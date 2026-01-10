Trực tiếp U23 UAE vs U23 Nhật Bản 0-1 (H1): Nhật Bản mở tỷ số

TPO - Hậu vệ U23 UAE mắc lỗi truy cản trái phép trong vòng dẫn đến quả phạt 11m cho U23 Nhật Bản. Đội bóng xứ mặt trời mọc không lỡ cơ hội, tận dụng thành công để vươn lên dẫn sớm 1-0.

goal VÀO! Nwadike mở tỷ số cho U23 Nhật Bản 4': Trên chấm 11m, tiền đạo lai của Nhật Bản, Nwadike dễ dàng đánh bại Adli để mở tỷ số trận đấu. Có khá ít thông tin về Nwadike trên internet. Tiền đạo số 9 còn được biết đến với tên gọi Brian Nwadik. report Phạt đền cho U23 Nhật Bản! 2': Ngay ở những phút đầu tiên, cầu thủ U23 UAE đã mắc sai lầm. Từ một tình huống khá đơn giản, Yadoo đã đá vào chân Ozeki trong vòng cấm. Trọng tài lập tức thổi phạt đền cho U23 Nhật Bản. start Trận đấu bắt đầu U23 UAE mặc quần áo màu trắng, trong khi U23 Nhật Bản mặc trang phục màu xanh truyền thống. report Cầu thủ hai đội khởi động trước trận đấu Các cầu thủ U23 UAE và U23 Nhật Bản đã sẵn sàng cho trận đấu. U23 UAE nhỉnh hơn về thể hình, nhưng U23 Nhật Bản được đánh giá vượt trội về kỹ thuật cá nhân. tatic Đội hình xuất phát U23 UAE vs U23 Nhật Bản report Bảng xếp hạng bảng B Tại bảng B giải U23 châu Á 2026, U23 Nhật Bản và U23 UAE lần lượt dẫn đầu với 3 điểm trong tay. Trận đấu này vì thế mang ý nghĩa phân định ngôi đầu bảng. Đội thắng nhiều khả năng sẽ giành vé sớm vào tứ kết.

U23 UAE có thể tạo bất ngờ trước U23 Nhật Bản?

Bước vào trận “đại chiến sớm” của bảng B, hai đội cùng có điểm tựa tâm lý từ màn ra quân: UAE thắng Qatar 2-0, còn Nhật Bản thị uy bằng chiến thắng 5-0 trước Syria. Vì thế, đây gần như là màn so kè trực tiếp cho ngôi đầu cũng như lợi thế đường dài ở bảng đấu.

Về phía UAE, thầy trò Marcelo Broli khởi đầu không hề “êm”: họ chịu một quả phạt đền ngay trong phút đầu, nhưng thủ môn Khaled Tawhid cản phá thành công để kéo đội bóng trở lại quỹ đạo, rồi dần kiểm soát thế trận và cán đích với chiến thắng. Từ chi tiết ấy, UAE cho thấy họ sẵn sàng chơi chặt chẽ, chịu đựng sức ép và chờ thời cơ, đặc biệt trong các khoảnh khắc bước ngoặt.

Ở chiều ngược lại, U23 Nhật Bản cho thấy một tập thể giàu kỷ luật và tốc độ chuyển nhịp. Samurai xanh nhập cuộc kiên nhẫn trước Syria rồi tăng tốc đúng thời điểm để bứt lên mạnh mẽ. Nổi bật nhất là Ryunosuke Sato (cú đúp) bên cạnh những cái tên như Yuto Ozeki, Sena Ishibashi hay Yutaka Michiwaki.

Điểm nóng đáng chú ý nhiều khả năng nằm ở hai biên: UAE thường cần sự bọc lót kỷ luật để hạn chế các pha lên bóng có nhịp của Nhật, còn Nhật Bản sẽ tìm cách kéo giãn khối phòng ngự, đánh vào khoảng trống sau lưng hàng tiền vệ/biên bằng những pha tăng tốc và hoán đổi vị trí. Với UAE, “chìa khóa” là giữ cự ly đội hình và tối ưu các pha phản công và các tình huống cố định; còn với Nhật Bản, câu chuyện là tốc độ luân chuyển bóng và chất lượng quyết định ở 1/3 cuối sân.

Xem trực tiếp U23 UAE vs U23 Nhật Bản trên kênh nào, ở đâu?

