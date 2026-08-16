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Trực tiếp Malaysia vs Việt Nam 0-1 (H2): Không vào!!! Xuân Son lỡ cơ hội

Hương Ly
Tiểu Phùng
Hữu Phạm

TPO - Nguyễn Tài Lộc và Xuân Son có 2 pha dứt điểm nguy hiểm nhưng bóng không đi qua được hàng rào dày đặc các hậu vệ Malaysia.

report Patrik Lê Giang cứu thua

Phút 54: Lê Giang truy cản tốt tình huống căng ngang của Sumareh. Nếu không có pha xử lý này, cầu thủ Malaysia sẽ ập vào dứt điểm. Từ đầu trận, Lê Giang chơi ấn tượng.

report Việt Nam giảm nhịp độ trận đấu

Phút 54: Với lợi thế một bàn, thầy trò HLV Kim thoải mái triển khai thế trận. Chúng ta nhường thế trận cho Malaysia và đợi thời cơ phản công.

report KHÔNG VÀO!!! Loạt cơ hội bị Việt Nam bỏ lỡ

Phút 45: Tài Lộc, Xuân Son liên tục dứt điểm nhưng không thành công. Hậu vệ Malaysia đã cứu thua trên vạch vôi.

start HIỆP 2 BẮT ĐẦU
time HẾT HIỆP MỘT!!! MALAYSIA 0-1 VIỆT NAM

Thầy trò HLV Kim trải qua 45 phút vất vả trên sân Kuala Lumpur. Pha phối hợp chuẩn mực giữa Tiến Anh và Xuân Son mang về bàn mở tỷ số quý giá. Từ đây, Việt Nam càng thuận lợi để áp đặt thế trận trong hiệp 2. Ảnh: Hữu Phạm.

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var VAR kiểm tra tình huống ghi bàn của Việt Nam

Phút 45+7: Không có bất thường xảy ra và bàn thắng được công nhận cho Việt Nam.

goal VÀO!!! Xuân Son ghi bàn mở tỷ số

Phút 45+5: Bàn thắng đã đến sau pha phối hợp tuyệt vời từ Tiến Anh và Xuân Son. Theo đúng công thức quen thuộc, Tiến Anh tạt bóng, Xuân Son đánh đầu và bàn thắng đến với chúng ta. Son đã tung người đánh đầu cực kỳ đẹp mắt.

report Đình Bắc lại xử lý hỏng ở bước cuối

Phút 45+3: Bắc thoát xuống từ đường chuyền của Xuân Son, rê bóng qua một cầu thủ nhưng không thắng được hậu vệ cuối cùng.

report Đình Bắc dứt điểm

Phút 45+1: Khoảng trống mở ra để Đình Bắc dứt điểm nhưng cú sút đưa bóng đến đúng vị trí thủ môn Malaysia.

time HIỆP MỘT CÓ 4 PHÚT BÙ GIỜ
report Xuân Son tung người dứt điểm

Phút 43: Xuân Son dứt điểm theo kiểu "xe đạp chổng ngược" ở tư thế khó và không thể gây bất ngờ.

report Malaysia đẩy nhanh tốc độ

Phút 37: Hàng thủ Việt Nam liên tục chao đảo trong các pha phối hợp gần đây của Malaysia. Hệ thống phòng ngự của HLV Kim, từ hậu vệ biên đến trung vệ đang chơi thiếu tập trung.

report KHÔNG VÀO!!! Việt Nam thoát thua

Phút 35: Malaysia bỏ lỡ 2 cơ hội liên tiếp. Ở cú sút đầu tiên, Lê Giang cản phá. Sau đó, Daryl sút lên trời từ khoảng cách rất gần và không bị theo kèm.

yellow Đình Bắc nhận thẻ vàng

Phút 32: Đình Bắc xử lý lỗi trước khi truy cản trái phép với cầu thủ Malaysia. Trận đấu đang gãy vụn vì các pha va chạm của cầu thủ 2 đội.

report Patrik Lê Giang cứu nguy

Phút 28: Pavithran mở tốc độ và vượt qua Việt Anh. Patrik Lê Giang phải lao ra cản phá sớm trước khi tiền đạo Malaysia kịp dứt điểm.

report Chưa có nổi cú sút trúng đích sau 25 phút

Tỷ lệ cầm bóng của 2 đội tuyển cân bằng nhau. Cả Malaysia và Việt Nam đều chưa dứt điểm trúng đích ở trận này. Ảnh: M.D.

