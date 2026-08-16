Trực tiếp Malaysia vs Việt Nam 0-1 (H2): Không vào!!! Xuân Son lỡ cơ hội

report Chuyên gia Phan Anh Tú: Malaysia có thể đá thấp, phá lối chơi của đội tuyển Việt Nam

Chuyên gia Phan Anh Tú đánh giá đội tuyển Việt Nam có cơ hội để giành chiến thắng trong trận bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026 với Malaysia, nhưng cảnh báo đoàn quân của HLV Kim Sang-sik không nên nóng vội.

"Malaysia chắc chắn không lạ lối chơi của đội tuyển Việt Nam, họ sẽ nghiên cứu kỹ để có phương án đối phó. Đội tuyển Malaysia có những cầu thủ nhập tịch chất lượng, nhưng Việt Nam vẫn nhỉnh và đồng đều hơn. Nếu chơi đúng sức, chúng ta có thể giành chiến thắng 2-1"-chuyên gia Phan Anh Tú nhận định.

Theo chuyên gia Phan Anh Tú, vấn đề với Malaysia là khả năng phối hợp ăn ý giữa các vị trí cũng như phong độ cầu thủ. Malaysia hiện thiếu hụt lực lượng khá lớn do chấn thương và các nguyên nhân khác. Một câu hỏi nữa đặt ra với Malaysia là chiến thuật trước Việt Nam.