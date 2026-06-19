Trực tiếp Mexico vs Hàn Quốc 0-0 (H1): Không vào!!! Hàn Quốc lỡ cơ hội

report Những ghế trống ở Guadalajara Stadium

Trên mạng xã hội, cư dân mạng thắc mắc tại sao lại có nhiều ghế trống như vậy ở sân Guadalajara, dù Mexico đang thi đấu. Trước đó, câu chuyện "những hàng ghế trống" tại World Cup 2026 gây tranh cãi dữ dội, khiến FIFA phải lên tiếng đính chính.

Ngay từ góc quay chính diện truyền hình, khán giả dễ dàng bắt gặp khán đài B vẫn còn rất nhiều ghế trống.