Trực tiếp Thể Công Viettel vs Công an Hà Nội (19h15 ngày 10/9): Đỉnh cao V.League

TPO - Trận derby Thủ đô giữa Thể Công Viettel và Công an Hà Nội ở thời điểm hiện tại là thước đo chân thực nhất cho tham vọng thống trị LPBank V.League 1 của 2 CLB. Đây chính là 2 đội bóng đã lần lượt đứng thứ nhất và nhì ở chiến dịch 2025/26.

report Thể Công Viettel đang áp đảo về đối đầu Tính từ khi Công an Hà Nội thăng hạng trở lại đấu trường đỉnh cao năm 2023, hai đội đã gặp nhau 13 trận trên mọi đấu trường. Thể Công Viettel chiếm ưu thế với 6 chiến thắng, hòa 4 trận và Công an Hà Nội thắng 3 trận. report Công an Hà Nội bất ngờ cất cặp 'sát thủ' Alan và Artur ngoài sân report Đội hình ra sân của Thể Công Viettel

Công an Hà Nội, với tư thế của một đội bóng sở hữu dàn sao chất lượng đồng đều ở cả ba tuyến, luôn triển khai lối chơi theo hướng áp đặt thế trận. Lối chơi của họ xoay quanh khả năng kiểm soát không gian, tận dụng kỹ thuật cá nhân vượt trội của các điểm nổ trên hàng công để phá vỡ khối bê tông phòng ngự của đối phương.

Những pha phối hợp tam giác ở hành lang cánh, kết hợp cùng các đường chọc khe xuyên tuyến sắc lẹm, là vũ khí biến ảo giúp CAHN thường xuyên duy trì thế trận tấn công dồn dập. Đó là lý do CLB này vùi dập Công an TPHCM tới 5-0 ở Siêu cúp Quốc gia vừa qua. Đến thế lực Adelaide United của Australia, đại diện Việt Nam cũng đánh bại 2-0.

Tuy nhiên, mặt trái của việc dâng cao đội hình là những khoảng trống mênh mông phía sau lưng các hậu vệ biên, một điểm yếu chí mạng mà họ đã không ít lần phải trả giá khi đối đầu với các đội bóng có khả năng chuyển đổi trạng thái sắc bén. Hà Tĩnh là một ví dụ. Thực tế là Hà Tĩnh đã làm tung lưới CAHN nhưng rất may là bàn thắng không được công nhận. Trận đấu đó, CAHN đã cho thấy lối chơi của họ còn nhiều mặt phải cải thiện.

Ngược lại, Thể Công Viettel đang mang tới một hình ảnh cực kỳ gai góc, lỳ lợm và mang đậm triết lý thực dụng. Họ không quá hào nhoáng hay hoa mỹ, sức mạnh của đội bóng áo lính đến từ tính kỷ luật thép trong cấu trúc đội hình và khả năng duy trì cự ly phòng ngự hoàn hảo. CLB này sẵn sàng nhường lại thời lượng kiểm soát bóng, lùi sâu về phần sân nhà để giăng ra một khối đội hình thấp nhiều lớp, bịt kín mọi ngả đường dẫn đến khung thành.

Trận thắng Đồng Nai 2-0 là minh chứng. Nhiều thời điểm Thể Công Viettel để đối thủ cầm bóng nhiều nhưng hễ tấn công là Thể Công Viettel tạo ra nguy hiểm, và thành quả của họ là 2 bàn thắng.

Sự xuất sắc của hệ thống phòng ngự kết hợp với tuyến tiền vệ giàu sức mạnh tranh chấp giúp Thể Công Viettel tạo ra một thế trận vây ráp đầy khó chịu. Khi đối thủ mải mê dâng cao và có dấu hiệu mất kiên nhẫn, đó cũng là lúc những đợt phản công chớp nhoáng với tốc độ cao ở hai biên được kích hoạt. Chỉ cần một đến hai đường chuyền chuyển trạng thái chính xác, bóng đã được đặt vào chân các tiền đạo bứt tốc phía trên, sẵn sàng trừng phạt bất kỳ sự hớ hênh nào của đối phương.

Do đó, điểm nóng mang tính quyết định của màn so tài này chắc chắn sẽ tập trung ở khu vực vòng tròn trung tâm. Đây là nơi các tiền vệ mỏ neo của Thể Công Viettel phải hoạt động với hơn 100% công suất để đánh chặn và chia cắt sợi dây liên lạc giữa các tuyến của đối thủ. Đội bóng nào nắm được khu vực này, đội bóng đó sẽ định đoạt trận đấu.