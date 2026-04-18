Trực tiếp Ninh Bình FC vs PVF-CAND (H1: 0-0): Ăn miếng trả miếng

TPO - Ninh Bình FC đã tạo ra nhiều tình huống ăn bàn nhưng không thành công. Ngày sau đó, các vị khách đáp trả với pha đối mặt không thể dứt điểm thành công của Mpande.

report PVF-CAND có cơ hội vàng 22': Từ pha phòng ngự thiếu tập trung của Quang Nho, Mpanda cướp bóng và băng xuống đối mặt Văn Lâm. Tuy nhiên cầu thủ đội khách dứt điểm quá hiền, ném đi cơ hội tốt nhất từ đầu trận. report Quốc Việt bị đồng đội ở U23 Việt Nam từ chối 14': Ninh Bình tiếp tục hãm thành. Lần này, Quốc Việt là người kết thúc nhưng Lý Đức - đồng đội ở U23 Việt Nam - đã từ chối. report Không vào, cơ hội tốt thuộc về Ninh Bình 12': Trương Tiến Anh rất tốt, nhưng Gia Hưng lại đánh đầu không trúng đích. Đây là cơ hội đáng chú ý nhất từ đầu trận. report Ninh Bình nỗ lực dồn ép đối thủ 6': Với ưu thế chủ nhà, Ninh Bình đang dâng cao đội hình để tạo nên các tình huống tấn công. Tuy nhiên các vị khách đang giữ cử ly đội hình tốt. foul Trận đấu bắt đầu report Đội hình xuất phát của 2 đội

Mùa giải LPBank V.League 1 của Ninh Bình FC đang diễn ra với nhiều cung bậc cảm xúc. Dù chỉ là tân binh, đội bóng này được đầu tư mạnh tay và từng tạo nên hình ảnh rất đáng gờm trong giai đoạn đầu mùa. Tuy nhiên, quãng thời gian chững lại sau đó khiến ban huấn luyện có sự thay đổi, khi Gerard Albadalejo rời ghế chỉ đạo, ông Vũ Tiến Thành tạm thời tiếp quản.

Mới nhất, ông Bae Ji-won đã chính thức được bổ nhiệm. Ngay sau khi nhận nhiệm vụ, chiến lược gia người Hàn Quốc đã thể hiện quyết tâm lớn, hướng tới mục tiêu cạnh tranh ngôi vô địch cùng các học trò ở Ninh Bình FC.

Điều tích cực với đội chủ nhà là họ đang dần lấy lại sự ổn định. Ninh Bình FC thắng cả 3 trận gần nhất trên mọi đấu trường, qua đó tạo đà tâm lý thuận lợi trước cuộc tiếp đón PVF-CAND. Trong bối cảnh các đối thủ cạnh tranh phía trên vẫn liên tục tích lũy điểm số, đội bóng này càng có thêm lý do để hướng tới một chiến thắng nhằm củng cố vị thế.

Bên kia chiến tuyến, PVF-CAND bước vào trận đấu với tinh thần không hề dễ bị xem thường. Trận hòa 1-1 trước đội đầu bảng CLB CAHN ở vòng gần nhất giúp họ tạm thoát khỏi vị trí cuối bảng và có thêm niềm tin cho cuộc đua trụ hạng. Dù vậy, thử thách lần này rõ ràng lớn hơn rất nhiều. PVF-CAND đã toàn thua Ninh Bình FC trong 4 lần đối đầu gần nhất trên mọi đấu trường. Khi đặt cạnh chất lượng nhân sự và chiều sâu đội hình, đội khách vẫn bị đánh giá thấp hơn.

Nếu chơi đúng sức và tận dụng tốt ưu thế sân nhà, Ninh Bình FC có nhiều cơ hội khởi đầu thuận lợi dưới thời ông Bae Ji-won. Một chiến thắng không chỉ giúp đội bóng này nối dài chuỗi phong độ tích cực, mà còn là lời khẳng định rằng họ vẫn sẵn sàng bứt lên trong chặng còn lại của mùa giải.

Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn

