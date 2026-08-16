Trực tiếp Malaysia vs Việt Nam 0-0 (H1): Xuân Son bị phạm lỗi

Tỷ lệ cầm bóng của 2 đội tuyển cân bằng nhau. Cả Malaysia và Việt Nam đều chưa dứt điểm trúng đích ở trận này.
Phút 24: Truyền hình không quay chậm để khán giả xem lại tình huống khiến Xuân Mạnh bị đau. Trọng tài chỉ tay cho thủ môn Patrik Lê Giang phát bóng lên.
Phút 22: Xuân Mạnh nằm sân và tỏ vẻ đau đớn. Trọng tài đang kiểm tra VAR để xác định có bất thường xảy ra hay không.
Phút 21: Trọng tài yêu cầu Paulo Josue tháo dây chuyền kim loại đang đeo trên cổ. Theo luật bóng đá, cầu thủ không được mang dây chuyền hoặc vòng tay để tránh gây chấn thương cho đồng nghiệp.
Phút 18: Cầu thủ vừa vào sân thay người nhận thẻ vàng vì pha phạm lỗi Xuân Son.
Phút 18: Bộ ba Xuân Son, Hoàng Đức và Đình Bắc phối hợp bật nhả đầy ấn tượng. Đức thả bóng cho Bắc thoát xuống, song vẫn thừa lực.
Phút 16: Rodney không thể tiếp tục trận đấu. HLV Tan phải đưa trung vệ Aysar vào sân.
Phút 16: Aguero có khoảng trống để sút từ tuyến 2 nhưng anh sút trượt bóng. Đây là lời cảnh báo cho tuyển Việt Nam.
Phút 13: Sau những phút đầu chơi co cụm, Malaysia bắt đầu vực dậy để lấy lại thế trận. Đội chủ nhà đang cầm bóng 55%. Ảnh: M.D.
Phút 12: Hậu vệ Rodney tự ngã xuống sân và ôm mặt đau đớn vì chấn thương. Rodney phải xịt thuốc giảm đau để tiếp tục trận đấu.
Phút 6: Cú sút của Faris bị Xuân Mạnh đánh chặn. Malaysia đòi một quả phạt góc nhưng trọng tài lắc đầu từ chối.
Phút 5: Thầy trò HLV Kim cầm bóng chủ động và bắt đầu triển khai tấn công khắp mặt sân. Lúc này, ưu tiên của Việt Nam là thực hiện các đường chuyền dài để đánh vỗ mặt Malaysia. Ảnh: M.D.
Phút 3: Xuân Son không thể dứt điểm sau tình huống căng ngang của Văn Vĩ. Trước đó, Đình Bắc, Hoàng Đức và Văn Vĩ thực hiện tình huống phối hợp tam giác ấn tượng, làm xáo trộn hàng thủ Malaysia.
Phút 1: Syafiq nằm sân, lăn lộn sau pha va chạm với Bùi Hoàng Việt Anh. Trọng tài không thổi phạt tình huống này.
Theo ghi nhận của phóng viên Tiền Phong tại Kuala Lumpur, mưa đã ngớt và mặt cỏ không bị đọng nước. Các tuyển thủ Việt Nam khởi động nhuần nhuyễn và sẵn sàng cho trận đấu.
Chuyên gia Phan Anh Tú đánh giá đội tuyển Việt Nam có cơ hội để giành chiến thắng trong trận bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026 với Malaysia, nhưng cảnh báo đoàn quân của HLV Kim Sang-sik không nên nóng vội.
"Malaysia chắc chắn không lạ lối chơi của đội tuyển Việt Nam, họ sẽ nghiên cứu kỹ để có phương án đối phó. Đội tuyển Malaysia có những cầu thủ nhập tịch chất lượng, nhưng Việt Nam vẫn nhỉnh và đồng đều hơn. Nếu chơi đúng sức, chúng ta có thể giành chiến thắng 2-1"-chuyên gia Phan Anh Tú nhận định.
