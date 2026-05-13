Trực tiếp U17 Việt Nam 2-2 U17 UAE (Hiệp 2): Những bàn thắng liên tiếp

TPO - U17 Việt Nam ghi bàn đầu hiệp 2 nhưng bị gỡ hoà chóng vánh ở phút 55. Hai đội vẫn đang còn nhiều cơ hội ở phía trước.

goal U17 Việt Nam bị gỡ hòa 2-2 55': Bàn thua thứ 2 của U17 Việt Nam. Adam Mahrous tung ra cú đá hóc hiểm, đưa bóng vào góc xa, đánh bại thủ môn U17 Việt Nam. Đội vẫn còn nhiệm vụ phải làm. goal VÀOOOOO 48': Ngay đầu hiệp 2, U17 Việt Nam đã đưa tỷ số lên 2-1. Từ pha mất bóng của cầu thủ áo trắng, Đại Nhân chuyền bóng vào như đặt để đồng đội dứt điểm tung nóc lưới U17 UAE. Đội bóng áo đỏ đã lật ngược thế cờ. foul Hết hiệp 1 U17 Việt Nam đang duy trì tỷ số 1-1. Đội thua bàn từ giây thứ 20 nhưng sau đó đã đứng dậy mạnh mẽ bằng thế trận áp đảo. Các cầu thủ đã tìm được bàn gỡ 1-1 trong hiệp đầu. ​ report U17 Việt Nam vẫn nắm thế chủ động 45': Sau bàn thắng,U17 Việt Nam đã tự tin trở lại. Đội đang khiến U17 UAE phải chật vật trong các pha tranh chấp. goal VÀO, U17 Việt Nam gỡ hòa 1-1 39': Cầu thủ áo đỏ bị phạm lỗi trước vòng cấm. Trong pha dàn xếp, Nguyễn Lực tung ra cú đá rất lực. Bóng găm vào góc lưới. U17 Việt Nam gỡ hòa 1-1. report U17 Việt Nam tỏ ra nóng vội 31': Sỹ Bách đi bóng lắt léo nhưng lại ngã xuống và để bóng chạm tay. Trọng tài cắt còi, U17 Việt Nam bị thổi phạt rất duyên. Pha bóng này chứng tỏ rằng các cầu thủ áo đỏ đang rất nôn nóng. report Hàng loạt cơ hội bị bỏ lỡ 26': U17 Việt Nam đang tạo nên hàng loạt pha tấn công như sóng vỗ bờ. Nhưng hàng thủ đội bóng áo trắng vẫn đứng vững. Hàng loạt pha dứt điểm từ U17 Việt Nam đã bị các hậu vệ U17 UAE phá ra. report Vẫn chưa vào 20': Minh Thùy đón bóng và tung cú sút trái phá từ cự ly 23m. Nhưng thủ môn Bentley vẫn bay người đẩy bóng cực hay. report U17 Việt Nam dứt điểm liên tục 17': Quãng thời gian qua chứng kiến hàng loạt pha sóng gió được U17 Việt Nam tạo ra. Dứt điểm chân, đánh đầu hay sút xa đều được các cầu thủ thực hiện. Nhưng dường như vấn đề tâm lý đang khiến U17 Việt Nam gặp khó nên những pha bóng trở nên thiếu nắn nót. report U17 Việt Nam đang nỗ lực tấn công 11': U17 Việt Nam đang nỗ lực tấn công để san bằng tỷ số. Các pha lên bóng được thực hiện chủ yếu bên cánh phải. report Không thể tin nổi 8': Bóng được tạt vào và Văn Dương dứt điểm trước khung thành bỏ trống. Nhưng từ cự ly 4 mét, anh lại đưa bóng lên trời. Pha bỏ lỡ khó tin của U17 Việt Nam. goal VÀO, U17 Việt Nam nhận bàn thua ngay từ giây 20 1': Trong một pha bóng lúng túng, hậu vệ áo đỏ để 3 cầu thủ U17 UAE tiếp cận vòng 5m50. Và cuối cùng không ai có thể ngăn chân sút áo trắng ghi bàn. report U17 Việt Nam nỗ lực tìm lại phong độ U17 Việt Nam vừa chấm dứt chuỗi trận thăng hoa sau trận thua U17 Hàn Quốc 1-4. Trận thua này chấm dứt chuỗi 17 trận bất bại của đội. Trong thời gian đó, đội rở thành đội tuyển giàu thành tích nhất lịch sử giải đấu với 4 lần đăng quang Đông Nam Á (vào các năm 2006, 2010, 2017 và 2026). ​ report Đội hình dự kiến của U17 Việt Nam

U17 Việt Nam thường bước vào trận đấu với triết lý kiểm soát bóng và phối hợp nhóm nhỏ. Dưới sự dẫn dắt của HLV Roland, các cầu thủ trẻ cho thấy sự tiến bộ rõ rệt trong việc duy trì cự ly đội hình và tính kỷ luật. Điểm mạnh của Việt Nam nằm ở sự khéo léo, khả năng xoay sở trong phạm vi hẹp và tinh thần chiến đấu bền bỉ.

Nhưng điểm yếu của đội là thể lực, sức va đập và sự tập trung. Điều đó đã phản ánh ở trận thua 1-4 trước U17 Hàn Quốc vừa qua. Dù cầm bóng, triển khai rất tốt trong 85 phút nhưng những phút cuối đuối sức đã khiến đội nhận liền 4 bàn thua.

Ngược lại, U17 UAE mang đặc trưng điển hình của bóng đá vùng Vịnh: thể hình lý tưởng và sức mạnh sung mãn. Họ không ngại va chạm và thường xuyên sử dụng các đường bóng dài, bứt tốc ở hai biên để khai thác khoảng trống. Sự thực dụng là vũ khí đáng sợ của UAE khi họ có thể không kiểm soát bóng nhiều nhưng luôn biết cách trừng phạt sai lầm của đối thủ.

Hiệu suất dứt điểm là vấn đề của đội bóng này. U17 UAE đang cho thấy sự kém hiệu quả. Họ có thể tung ra nhiều cú sút hơn nhưng tỷ lệ chuyển hóa thành bàn thắng lại thấp. Chi tiết đó được phản ánh ở trận thua 2-3 trước U17 Yemen vừa qua. Cũng chính trận thua đó đã làm hẹp đáng kể cửa đi tiếp của đại diện Tây Á. Hôm nay, họ sẽ phải tất tay trước Việt Nam.

Để giành kết quả khả quan trước UAE, U17 Việt Nam cần chống bóng bổng tốt, hạn chế các quả tạt từ biên và bọc lót kín kẽ trong khu vực cấm địa. Bên cạnh đó, đội phải chắt chiu cơ hội. Trong một trận cầu chặt chẽ, một khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân hoặc sự điềm tĩnh trước khung thành sẽ quyết định tất cả.

Và cuối cùng là tâm lý vững vàng: Không cuốn theo lối chơi va chạm của đối thủ và giữ cái đầu lạnh trong những phút cuối trận. Nếu làm được điều đó, đội hoàn toàn có thể mở toang cửa World Cup.