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report Trận đấu tiếp tục

Phút 24: Truyền hình không quay chậm để khán giả xem lại tình huống khiến Xuân Mạnh bị đau. Trọng tài chỉ tay cho thủ môn Patrik Lê Giang phát bóng lên.

var VAR xác định tình huống nhạy cảm

Phút 22: Xuân Mạnh nằm sân và tỏ vẻ đau đớn. Trọng tài đang kiểm tra VAR để xác định có bất thường xảy ra hay không.

report Cầu thủ Malaysia mắc lỗi hy hữu

Phút 21: Trọng tài yêu cầu Paulo Josue tháo dây chuyền kim loại đang đeo trên cổ. Theo luật bóng đá, cầu thủ không được mang dây chuyền hoặc vòng tay để tránh gây chấn thương cho đồng nghiệp.

yellow Aysar bị cảnh cáo

Phút 18: Cầu thủ vừa vào sân thay người nhận thẻ vàng vì pha phạm lỗi Xuân Son.

report Đình Bắc không thể dứt điểm

Phút 18: Bộ ba Xuân Son, Hoàng Đức và Đình Bắc phối hợp bật nhả đầy ấn tượng. Đức thả bóng cho Bắc thoát xuống, song vẫn thừa lực.

substitution Malaysia thay người sớm

Phút 16: Rodney không thể tiếp tục trận đấu. HLV Tan phải đưa trung vệ Aysar vào sân.

report Aguero sút trượt bóng

Phút 16: Aguero có khoảng trống để sút từ tuyến 2 nhưng anh sút trượt bóng. Đây là lời cảnh báo cho tuyển Việt Nam.

report Malaysia đòi lại thế trận

Phút 13: Sau những phút đầu chơi co cụm, Malaysia bắt đầu vực dậy để lấy lại thế trận. Đội chủ nhà đang cầm bóng 55%. Ảnh: M.D.

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substitution Cầu thủ Malaysia tự chấn thương

Phút 12: Hậu vệ Rodney tự ngã xuống sân và ôm mặt đau đớn vì chấn thương. Rodney phải xịt thuốc giảm đau để tiếp tục trận đấu.

report Cú sút đầu tiên của Malaysia

Phút 6: Cú sút của Faris bị Xuân Mạnh đánh chặn. Malaysia đòi một quả phạt góc nhưng trọng tài lắc đầu từ chối.

report Việt Nam chiếm thế thủ động

Phút 5: Thầy trò HLV Kim cầm bóng chủ động và bắt đầu triển khai tấn công khắp mặt sân. Lúc này, ưu tiên của Việt Nam là thực hiện các đường chuyền dài để đánh vỗ mặt Malaysia. Ảnh: M.D.

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report Pha hãm thành đầu tiên của Việt Nam

Phút 3: Xuân Son không thể dứt điểm sau tình huống căng ngang của Văn Vĩ. Trước đó, Đình Bắc, Hoàng Đức và Văn Vĩ thực hiện tình huống phối hợp tam giác ấn tượng, làm xáo trộn hàng thủ Malaysia.

report Cầu thủ Malaysia lăn lộn trên sân

Phút 1: Syafiq nằm sân, lăn lộn sau pha va chạm với Bùi Hoàng Việt Anh. Trọng tài không thổi phạt tình huống này.

start HIỆP MỘT BẮT ĐẦU
report Mưa đã tạnh ở Kuala Lumpur

Theo ghi nhận của phóng viên Tiền Phong tại Kuala Lumpur, mưa đã ngớt và mặt cỏ không bị đọng nước. Các tuyển thủ Việt Nam khởi động nhuần nhuyễn và sẵn sàng cho trận đấu.

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report Chuyên gia Phan Anh Tú: Malaysia có thể đá thấp, phá lối chơi của đội tuyển Việt Nam

Chuyên gia Phan Anh Tú đánh giá đội tuyển Việt Nam có cơ hội để giành chiến thắng trong trận bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026 với Malaysia, nhưng cảnh báo đoàn quân của HLV Kim Sang-sik không nên nóng vội.

"Malaysia chắc chắn không lạ lối chơi của đội tuyển Việt Nam, họ sẽ nghiên cứu kỹ để có phương án đối phó. Đội tuyển Malaysia có những cầu thủ nhập tịch chất lượng, nhưng Việt Nam vẫn nhỉnh và đồng đều hơn. Nếu chơi đúng sức, chúng ta có thể giành chiến thắng 2-1"-chuyên gia Phan Anh Tú nhận định.

Theo chuyên gia Phan Anh Tú, vấn đề với Malaysia là khả năng phối hợp ăn ý giữa các vị trí cũng như phong độ cầu thủ. Malaysia hiện thiếu hụt lực lượng khá lớn do chấn thương và các nguyên nhân khác. Một câu hỏi nữa đặt ra với Malaysia là chiến thuật trước Việt Nam.

