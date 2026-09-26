Trực tiếp Việt Nam vs Philippines 1-0 (H1): Hiệp 2 bắt đầu

TPO - Một hiệp đấu đúng ý đồ của đội tuyển Việt Nam. Đội thăm dò đối thủ, tạo ra thế trận chủ động và đặc biệt ghi được bàn thắng. Tỷ số 1-0 mang lại lợi thế lớn cho Việt Nam ở chặng đường còn lại.

foul Hiệp 2 bắt đầu foul Kết thúc hiệp 1 45': Một hiệp đấu đúng ý đồ của đội tuyển Việt Nam. Đội thăm dò đối thủ, tạo ra thế trận chủ động và đặc biệt ghi được bàn thắng. Tỷ số 1-0 mang lại lợi thế lớn cho Việt Nam ở chặng đường còn lại. ảnh: Hữu Phạm report Không được! 43': Tiến Anh tạt bóng rất mượt vào trong, cầu thủ áo đỏ không thể chạm bóng nhưng ngay sau anh, Manuel Ott đã phá bóng hú vía, trái bóng đi chệch cột trong gang tấc. Philippines vừa thoát một pha phản lưới. report Philippines đang chủ động cầm bóng 38': Sau khi nhận bàn thua, đội tuyển Philippines đang nỗ lực kiểm soát tuyến giữa. Họ chuyền bóng nhiều hơn, di chuyển rộng hơn để mở ra các khoảng trống bên phía tuyển Việt Nam. Nhưng Philippines chưa thành công. ảnh: Hữu Phạm report Cả hai đều đang gặp khó khăn khi lên bóng 31': Trận đấu đang diễn ra với tốc độ chậm khi 2 bên gặp khó khăn trong khâu lên bóng. Mặt sân không tốt khiến bóng lăn đi thiếu sự mượt mà. ảnh: Hữu Phạm goal VÀOOOO 25': Việt Nam đã mở điểm bằng một pha phối hợp mẫu mực. Williams Hoàng đi bóng táo bạo rồi chuyền vào bên trong cho Đình Bắc. Tiền đạo tuyển Việt Nam dứt điểm căng, khiến thủ môn Philippines bất lực. 1-0 cho Việt Nam. ảnh: Hữu Phạm report Quá may mắn, xà ngang cứu thua cho Việt Nam 23': Các tiền vệ Việt Nam không theo người rát, để Schneider thoải mái băng lên rồi tung ra cú sút căng. Bóng đi thẳng vào xà ngang, một pha bóng hú vía của đội tuyển Việt Nam. report Tốc độ trận đấu ở mức vừa phải 20': Hai bên khởi đầu cuộc chơi khá dè dặt. Dường như họ vẫn đang muốn thăm dò nhau trong bối cảnh mặt sân chưa mượt mà, và nhân sự 2 bên cũng chứng kiến sự xáo trộn. ảnh: Hữu Phạm report Thành Long thử vận may 16': Thành Long cầm bóng tự tin rồi áp sát vòng cấm. Anh tung ra cú đá căng. Nhưng bóng đi không hiểm. ảnh: Hữu Phạm report Philippines đang thi đấu khá tự tin 11': Dù cầm bóng ít hơn nhưng các cầu thủ Philippines trong mỗi lần lên bóng rất biết cách chắt chiu. Họ thường đặt hàng thủ tuyển Việt Nam vào thế chống đỡ khá vất vả. ảnh: Hữu Phạm report Không được! 4': Trương Tiến Anh dứt điểm táo bạo từ chấm đá phạt ngoài vòng cấm. Bóng đi chệch cột dọc. ảnh: Hữu Phạm foul Trận đấu chính thức bắt đầu 1': Đội tuyển Philippines giao bóng trước. Hãy xem nhà đương kim vô địch Đông Nam Á Việt Nam sẽ thể hiện thế nào với những nhân tố bổ sung khá mới mẻ. ảnh: Hữu Phạm report Hai bên bắt đầu thủ tục chào cờ để chuẩn bị cho khoảnh khắc bóng lăn lúc 20h00 report Hai bên đã bước ra đường hầm Hai đội đang tranh thủ thời gian làm nóng trên sân. Họ sẽ có 5 phút cho khâu này. Dường như thời tiết không thuận lợi khiến quá trình chuẩn bị của các cầu thủ bị ảnh hưởng. ảnh: Hữu Phạm report Trận đấu chưa thể bắt đầu Dường như trời mưa khiến trận đấu chưa thể diễn ra như kế hoạch. 2 đội tuyển vẫn chưa có mặt trên sân. report Manuel Ott, nhân chứng 12 năm Manny Ott (8) là cầu thủ duy nhất ở đội hình Philippines dự FIFA ASEAN Cup 2026 dừng xuất hiện trong trận đấu giữa 2 đội tuyển tại vòng bảng AFF Cup 2014. Khi đó, Việt Nam thắng 3-1. Ở đội hình Việt Nam, không còn ai xuất hiện ở sự kiện 12 năm trước còn khoác áo đội tuyển. report Những thông số phản ánh phong độ đáng sợ của tuyển Việt Nam Việt Nam bảo vệ thành công ngôi vương Đông Nam Á. Đội tuyển đã đi trên hành trình đầy thuyết phục sau khi đánh bại kình địch Thái Lan ở chung kết với tổng tỷ số 4-2 (thắng 2-0 lượt đi tại Bangkok và hòa 2-2 lượt về tại Mỹ Đình).

