Trực tiếp Philippines vs Thái Lan 0-0 (H1): Không vào!!! Philippines thoát thua

TPO - Pha tạt bóng bên cánh phải của Thái Lan vô tình đưa bóng bay xoáy đập vào xà ngang khung thành thủ môn Philippines bật ra.

report Chất lượng trận đấu không cao 16': Hai đội khó chuyền 4-5 đường liền mạch do sân trơn bóng ướt, nhiều vũng nước đọng khiến các tình huống xử lý bóng thiếu chuẩn xác. Thay vì thế trận liền mạch, cả chủ nhà lẫn khách đang phải tranh chấp quyết liệt ở giữa sân. report Nguy hiểm 10': Trong pha phối hợp sắc nét, Philippines đã khiến hàng thủ Thái Lan giật mình với pha volley đẳng cấp của Reyes. Bóng bay lập bập khiến thủ môn Thái Lan vất vả mới đẩy được bóng. report Trời mưa to khiến 2 đội khó triển khai bóng 4': Mặt sân trơn trượt nên cả Philippines lẫn Thái Lan đều chuyền hỏng khá nhiều. 2 đội dường như phải chơi bóng dài nhiều hơn. foul Trận đấu bắt đầu report Philippines cho thấy họ không hề sợ Thái Lan Trong quá khứ đối đầu, Philippines thắng 1, hòa 2 và thua 2 trên sân nhà. Đây là thành tích không quá lép vế của Philippines so với Thái Lan. report Trận này, Thái Lan mặc áo trắng trong khi Philippines sẽ ra sân với trang phục màu xanh truyền thống report Đội hình ra sân của Philippines report Đội hình ra sân của Thái Lan Có một chút bất ngờ khi những chân sút như Teerasak, Yotsakon... không đá chính. Thái Lan ưu tiên thế trận phòng ngự với những cái tên thiên về thủ...

Thắng lợi nhẹ nhàng 2-0 trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp Malaysia đã khẳng định bản lĩnh của Thái Lan tại bảng B ASEAN Cup. Không cần vắt cật lực để tạo nên một tỷ số hủy diệt, đoàn quân của HLV Anthony Hudson chủ động chơi thong dong, vừa đá vừa dưỡng sức cho chặng đường dài.



2 chiến thắng liên tiếp giúp đội bóng xứ Chùa vàng độc chiếm ngôi đầu với 6 điểm trọn vẹn, mở rộng cánh cửa vào bán kết. Với tư thế của nhà vô địch 7 lần giải đấu, Thái Lan chắc chắn hướng tới một chiến thắng ngay trên sân của Philippines để sớm hoàn tất mục tiêu đi tiếp.

Trái ngược với vị thế vững chắc của Thái Lan, Philippines lại mang đến nhiều thất vọng. Được kỳ vọng sẽ tạo nên cuộc đua kịch tính ở bảng B, họ lại thảm bại 1-4 ngay trận ra quân trên sân nhà trước Myanmar - một đối thủ vốn chỉ dựa vào thể lực và sự nhiệt huyết.

Dù vừa gỡ gạc lại chút niềm tin bằng trận thắng đậm trước Lào, kết quả này chưa đủ để khẳng định sức mạnh của Philippines bởi đối thủ vốn chỉ được coi là đội “lót đường”.

Dù vẫn kiên trì với chính sách nhập tịch, nhưng không thể phủ nhận chất lượng đội hình hiện tại của Philippines sa sút rõ rệt so với thời kỳ đỉnh cao 2 năm trước. Việc thiếu vắng các ngôi sao gánh đội khiến dàn cầu thủ nội mất đi điểm tựa, dẫn đến lối chơi thiếu kết dính, non nớt kinh nghiệm và rất dễ bị bẻ gãy.

Tuy nhiên, khi một đối thủ tầm trung như Myanmar còn dễ dàng xé lưới Philippines tới 4 lần, thì việc phải đối đầu với một Thái Lan hùng mạnh và già rơ sẽ là thử thách quá tầm đối với đội chủ nhà.