Trực tiếp Na Uy vs Pháp 1-3 (H1): Hat-trick của Dembele

start Trận đấu bắt đầu!

Phút 1: Trọng tài chính Michael Oliver đã nổi hồi còi đầu tiên, chính thức bắt đầu trận đấu tại bảng I World Cup 2026 giữa Na Uy và Pháp.

Bên phía ĐT Pháp, HLV Didier Deschamps sẽ không có mặt trên sân để chỉ đạo trận đấu khi trở về Pháp để lo tang mẹ. Trợ lý Guy Stéphan sẽ thay thế ông.

Na Uy là đội giao bóng.