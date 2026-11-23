Trực tiếp U17 Việt Nam vs U17 New Zealand, 22h30 ngày 23/11: Mục tiêu có điểm

TPO - U17 Việt Nam gặp U17 New Zealand lúc 22h30 ngày 23/11, lượt hai bảng G U17 World Cup 2026. Cùng trắng tay ngày ra quân, thầy trò HLV Cristiano Roland buộc phải thắng để rộng cửa vào vòng 32 đội.

report Đội hình xuất phát U17 Việt Nam

Cục diện bảng G FIFA U17 World Cup 2026 đang đẩy cả U17 Việt Nam và U17 New Zealand vào thế buộc phải thắng ở lượt trận thứ hai. Sau ngày ra quân cùng trắng tay, thầy trò HLV Cristiano Roland tạm xếp thứ ba nhờ nhỉnh hơn hiệu số bàn thắng bại (-1 so với -3). Một chiến thắng trực tiếp sẽ mở rộng cánh cửa vào vòng 32 đội.

Tinh thần U17 Việt Nam đang lên cao sau màn ra mắt quả cảm, chỉ thua sát nút 2-3 trước á quân châu Âu U17 Bỉ. Với lối chơi tự tin, kiểm soát bóng 45% cùng hai siêu phẩm của Lê Sỹ Bách và Chu Ngọc Nguyễn Lực, đội bóng áo đỏ đã chứng minh năng lực tấn công.

Tuy nhiên, HLV Cristiano Roland yêu cầu toàn đội giữ kỷ luật và khắc phục ngay các sai sót: tránh mất tập trung cuối hiệp một, hạn chế chuyền hỏng bên sân nhà và bổ sung phương án đánh trung lộ thay vì chỉ lên bóng ở hai biên.

Phía bên kia, U17 New Zealand chịu áp lực lớn sau trận thua 0-3 trước U17 Mali, phơi bày hàng thủ chậm chạp và lối tấn công thiếu gắn kết. Dù vậy, đại diện châu Đại Dương lại vượt trội về kinh nghiệm với 11 lần dự U17 World Cup (3 lần vào vòng 16 đội) cùng lợi thế thể hình, tranh chấp và không chiến.

HLV Martin Bullock nhiều khả năng sẽ tận dụng bóng dài và tình huống cố định để khai thác điểm yếu bóng bổng của Việt Nam. Ngược lại, nếu kiểm soát tốt trung tuyến và buộc đối thủ xoay sở trong không gian hẹp, U17 Việt Nam hoàn toàn đủ sức ghi bàn sớm để định đoạt trận đấu.

Về lực lượng, hai đội chưa từng gặp nhau ở giải chính thức. U17 Việt Nam giữ nguyên đội hình mạnh nhất với nhạc trưởng Nguyễn Lực, tiền đạo làm tường Lê Trọng Đại Nhân và chân sút Lê Sỹ Bách. U17 New Zealand sở hữu 6 cầu thủ từng dự U17 World Cup 2025 cùng dàn sao cao lớn như trung vệ đội trưởng Ethan Dyer (1,83 m) hay thủ môn Joseph Chalabi (1,88 m).