đồng vì vi phạm về môi trường.

Các trang trại bị phát hiện rò rỉ nước thải ra môi trường, thông số ô nhiễm vượt quy chuẩn và đốt chất thải trái quy định.

Đáng chú ý, tại Công ty TNHH Phát triển chăn nuôi Như Xuân, ngành chức năng ghi nhận việc thay đổi công trình xử lý nước thải so với giấy phép môi trường nhưng không báo cáo, chưa vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải theo quy định. Kết quả phân tích mẫu cho thấy nước thải có chỉ tiêu Coliform, tổng nitơ đều vượt quy chuẩn. Ngoài ra, trang trại này còn xảy ra tình trạng rò rỉ nước thải ra môi trường, xử lý xác lợn chết bằng lò gas thay vì sử dụng hầm hủy xác theo giấy phép. Lò đốt chưa có công trình xử lý khí thải, mùi, gây phát sinh mùi hôi, mùi khét.

Với trang trại của Công ty cổ phần Phát triển Nông nghiệp sạch Thanh Xuân, đoàn kiểm tra ghi nhận mẫu nước thải rò rỉ ra môi trường có chỉ tiêu vượt quy chuẩn cao đến hơn 7 lần. Cơ quan chức năng còn phát hiện doanh nghiệp đốt khoảng 800 kg chất thải rắn thông thường ngoài trời, hệ thống phun sương giảm mùi hoạt động không thường xuyên, gây ô nhiễm.

Trong khi đó, Công ty TNHH Công nghệ xanh G8 để nước thải từ công trình xử lý rò rỉ ra cống thoát nước mưa của trang trại. Kết quả phân tích mẫu ngày 31/7 cho thấy các chỉ số vượt từ 3 đến gần 6 lần, gây ô nhiễm. Doanh nghiệp cũng còn tồn tại bất cập trong bố trí đường ống xả nước thải sinh hoạt và hệ thống lưới chắn mùi.

Tại Công ty cổ phần Đầu tư Quốc tế Asean, Công ty TNHH Thương mại Song Dương và Công ty TNHH Đầu tư trang trại Bãi Kê còn tồn tại mùi hôi trong quá trình chăn nuôi, mực nước tại các hồ sinh học ở mức cao, bờ hồ gia cố bằng đất, tiềm ẩn nguy cơ thẩm thấu, nứt vỡ hoặc tràn nước thải khi mưa lớn, xảy ra sự cố.

Trong hình là trang trại lợn của Công ty TNHH Công nghệ xanh G8 bị phạt 90 triệu đồng vì nước thải từ công trình xử lý rò rỉ ra cống thoát nước mưa.

Trước các vi phạm bị phát hiện, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thanh Hóa đã ban hành quyết định xử phạt 4/6 trang trại với tổng số tiền 445 triệu đồng. Trong đó, Công ty TNHH Phát triển chăn nuôi Như Xuân bị phạt 271 triệu đồng, Công ty TNHH Công nghệ xanh G8 bị phạt 90 triệu đồng, Công ty cổ phần Phát triển Nông nghiệp sạch Thanh Xuân bị phạt 77 triệu đồng và Công ty cổ phần Đầu tư Quốc tế Asean bị phạt 7 triệu đồng.

Các trang trại vi phạm cũng được yêu cầu khắc phục vi phạm, hoàn thành lắp đặt hệ thống camera giám sát công trình xử lý nước thải, chất thải và truyền dữ liệu liên tục về UBND xã hoàn thành trước ngày 30/10.

Hình ảnh trang trại lợn của Công ty CP phát triển nông nghiệp sạch Thanh Xuân bị ghi nhận mẫu nước thải rò rỉ ra môi trường có chỉ tiêu vượt quy chuẩn cao đến hơn 7 lần.

Lãnh đạo địa phương cũng cho biết trước các vi phạm, UBND xã Thanh Quân từng xử phạt 4 lượt đối với 3 trang trại, gồm Công ty TNHH Phát triển chăn nuôi Như Xuân, Công ty cổ phần Phát triển Nông nghiệp sạch Thanh Xuân và Cụm chăn nuôi gia công Đồng Sán, với tổng số tiền hơn 218 triệu đồng.

Báo Tiền Phong có bài phản ánh: “Một xã ‘gánh’ bảy trại lợn với quy mô hơn 100.000 con, chính quyền lo thành điểm nóng môi trường”. Các trang trại lợn được xây dựng chủ yếu ở thung lũng các dãy núi, đồi, tách biệt với khu dân cư. Tuy nhiên, thời gian qua, nhiều trang trại đã gây ô nhiễm môi trường, gây mùi hôi thối làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống người dân.