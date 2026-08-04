Trực tiếp Philippines vs Thái Lan 0-0 (H2): Thái Lan gặp khó

TPO - Thái Lan tạo thế trận lấn lướt trước Philippines nhưng không tạo được cơ hội nào thực sự nguy hiểm. Hai đội chơi với tốc độ thấp, ít tình huống và chạm.

report Các pha lên bóng của Philippines quá yếu ớt 65': Ngoài Reyes, Philippines không có bất cứ nhân tố nào có thể kéo bóng lên tuyến trên. Do vậy mà các pha tấn công của họ thường bị bẻ gãy từ sớm. report Thế trận đang nghiêng về Thái Lan 59': Thái Lan dường như không muốn hòa trận này. Họ đang tấn công với mật độ dày đặc hơn. Sự xuất hiện của Kakana giúp Thái Lan tạo nên thế trận lấn lướt. report Không được 52': Wanchai đón bóng từ cự ly 25 mét rồi tung cú sút căng. Bóng bay cao hơn khung thành Philippines đôi chút. report Thái Lan đang nỗ lực kiểm soát cuộc chơi 49': Thái Lan cầm bóng nhiều hơn, chơi chắc chắn hơn. Họ đang đẩy lùi đội hình Philippines về phần sân nhà. foul Hiệp 2 bắt đầu foul Hết hiệp 1 Một hiệp đấu đầy nỗ lực của cả 2. Philippines gặp khó khăn song vẫn tạo ra thế trận triển vọng trong khi Thái Lan tiềm tàng nguy hiểm với những pha dàn xếp có ý tưởng hơn. report Philippines bỏ lỡ cơ hội vàng 42': Trong một pha lộn xộn, Muens đã đón bóng trong tư thế thuận lợi và trước mắt khung thành bỏ trống. Tuy nhiên, tiền đạo chủ nhà lại sút bóng lên trời. report Quá nguy hiểm, Philippines thoát thua 37': Một pha dàn xếp rất có ý đồ của Thái Lan. Woorachit đưa bóng rất căng vào nhưng trước khi đến vị trí tiền đạo mục tiêu thì một hậu vệ Philippines đã phá ra. report Nguy hiểm quá 35': Bóng bật ra đến chân Seksan Ratree. Anh tung ra cú sút volley khó chịu. Rất may cho Philippines là thủ môn của họ đã kịp phản xạ. report Philippines đang nỗ lực dồn ép Thái Lan 31': Các mũi công của Philippines liên tiếp vây hãm hàng thủ Thái Lan. Tuy nhiên họ chưa tạo ra nhiều pha hãm thành chất lượng. report Hai bên tăng tốc 25': Mặt sân khô hơn, bớt đọng nước giúp 2 đội có thể tăng tốc độ lên bóng. Philippines và Thái Lan đang tổ chức được nhiều tình huống đáng chú ý nhưng chưa xuất hiện pha dứt điểm nguy hiểm nào. report Philippines bỏ lỡ cơ hội rồi dính thẻ vàng vô duyên 19': Sato nhận bóng thuận lợi trong vòng cấm nhưng anh xử lý chậm, không thể tung ra cú dứt điểm nguy hiểm. Bóng sau đó bật ra vào chân Thái Lan. Các vị khách tổ chức lên bóng nguy hiểm khiến Muens phải phạm lỗi và nhận thẻ vàng. report Chất lượng trận đấu không cao 16': Hai đội khó chuyền 4-5 đường liền mạch do sân trơn bóng ướt, nhiều vũng nước đọng khiến các tình huống xử lý bóng thiếu chuẩn xác. Thay vì thế trận liền mạch, cả chủ nhà lẫn khách đang phải tranh chấp quyết liệt ở giữa sân. report Nguy hiểm 10': Trong pha phối hợp sắc nét, Philippines đã khiến hàng thủ Thái Lan giật mình với pha volley đẳng cấp của Reyes. Bóng bay lập bập khiến thủ môn Thái Lan vất vả mới đẩy được bóng. report Trời mưa to khiến 2 đội khó triển khai bóng 4': Mặt sân trơn trượt nên cả Philippines lẫn Thái Lan đều chuyền hỏng khá nhiều. 2 đội dường như phải chơi bóng dài nhiều hơn. foul Trận đấu bắt đầu report Philippines cho thấy họ không hề sợ Thái Lan Trong quá khứ đối đầu, Philippines thắng 1, hòa 2 và thua 2 trên sân nhà. Đây là thành tích không quá lép vế của Philippines so với Thái Lan. report Trận này, Thái Lan mặc áo trắng trong khi Philippines sẽ ra sân với trang phục màu xanh truyền thống report Đội hình ra sân của Philippines report Đội hình ra sân của Thái Lan Có một chút bất ngờ khi những chân sút như Teerasak, Yotsakon... không đá chính. Thái Lan ưu tiên thế trận phòng ngự với những cái tên thiên về thủ...

Thắng lợi nhẹ nhàng 2-0 trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp Malaysia đã khẳng định bản lĩnh của Thái Lan tại bảng B ASEAN Cup. Không cần vắt cật lực để tạo nên một tỷ số hủy diệt, đoàn quân của HLV Anthony Hudson chủ động chơi thong dong, vừa đá vừa dưỡng sức cho chặng đường dài.



2 chiến thắng liên tiếp giúp đội bóng xứ Chùa vàng độc chiếm ngôi đầu với 6 điểm trọn vẹn, mở rộng cánh cửa vào bán kết. Với tư thế của nhà vô địch 7 lần giải đấu, Thái Lan chắc chắn hướng tới một chiến thắng ngay trên sân của Philippines để sớm hoàn tất mục tiêu đi tiếp.

Trái ngược với vị thế vững chắc của Thái Lan, Philippines lại mang đến nhiều thất vọng. Được kỳ vọng sẽ tạo nên cuộc đua kịch tính ở bảng B, họ lại thảm bại 1-4 ngay trận ra quân trên sân nhà trước Myanmar - một đối thủ vốn chỉ dựa vào thể lực và sự nhiệt huyết.

Dù vừa gỡ gạc lại chút niềm tin bằng trận thắng đậm trước Lào, kết quả này chưa đủ để khẳng định sức mạnh của Philippines bởi đối thủ vốn chỉ được coi là đội “lót đường”.

Dù vẫn kiên trì với chính sách nhập tịch, nhưng không thể phủ nhận chất lượng đội hình hiện tại của Philippines sa sút rõ rệt so với thời kỳ đỉnh cao 2 năm trước. Việc thiếu vắng các ngôi sao gánh đội khiến dàn cầu thủ nội mất đi điểm tựa, dẫn đến lối chơi thiếu kết dính, non nớt kinh nghiệm và rất dễ bị bẻ gãy.

Tuy nhiên, khi một đối thủ tầm trung như Myanmar còn dễ dàng xé lưới Philippines tới 4 lần, thì việc phải đối đầu với một Thái Lan hùng mạnh và già rơ sẽ là thử thách quá tầm đối với đội chủ nhà.