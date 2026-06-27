Trực tiếp Na Uy vs Pháp 1-3 (H1): Hat-trick của Dembele

Phút 32: Màn trình diễn đỉnh cao của Dembele. Quả bóng Vàng 2025 có bóng bên cánh phải và xử lý kỹ thuật trước khi thực hiện pha cứa lòng bằng chân trái vào góc xa.
Phút 26: Chỉ trong vòng 25 phút đầu tiên, hai đội đã tung ra 15 pha dứt điểm và ghi được 3 bàn thắng.
Phút 22: Trận đấu đang trở nên vô cùng hấp dẫn khi Na Uy ngay lập tức đáp trả bằng pha lên bóng chớp nhoáng và ghi bàn của Aasgaard.
Phút 20: Na Uy đang tan vỡ trước sức ép của ĐT Pháp. Vẫn là Dembele với tình huống đi bóng bên cánh phải, cắt vào trong và dứt điểm tuyệt đẹp bằng chân trái nâng tỷ số lên 2-0.
Phút 18: Mbappe xâm nhập vòng cấm từ bên trái và tung cú sút chìm vào góc gần. Tuy nhiên Selvik đã cản phá thành công.
Phút 15: Bị dẫn trước, Iraq lại rơi vào cảnh mất người khi pha tắc bóng của Rebin Sulaka được cho là đã ngăn cản một cơ hội ghi bàn, dẫn đến việc cầu thủ này nhận thẻ đỏ.
Phút 14: Na Uy tiến rất gần tới bàn gỡ khi Strand Larsen ra chân rất nhanh, nhưng bóng lại vọt xà ngang.
Phút 13: Sau đường chuyền của Mbappe, Michael Olise có pha dứt điểm ở phía trái cầu môn, nhưng không đủ căng và hiểm.
Phút 9: Ngay trước khi Dembele ghi bàn, ở trận đấu còn lại của bảng I, Senegal cũng khởi đầu ấn tượng và có bàn thắng dẫn trước Iraq do công của Abdoulaye Seck, người đánh đầu sau tình huống đá phạt góc của Lamine Camara.
Phút 6: Dembele xử lý khéo léo bên cánh phải sau đường chuyền xuất sắc của Mbappe, và tung ra cú sút chân phải rất căng, ghi bàn cho ĐT Pháp.
Phút 4: Pháp khởi đầu đầy mạnh mẽ và Kone là người tung ra cú dứt điểm nhưng thủ môn Selvik đã bay người cản phá.
Phút 1: Ngay ở giây thứ 23, Mabppe đã khiến xà ngang của Na Uy chấn động với tình huống bang xuống bên cánh phải và dứt điểm ở góc tương đối hẹp. Bóng khẽ chạm tay thủ thành Selvik trước khi tìm đến khung gỗ.
Phút 1: Trọng tài chính Michael Oliver đã nổi hồi còi đầu tiên, chính thức bắt đầu trận đấu tại bảng I World Cup 2026 giữa Na Uy và Pháp.
Bên phía ĐT Pháp, HLV Didier Deschamps sẽ không có mặt trên sân để chỉ đạo trận đấu khi trở về Pháp để lo tang mẹ. Trợ lý Guy Stéphan sẽ thay thế ông.
Na Uy là đội giao bóng.
Pháp quyết định không cho các ngôi sao tấn công nghỉ ngơi khi bộ tứ vẫn bao gồm Kylian Mbappe, Desire Doue, Osumane Dembele và Michael Olise. Toàn đội hình chỉ có 3 sự thay đổi, khi William Saliba - người đang gặp vấn đề về lưng, được thay thế bởi Maxence Lacroix. Ở vị trí hậu vệ trái, Theo Hernandez thay Lucas Digne, trong khi Aurelien Tchouameni thay Adrien Rabiot ở hàng tiền vệ.
Ngược lại, Na Uy thực hiện 10 thay đổi so với trận thắng Senegal, đáng chú ý là Erling Haaland ngồi trên băng ghế dự bị cùng đội trưởng Martin Odegaard.
Na Uy: Selvik; Ostigard, Bjorkan, Falchener; Thorstvedt, Schjelderup, Aursnes, Berg, Aasgaard; Bobb, Strand Larsen
Pháp: Maignan; Kounde, Lacroix, Upamecano, T.Hernandez; Kone, Tchouameni; Olise, Dembele, Doue; Mbappé
Cục diện tại bảng I lúc này đang chứng kiến sự áp đảo của cả Pháp và Na Uy khi hai đội bóng đều giành trọn vẹn 6 điểm. Theo điều lệ giải đấu, nếu trận đại chiến tới đây kết thúc với tỷ số hòa, Pháp sẽ nắm giữ lợi thế dẫn đầu nhờ hiệu số bàn thắng bại tốt hơn. Tuy nhiên, với vị thế và lòng kiêu hãnh của cả hai, một kết quả hòa chắc chắn không phải là mục tiêu mà Didier Deschamps hay Stale Solbakken hướng đến.
Nhìn vào bức tranh tổng thể, Pháp bước vào kỳ World Cup này với tư cách là một trong những ứng cử viên nặng ký nhất cho chức vô địch. Vị thế vô địch 2018, á quân 2022 giúp "Les Bleus" được đánh giá rất cao. Và thực tế, đội tuyển này đang duy trì một sức mạnh đáng sợ. 2 trận vừa qua Pháp đều ghi 3 bàn/trận. Thậm chí, có cảm giác họ còn chưa tung ra 100% sức mạnh.
Điểm khác biệt lớn nhất của đội tuyển Pháp so với phần còn lại của thế giới nằm ở chiều sâu đội hình khủng khiếp. Đội bóng áo lam sở hữu từ hai đến ba ngôi sao đẳng cấp thế giới ở mỗi vị trí trên sân. Sự kết hợp giữa kinh nghiệm dày dặn của những cựu binh và sức trẻ bùng nổ của lứa kế cận giúp Pháp có thể dễ dàng xoay tua đội hình, thích ứng với mọi hoàn cảnh và mọi kiểu đối thủ.
Ở phía bên kia chiến tuyến, Na Uy đang trải qua những tháng ngày đẹp nhất trong lịch sử bóng đá nước nhà. Việc sở hữu một thế hệ vàng kiệt xuất với những cá nhân đang thi đấu tại các CLB hàng đầu Premier League đã biến đại diện Bắc Âu thành một thế lực không thể xem thường.
Na Uy của hiện tại không còn là một đội bóng chỉ biết gồng mình phòng ngự như trong quá khứ. Dưới sự dẫn dắt của HLV Stale Solbakken, họ thi đấu bùng nổ, rực lửa và mang trong mình một tâm lý tự tin, không e sợ bất kỳ đối thủ nào.
Trong quá khứ, màn so tài này từng được ví như trận chiến giữa chàng David và gã khổng lồ Goliath. Nhưng hiện tại David phiên bản Na Uy được trang bị "vũ khí hạng nặng", sẵn sàng kéo sập bất cứ gã khổng lồ nào.