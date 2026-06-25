Trực tiếp Scotland vs Brazil 0-2 (H2): Hiệp 2 bắt đầu

Một hiệp đấu không bùng nổ nhưng Brazil vẫn có 2 bàn. Trong cả 2 tình huống, họ đều tận dụng những pha mất bóng ở quanh khu vực vòng cấm của Scotland.
45'+3: Vinicius nhập thành, đón đường tạt chính xác rồi đánh đầu tung lưới. Brazil nhân đôi cách biệt và lần này, VAR không thể bác bỏ pha lập công của Brazil.
44': Vinicius, Rayan và Cunha phối hợp ăn ý và tiền đạo MU là người dứt điểm. Anh đưa trái bóng vượt qua thủ môn Scotland nhưng nó bị chặn trên đường tiến vào khung thành.
42': Matheus Cunha tung cú sút mạnh về phía khung thành từ rìa vòng cấm, nhưng bóng đi chệch cột dọc bên phải chỉ vài cm. Các cơ hội của Brazil đang dần trở nên mờ nhạt hơn. Họ phải trông chờ vào dứt điểm từ xa.
38': Rayan thực hiện pha solo vào vòng cấm rồi dứt điểm. Bóng đi ra ngoài sân và Scotland được hưởng quả phát bóng từ khung thành.
35': Brazil đang tổ chức được nhiều pha tấn công song Scotland cũng rất sẵn sàng phản công khi cần. Sau khi hút chết ở phút 25, có lẽ đại diện châu Âu đã tự tin hơn.
30': McGinn tạt bóng từ cánh trái, bên trong đồng đội của anh tranh bóng nhưng không thành công. Tình huống này phản ánh thế trận yếu ớt từ phía đại diện châu Âu.
25': Sau khi xem VAR, trọng tài khước từ bàn thắng với lý do Vinicius đã mắc lỗi khi lấy bóng. Tỷ số vẫn là 1-0.
22': Trong thế trận bế tắc, Scotland không những không thể ghi bàn mà còn tự "dâng" bàn thắng cho Brazil. Hậu vệ áo xanh cầm bóng ngớ ngẩn trước vòng cấm rồi mất bóng vào chân Vinicius. Ngôi sao 26 tuổi dễ dàng dứt điểm nhân đôi cách biệt.
20': Vinicius Junior dẫn bóng tốt vào vòng cấm. Trước mặt là 3 cái bóng áo xanh nên anh quyết định dứt điểm nhanh bằng cú vảy bóng điệu nghệ, nhưng cú sút của anh lại đi chệch cột dọc bên trái.
16': Với những đường chuyền ngắn qua lại, Brazil đang khiến Scotland phải chạy theo bóng.
12': Matheus Cunha tung cú sút sau khi nhận được đường chuyền tốt, nhưng cú sút từ rìa vòng cấm của anh đi vọt xà ngang.
7': Trong một pha pressing tầm cao, Rayan đã lấy bóng và Vinicius được đặt vào cơ hội tốt. Anh loại bỏ thủ môn Scotland rồi ghi bàn.
Mặc dù đã có 8 lần góp mặt tại các vòng chung kết World Cup trong quá khứ, Scotland chưa bao giờ vượt qua được vòng bảng. Đáng chú ý, họ có một thành tích khá buồn trước các đội bóng Nam Mỹ tại đấu trường này: trong 8 lần đụng độ các đại diện Nam Mỹ tại World Cup, Scotland hòa 2 và thua tới 6 trận (trong đó phân nửa số trận đấu này là những cuộc chạm trán với chính Brazil).
Nếu Brazil nắm giữ kỷ lục về mặt danh hiệu, thì Scotland lại nắm giữ cội nguồn lịch sử. Cùng với Anh, Scotland là đội tuyển quốc gia lâu đời nhất trên thế giới. Trận hòa không bàn thắng giữa Scotland và Anh vào ngày 30/11/1872 tại Glasgow được FIFA công nhận chính thức là trận đấu bóng đá quốc tế đầu tiên trong lịch sử nhân loại.
Đội bóng xứ Samba là nền bóng đá duy nhất trên thế giới chưa từng vắng mặt ở bất kỳ vòng chung kết World Cup nào kể từ giải đấu đầu tiên năm 1930. Họ cũng đang nắm giữ kỷ lục là đội tuyển quốc gia thành công nhất lịch sử giải đấu với 5 chức vô địch (1958, 1962, 1970, 1994, 2002).
Trong 10 lần chạm trán trong lịch sử trên mọi đấu trường, Scotland chưa từng một lần được nếm mùi chiến thắng trước Brazil (thua 8, hòa 2). Nếu chỉ tính riêng ở sân chơi World Cup, Brazil duy trì thành tích bất bại trong cả 4 lần đối đầu (thắng 3, hòa 1). Sau trận hòa 0-0 vào năm 1974, Brazil đã giành chiến thắng trong cả 3 kỳ World Cup tiếp theo mà hai đội gặp nhau (1982, 1990 và 1998).
Hiện tại, Brazil đang dẫn đầu bảng xếp hạng với 4 điểm. Đại diện Nam Mỹ đã chia điểm 1-1 trước Morocco trong ngày ra quân, sau đó giành trọn 3 điểm bằng chiến thắng 3-0 trước Haiti. Hàng công của Brazil đang dần cho thấy sự gắn kết với những pha ban bật nhịp nhàng, đồng thời duy trì sức ép tấn công liên tục và đa dạng lên phần sân đối phương.
Ở phía bên kia chiến tuyến, Scotland đang tạm đứng thứ 3 với 3 điểm trong tay. Đội bóng đến từ châu Âu khởi đầu chiến dịch bằng chiến thắng 1-0 trước Haiti, nhưng ngay sau đó lại để thua 0-1 trước Morocco trong một thế trận khá bế tắc.
Dù gặp đôi chút hạn chế trong khâu tổ chức tấn công và tạo ra cơ hội dứt điểm rõ rệt, hệ thống phòng ngự của Scotland vẫn duy trì tính kỷ luật đáng nể. Họ thường ưu tiên lối chơi lùi sâu, cố gắng thu hẹp không gian chơi bóng của đối phương nhằm hạn chế rủi ro.
Vị thế của hai đội lúc này đòi hỏi những toan tính chiến thuật hoàn toàn khác biệt. Brazil chỉ cần một kết quả hòa là chắc chắn đi tiếp, trong khi một chiến thắng sẽ giúp họ củng cố ngôi đầu bảng.
Ngược lại, Scotland buộc phải thi đấu tập trung cao độ để giành ít nhất một điểm nhằm nuôi hy vọng lọt vào vòng trong, hoặc tạo ra bất ngờ để tự định đoạt số phận của mình. Lợi thế kỹ thuật nghiêng hẳn về Brazil, nhưng lối đá đề cao thể lực của Scotland sẽ là một thử thách không nhỏ trên sân.