Trực tiếp Na Uy vs Pháp 1-3 (hết H1): Hat-trick của Dembele

report Mục tiêu cho Dembele

Phút 37: Đây là cú hat-trick đầu tiên trong hiệp một ở một trận đấu World Cup kể từ năm 1994, khi Oleg Salenko của Nga đã lập hat-trick trong chiến thắng 6-1 trước Cameroon.

Trận đấu đó, Salenko đã ghi tổng cộng 5 bàn thắng. Liệu Dembele có thể làm điều tương tự?