Đội tuyển đã đi trên hành trình đầy thuyết phục sau khi đánh bại kình địch Thái Lan ở chung kết với tổng tỷ số 4-2 (thắng 2-0 lượt đi tại Bangkok và hòa 2-2 lượt về tại Mỹ Đình). Thành tích bất bại trọn vẹn tại ASEAN Cup: Suốt hành trình giải đấu khu vực, đoàn quân áo đỏ bất bại cả 8 trận (thắng 6, hòa 2), ghi tới 21 bàn và chỉ thủng lưới 3 bàn.

Suốt hành trình giải đấu khu vực, đoàn quân áo đỏ bất bại cả 8 trận (thắng 6, hòa 2), ghi tới 21 bàn và chỉ thủng lưới 3 bàn. Giành vé dự VCK Asian Cup 2027: Toàn thắng các trận đấu then chốt ở bảng F vòng loại, trong đó có chiến thắng thuyết phục 3-1 trước đối thủ trực tiếp Malaysia để chính thức góp mặt tại giải đấu lớn nhất châu lục vào đầu năm 2027.

Toàn thắng các trận đấu then chốt ở bảng F vòng loại, trong đó có chiến thắng thuyết phục 3-1 trước đối thủ trực tiếp Malaysia để chính thức góp mặt tại giải đấu lớn nhất châu lục vào đầu năm 2027. Sự bùng nổ của hàng công: Hiệu suất ghi bàn bình quân đạt hơn 2,6 bàn/trận. Đây là con số cao nhất khu vực. Với sự xuất sắc của Nguyễn Xuân Son cùng phong độ cao của Nguyễn Đình Bắc, Việt Nam đang khiến mọi đối thủ phải e sợ. report 12 năm bất bại của tuyển Việt Nam trước Philippines Đội tuyển Việt Nam duy trì chuỗi bất bại trước Philippines kể từ năm 2014 đến nay. Lần gần nhất tuyển Việt Nam để thua đối thủ là thất bại 0-1 tại vòng bảng AFF Cup 2012. report Đội tuyển Việt Nam đưa ra sân 6 nhân tố có dòng máu ngoại Đội tuyển Việt Nam thể hiện quyết tâm giành chiến thắng rất cao thông qua đội hình xuất phát trước Philippines. Có tới 6 nhân tố mang dòng máu ngoại được sử dụng, nhiều nhất trong lịch sử. Đó là Lê Giang, Adou Minh, Quang Vinh, Xuân Son, Hoàng Hên, William Hoàng.

Lịch sử từng ghi nhận một trong những cú sốc lớn nhất của giải vô địch khu vực vào năm 2010, khi Philippines đánh bại đội tuyển Việt Nam ngay tại sân Mỹ Đình. Đây là cột mốc lịch sử thường được truyền thông Philippines nhắc đến với cái tên "Phép màu Hà Nội", mở ra kỷ nguyên trỗi dậy của bóng đá đảo quốc. Tuy nhiên, kể từ bước ngoặt ấy, cán cân đối đầu đã dần nghiêng hẳn về phía những Chiến binh Sao Vàng.

Đội tuyển Việt Nam những năm qua xây dựng bản sắc dựa trên tính kỷ luật, sự gắn kết nội tại và lối chơi ban bật giàu kỹ thuật. Lực lượng nòng cốt được tôi luyện qua các giải đấu quốc nội và các cấp độ trẻ giúp Việt Nam duy trì sự ổn định, khả năng chuyển đổi trạng thái nhịp nhàng và bản lĩnh ở những thời khắc quyết định.

Những chiến thắng thuyết phục tại bán kết AFF Cup 2018 hay các vòng loại World Cup gần đây đã chứng minh sự vượt trội về mặt tổ chức lẫn chiều sâu đội hình của đội bóng áo đỏ. 8 trận đối đầu gần nhất, Việt Nam thắng tới 7, chỉ hoà 1.

Trong lần gặp nhau gần nhất hồi 2024, đội tuyển Philippines đã thua Việt Nam

Ở chiều ngược lại, Philippines từ lâu đã chọn con đường tận dụng tối đa nguồn lực cầu thủ mang hai dòng máu gốc Âu và Mỹ. Lối tiếp cận này mang lại cho họ ưu thế rõ rệt về thể hình, thể lực và tư duy bóng đá hiện đại. Khi đối đầu với Việt Nam, The Azkals luôn là thử thách gai góc nhờ khả năng tranh chấp bóng bổng mạnh mẽ và các pha phản công trực diện sắc bén.

Dẫu vậy, sự thiếu ổn định về mặt nhân sự cùng việc các cầu thủ thi đấu rải rác ở nhiều đấu trường thường khiến Philippines gặp khó khăn trong việc xây dựng sự gắn kết dài hạn qua từng giải đấu.

Mỗi cuộc chạm trán giữa hai nền bóng đá vì thế luôn biến thành màn so tài hấp dẫn giữa sự ăn ý, uyển chuyển của lối chơi tập thể Việt Nam và nét thực dụng, va chạm quyết liệt của dàn cầu thủ nhập tịch Philippines. Dù hiện tại Việt Nam vẫn giữ được vị thế cửa trên nhờ bản lĩnh vượt trội, Philippines chưa bao giờ là đối thủ dễ bị khuất phục, luôn sẵn sàng tạo nên bất ngờ mỗi khi hai bên giáp mặt trên sân cỏ.