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photo Các tuyển thủ Việt Nam làm nóng trước giờ "G"
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photo CĐV Việt Nam nhuộm đỏ sân Kuala Lumpur
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tatic Đội hình xuất phát tuyển Việt Nam
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report Tuyển Việt Nam đến sân, chuẩn bị khởi động
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photo Những chiếc áo đấu Việt Nam được chuẩn bị tươm tất
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photo CĐV Việt Nam tiếp lửa cho thầy trò HLV Kim tại sân Kuala Lumpur

Ảnh: M.D.

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report Malaysia đối diện nhiều khó khăn trước trận bán kết lượt đi
report Tuyển Malaysia lại đón nhận thêm 2 'thương binh', tan hoang lực lượng trước Việt Nam

Trong một diễn biến mới nhất khiến người hâm mộ Malaysia không khỏi âu lo, HLV Tan Cheng Hoe chính thức xác nhận thêm 2 trụ cột là Aliff Haiqal Lau và Fazrul Amir Zaman sẽ buộc phải ngồi ngoài. Fazrul Amir dính chấn thương trong trận đấu cuối cùng của vòng bảng gặp Philippines.

Cầu thủ chạy cánh đầy triển vọng thuộc biên chế Kuala Lumpur City FC này chỉ có thể thi đấu vỏn vẹn 11 phút ngắn ngủi trước khi nhường chỗ lại cho Haqimi Azim Rosli. Bên cạnh đó, Aliff Haiqal Lau cũng hoàn toàn biến mất trong các buổi tập chiến thuật của đội tuyển quốc gia suốt những ngày vừa qua do chưa đảm bảo thể lực. Azim là hậu vệ cánh hàng đầu trong khi Aliff Haiqal Lau là tiền vệ quan trọng của Bầy hổ.

Việc mất đi hai nhân tố chủ chốt này đồng nghĩa với việc Malaysia thiếu tới 6 lựa chọn trong đội hình cho trận gặp Việt Nam. Trước đó, họ đã vắng Endrick dos Santos, Jimmy Raymond và Engku Nur Shakir Engku Yacob do chấn thương.

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Bước vào trận đấu, chủ nhà Malaysia đối mặt cuộc khủng hoảng lực lượng nghiêm trọng. HLV Tan Cheng Hoe mất một nửa đội hình chính và chỉ còn 16 cầu thủ sung sức. Tuyến giữa của "Hổ Malay" gãy vụn khi vắng hàng loạt trụ cột như Kuzain hay Aliff Haiqal.

Thêm vào đó, việc không được thi đấu tại "chảo lửa" Bukit Jalil cũng làm suy giảm đáng kể sức mạnh tinh thần của họ. Tuy nhiên, trong thế không còn gì để mất, đội chủ nhà sẽ chơi với tâm thế tự tin. Hàng thủ Việt Nam vẫn cần đặc biệt dè chừng tiền đạo Paulo Josue, chân sút đã ghi 3 bàn từ đầu giải cho "Hổ Malay".

Trái ngược với sự chắp vá của Malaysia, tuyển Việt Nam hành quân đến sân khách với đội hình mạnh nhất. Nhờ chiến lược xoay tua đội hình khéo léo ở vòng bảng, các cầu thủ của HLV Kim Sang-sik đang sở hữu nền tảng thể lực cực kỳ sung mãn. Chiều sâu đội hình lý tưởng với những mũi nhọn tấn công sắc bén như Xuân Son, Hoàng Hên hay Đình Bắc giúp tuyển Việt Nam dễ dàng biến hóa đấu pháp, khiến đối thủ không thể bắt bài.

Lịch sử đối đầu cũng hoàn toàn ủng hộ những "Chiến binh sao vàng". Hơn 10 năm qua, Việt Nam luôn là "khắc tinh" của Malaysia trên mọi đấu trường. Ở lần chạm trán gần nhất tại vòng loại Asian Cup, chúng ta đã dễ dàng đánh bại đối thủ với tỷ số 3-1.

Năm nay, ban tổ chức không áp dụng luật bàn thắng sân khách cho vòng bán kết. Do đó, mục tiêu duy nhất của tuyển Việt Nam là thi đấu thật tập trung, tận dụng triệt để điểm yếu của đối thủ để giành chiến thắng ngay trên sân Kuala Lumpur. Một kết quả thuận lợi ở lượt đi sẽ tạo bước đệm hoàn hảo trước khi hai đội tái đấu tại chảo lửa Mỹ Đình.

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Hương Ly
Tiểu Phùng
Hữu Phạm
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