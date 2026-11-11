Trực tiếp Việt Nam vs Đài Bắc Trung Hoa 1-0 (H1): Vào!!! Olaha Mạnh Đức ghi bàn

TPO - Tiền đạo nhập tịch Olaha Mạnh Đức thực hiện pha dứt điểm trong vòng cấm sau đường chuyền ngược về của đồng đội, đưa đội tuyển Việt Nam dẫn trước Đài Bắc Trung Hoa 1-0.

report Không được! 36': Ngọc Sơn lấy bóng từ sân nhà và nỗ lực đột phá. Nhưng không như ở LPBank V.League 1, anh đã không thể xử lý tốt pha bóng trên tuyển. report Không vào 32': Xuất phát từ Olaha, Đình Bắc chuyền bóng sang cánh trái cho Minh Phúc. Hậu vệ đội tuyển Việt Nam dứt điểm mạnh mẽ từ ngoài vòng cấm. Bóng đi căng nhưng không nguy hiểm. report Hàng thủ Việt Nam vẫn lập bập 31': Trong pha bóng không có gì nguy hiểm nhưng các hậu vệ Việt Nam đã xử lý rất phiêu lưu, mất bóng ngay từ rìa vòng cấm. May mắn cho chủ nhà là Đài Bắc Trung Hoa không đủ sắc sảo để tận dụng cơ hội. report Tỷ số suýt là 2-0 27': Từ đường chuyền bên cánh phải, Minh Phúc thực hiện cú volley rất tốt. Tiếc rằng bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc. goal Vào, đội tuyển Việt Nam ghi bàn 23': Sau đường chuyền sai của hậu vệ Đài Bắc Trung Hoa, đội tuyển Việt Nam triển khai tấn công mạch lạc. Olaha Mạnh Đức đón đường tạt từ cánh phải rồi dứt điểm đơn giản ghi bàn. Đội tuyển Việt Nam dẫn 1-0 và Olaha ghi dấu ấn trong ngày ra mắt. report Đình Bắc thử vận may 16': Đội tuyển Việt Nam được hưởng quá đá phạt hàng rào ngoài vòng cấm. Đình Bắc thực hiện cú đá đưa bóng đi quá cao report Các đường chuyền cuối sân của đội tuyển Việt Nam chưa tốt 13': Đình Bắc nhả bóng xuống cho Hồng Phúc khá thoáng nhưng đường chuyền đi hơi mạnh. Sau đó, Minh Phúc lại chuyền sai bên biên trái. Đội tuyển Việt Nam thực sự đang gặp khó trong khâu kết nối. ảnh: M.D report 2 đội tuyển đang thăm dò nhau 8': Tốc độ trận đấu ở mức chậm. Đài Bắc Trung Hoa đang lùi đội hình xuống nên đội tuyển chủ nhà đang triển khai lối chơi chậm rãi, ưu tiên an toàn. ảnh: M.D report Đình Bắc bị đau 4': Trong pha băng lên không chiến, Đình Bắc đã va mạnh vào đầu đối phương. Anh đang nằm đau trên sân. foul Trận đấu bắt đầu report Mặc dù trời rét nhưng rất nhiều CĐV vẫn đến sân cổ vũ cho đội tuyển ảnh: M.D report Đội tuyển Việt Nam đang làm nóng ảnh: M.D report Đội hình thi đấu của Đài Bắc Trung Hoa report Olaha Mạnh Đức đá chính HLV Kim Sang-sik vừa công bố 11 cái tên đá chính. Những nhân tố mới như Ngọc Sơn, Olaha Mạnh Đức ra sân ngay từ đầu. Trong khi đó, Đình Bắc, Thành Chung hay Lê Giang cũng có mặt ở danh sách đá chính.

Nhìn vào bản danh sách, có thể nhận ra nhiều cựu binh đã quen mặt qua các chiến dịch trước vắng bóng, nhường chỗ cho làn sóng trẻ trung và giàu khát khao. Trong số 24 cầu thủ được ban huấn luyện tin tưởng lần này, chỉ còn đúng 6 cái tên từng góp mặt tại ASEAN Cup 2026.

Thay vào đó, hàng loạt gương mặt trẻ đầy triển vọng như Trần Ngọc Sơn, Nguyễn Lê Phát, Nguyễn Nhật Minh, Nguyễn Quang Vinh và Phạm Minh Phúc đã được trao cơ hội bước ra ánh sáng ở cấp độ đội tuyển quốc gia.

Sự xuất hiện của tiền đạo nhập tịch Olaha Mạnh Đức cũng trở thành điểm nhấn đặc biệt, mang lại niềm kỳ vọng lớn cho bài toán tấn công của "Những chiến binh Sao Vàng". Động thái trẻ hóa mạnh tay này chính là bước đi chiến lược nhằm giúp ban huấn luyện rà soát năng lực thích nghi của nhân tố mới, từ đó xây dựng bộ khung tối ưu hướng tới mục tiêu dài hạn tại Asian Cup vào cuối năm sau.

HLV Kim Sang-sik sẽ gặt hái thành công với những phương án thử nghiệm?

Trước mắt đoàn quân của HLV Kim Sang-sik là cuộc chạm trán với Đài Bắc Trung Hoa - đối thủ đang đứng thứ 176 trên bảng xếp hạng FIFA, kém Việt Nam tới 77 bậc. Dù đội khách hành quân đến Hà Nội mà không có sự phục vụ của hậu vệ trụ cột Wang Ruei lẫn tiền vệ Emilio Estevez, song họ vẫn sở hữu dàn cựu binh dạn dày kinh nghiệm như Chen Po Liang, Wu Chun Ching, Chen Hao Wei cùng chân sút nhập tịch lợi hại Ange Kouame.

Với vị trí 99 thế giới, đội tuyển Việt Nam hoàn toàn vượt trội đối thủ về thứ hạng, chiều sâu đội hình và có thêm điểm tựa sân nhà. Dẫu vậy, việc lắp ghép một tập thể gồm phần lớn tân binh trong quãng thời gian chuẩn bị ngắn ngủi chắc chắn sẽ mang đến không ít thách thức.

Trận đấu sắp tới vì thế không đơn thuần là mục tiêu tìm kiếm chiến thắng, mà còn đóng vai trò như một bài kiểm tra thực chiến then chốt để kiểm chứng tính hiệu quả trong những toan tính chiến thuật của ban huấn luyện.