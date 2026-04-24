Trực tiếp U17 Việt Nam vs U17 Malaysia 1-0 (H1): Gia tăng sức ép

TPO - Trực tiếp U17 Việt Nam vs U17 Malaysia, chung kết U17 Đông Nam Á 2026 lúc 19h30 ngày 24/4. U17 Việt Nam đứng trước cơ hội trở thành đội tuyển vô địch giải đấu này nhiều lần nhất lịch sử.

report U17 Việt Nam duy trì sức ép 30': U17 Việt Nam đang duy trì áp lực rất tốt lên hàng thủ U17 Malaysia. Các cầu thủ áo đỏ pressing rất rát và liên tục tìm cách tạt bóng vào vòng cấm đối thủ. report KHÔNG VÀO! Adam Muqri suýt phản lưới 24': Văn Dương xử lý và sút bóng đẹp mắt từ cánh trái, Adam Muqri đưa chân đỡ suýt khiến bóng bay vào lưới U17 Malaysia. report Muslim sút xa nguy hiểm 23': U17 Malaysia phản công nhanh. Số 11 Muslim quyết định sút xa và tạo ra pha bóng rất nguy hiểm. report KHÔNG VÀO! Đăng Khoa đánh đầu vọt xà ngang 20': Từ quả đá phạt của U17 Việt Nam, Đăng Khoa chọn đúng vị trí đánh đầu đưa bóng đập đất bật lên. Tuy nhiên, bóng bay cao hơn xà ngang U17 Malaysia và bay ra ngoài rất đáng tiếc. injury Sỹ Bách bị đau 18': Lê Sỹ Bách bị đau sau nỗ lực tạt bóng ở góc phải và bị hậu vệ U17 Malaysia kê chân. Anh cần sự trợ giúp của nhân viên y tế. goal VÀO! Quý Vương mở tỷ số cho U17 Việt Nam 11': Từ tình huống phạt góc của U17 Việt Nam, U17 Malaysia phá bóng lỗi và Quý Vương nhanh chân sút ngay. Bóng đi xuyên qua hàng thủ áo vàng và bay vào lưới. 1-0 cho U17 Việt Nam. report KHÔNG VÀO! Bóng trúng cột dọc U17 Malaysia 8': Cho dù đồng đội chuyền sâu, nhưng Lê Sỹ Bách vẫn tăng tốc khó tin và tung ra cú sút từ góc cực hẹp đưa bóng trúng cột dọc U17 Malaysia. report Sỹ Bách sút xa không thành 4': Từ pha phá bóng không tốt của U17 Malaysia, Sỹ Bách tung cú sút xa cực nhanh. Bóng đập người hậu vệ áo vàng bay hết biên ngang. Cầu thủ U17 Việt Nam cho rằng bóng đã chạm tay đối thủ trong vòng cấm, nhưng trọng tài nói không. start Trận đấu bắt đầu U17 Việt Nam được mặc trang phục màu đỏ truyền thống dù phải đóng vai "đội khách" ở trận chung kết hôm nay. report U17 Australia giành hạng 3 chung cuộc Ở trận tranh hạng 3 diễn ra chiều nay, U17 Australia đè bẹp U17 Lào với tỷ số 8-0. Trong đó, tiền đạo Georgio Hassarati ghi 5 bàn và nâng thành tích ở giải đấu lên tổng cộng 11 bàn. report HLV Roland giữ nguyên đội hình Cho dù U17 Việt Nam chỉ có 2 ngày nghỉ, nhưng HLV Roland vẫn quyết định giữ nguyên đội hình xuất phát giống trận bán kết gặp U17 Australia. Điều này cho thấy HLV người Brazil rất thận trọng ở trận này, ngay cả khi ông từng giúp U17 Việt Nam thắng đậm U17 Malaysia 4-0 ở vòng bảng. tatic Đội hình xuất phát của U17 Việt Nam

Kể từ khi giải U17 Đông Nam Á ra đời vào năm 2002, U17 Việt Nam đã 3 lần lên ngôi vào các năm 2006, 2010 và 2017, ngang bằng thành tích của Thái Lan và Australia. Trận chung kết tối nay là cơ hội tuyệt vời để Việt Nam vượt lên, khi đối thủ của chúng ta là U17 Malaysia.

Ở trận ra quân tại vòng bảng, U17 Việt Nam từng đè bẹp U17 Malaysia 4-0. Trong trận đấu đó, U17 Việt Nam áp đảo hoàn toàn và dẫn trước 3-0 chỉ sau hiệp đầu tiên. Cho dù U17 Malaysia thể hiện sự tiến bộ rõ ràng sau đó, nhưng các chuyên gia cho rằng đội bóng áo đỏ vẫn nhỉnh hơn.

Vấn đề lớn nhất của U17 Việt Nam lúc này có lẽ là giữ được đà hưng phấn nhưng đồng thời không có tâm lý chủ quan. HLV Cristiano Roland cho rằng U17 Việt Nam vẫn cần giữ đôi chân trên mặt đất, tiếp tục tập trung tối đa cho trận đấu cuối cùng của giải. “Chúng tôi vẫn còn một trận đấu rất quan trọng phía trước. Toàn đội cần duy trì sự tập trung cao độ và chuẩn bị tốt nhất cho trận chung kết”, ông nói.

Đánh giá về đối thủ U17 Malaysia, HLV Cristiano Roland nhận định đội bóng này sẽ có sự thay đổi đáng kể so với lần đối đầu ở vòng bảng. “Malaysia sẽ bước vào trận chung kết với phong độ và tâm thế hoàn toàn khác. Vì vậy, chúng tôi cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và không được phép chủ quan”, nhà cầm quân người Brazil nhấn mạnh.