Theo chuyên gia Phan Anh Tú, vấn đề với Malaysia là khả năng phối hợp ăn ý giữa các vị trí cũng như phong độ cầu thủ. Malaysia hiện thiếu hụt lực lượng khá lớn do chấn thương và các nguyên nhân khác. Một câu hỏi nữa đặt ra với Malaysia là chiến thuật trước Việt Nam.
Ảnh: M.D.
Trong một diễn biến mới nhất khiến người hâm mộ Malaysia không khỏi âu lo, HLV Tan Cheng Hoe chính thức xác nhận thêm 2 trụ cột là Aliff Haiqal Lau và Fazrul Amir Zaman sẽ buộc phải ngồi ngoài. Fazrul Amir dính chấn thương trong trận đấu cuối cùng của vòng bảng gặp Philippines.
Cầu thủ chạy cánh đầy triển vọng thuộc biên chế Kuala Lumpur City FC này chỉ có thể thi đấu vỏn vẹn 11 phút ngắn ngủi trước khi nhường chỗ lại cho Haqimi Azim Rosli. Bên cạnh đó, Aliff Haiqal Lau cũng hoàn toàn biến mất trong các buổi tập chiến thuật của đội tuyển quốc gia suốt những ngày vừa qua do chưa đảm bảo thể lực. Azim là hậu vệ cánh hàng đầu trong khi Aliff Haiqal Lau là tiền vệ quan trọng của Bầy hổ.
Việc mất đi hai nhân tố chủ chốt này đồng nghĩa với việc Malaysia thiếu tới 6 lựa chọn trong đội hình cho trận gặp Việt Nam. Trước đó, họ đã vắng Endrick dos Santos, Jimmy Raymond và Engku Nur Shakir Engku Yacob do chấn thương.
Bước vào trận đấu, chủ nhà Malaysia đối mặt cuộc khủng hoảng lực lượng nghiêm trọng. HLV Tan Cheng Hoe mất một nửa đội hình chính và chỉ còn 16 cầu thủ sung sức. Tuyến giữa của "Hổ Malay" gãy vụn khi vắng hàng loạt trụ cột như Kuzain hay Aliff Haiqal.
Thêm vào đó, việc không được thi đấu tại "chảo lửa" Bukit Jalil cũng làm suy giảm đáng kể sức mạnh tinh thần của họ. Tuy nhiên, trong thế không còn gì để mất, đội chủ nhà sẽ chơi với tâm thế tự tin. Hàng thủ Việt Nam vẫn cần đặc biệt dè chừng tiền đạo Paulo Josue, chân sút đã ghi 3 bàn từ đầu giải cho "Hổ Malay".
Trái ngược với sự chắp vá của Malaysia, tuyển Việt Nam hành quân đến sân khách với đội hình mạnh nhất. Nhờ chiến lược xoay tua đội hình khéo léo ở vòng bảng, các cầu thủ của HLV Kim Sang-sik đang sở hữu nền tảng thể lực cực kỳ sung mãn. Chiều sâu đội hình lý tưởng với những mũi nhọn tấn công sắc bén như Xuân Son, Hoàng Hên hay Đình Bắc giúp tuyển Việt Nam dễ dàng biến hóa đấu pháp, khiến đối thủ không thể bắt bài.
Lịch sử đối đầu cũng hoàn toàn ủng hộ những "Chiến binh sao vàng". Hơn 10 năm qua, Việt Nam luôn là "khắc tinh" của Malaysia trên mọi đấu trường. Ở lần chạm trán gần nhất tại vòng loại Asian Cup, chúng ta đã dễ dàng đánh bại đối thủ với tỷ số 3-1.
Năm nay, ban tổ chức không áp dụng luật bàn thắng sân khách cho vòng bán kết. Do đó, mục tiêu duy nhất của tuyển Việt Nam là thi đấu thật tập trung, tận dụng triệt để điểm yếu của đối thủ để giành chiến thắng ngay trên sân Kuala Lumpur. Một kết quả thuận lợi ở lượt đi sẽ tạo bước đệm hoàn hảo trước khi hai đội tái đấu tại chảo lửa Mỹ Đình.
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