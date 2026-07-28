Trực tiếp Malaysia vs Lào 0-0 (H1): Không vào!!! Malaysia thoát thua

TPO - Số 16 của Lào Singsavang thoát xuống đón đường chuyền của đồng đội trước khi tung pha dứt điểm chéo góc bằng chân trái. Thủ môn Malaysia kịp đổ người hết cỡ đẩy bóng đi chệch khung thành trong gang tấc.

report Cơ hội cho Malaysia Phút 31: Khu vực cấm địa Lào chao đảo vì pha dàn xếp đá phạt góc của Malaysia. Khi bóng trôi lững thững trước khung thành, cầu thủ Lào kịp phá bóng trước khi có người bên phía Malaysia lao vào. report Malaysia cầm bóng 68% Phút 30: "Hổ Malay" vẫn chiếm thế chủ động về thế trận, nhưng Lào mới là đội có nhiều cơ hội nguy hiểm hơn. report Josue sút từ khoảng cách 25m Phút 29: Tiền đạo Malaysia sút phạt thẳng từ khoảng cách xa, lực bóng đi tốt nhưng không trúng mục tiêu. report KHÔNG VÀO!!! Suýt có bàn cho Lào Phút 26: Xayasith dứt điểm hiểm hóc, khiến thủ môn Malaysia dùng những đầu ngón tay để cứu thua. Trước đó, sau cú phất bóng của thủ môn Lào, hậu vệ Malaysia đánh đầu về hớ hênh, chẳng khác gì một pha kiến tạo cho cầu thủ Lào. report KHÔNG ĐƯỢC!!! Malaysia bỏ lỡ cơ hội Phút 22: Josue quá chậm để bứt tốc và thoát xuống đối mặt thủ môn. Anh giữ bóng lại, chuyền cho đồng đội đang băng xuống nhưng không kịp dứt điểm. Những pha xử lý chậm, vụng của Josue đang khiến cơ hội của Malaysia liên tiếp trôi qua.

report Lào bắt đầu tấn công Phút 21: Sau 15 phút co cụm phòng ngự, Lào bắt đầu đẩy cao đội hình để tổ chức tấn công. Tốc độ triển khai bóng của cả 2 đội đều ở mức chậm rãi. report Cơ hội cho Lào Phút 19: Singsawag sút từ ngoài vòng cấm, khiến thủ môn Malaysia mất 2 nhịp để kiểm soát tình huống. report Paulo Josue lỡ cơ hội đối mặt Phút 16: Endrick tung đường chuyền tuyệt vời để Josue có cơ hội đối mặt thủ môn Lào. Dù vậy, pha khống chế bước một hỏng của tiền đạo Malaysia khiến cơ hội trôi qua. report Malaysia đá nửa sân Phút 13: Toàn bộ cầu thủ Lào lùi về sân nhà để tổ chức phòng ngự. Các cầu thủ Malaysia thoải mái cầm bóng, chuyền và tổ chức tấn công khi đối thủ không pressing dồn dập. report Cơ hội liên tiếp cho Malaysia Phút 9: Hàng thủ Lào rối loạn vì các pha tạt bổng liên tiếp của Malaysia. Tuy vậy, các tình huống tạt bóng cuối cùng của Malaysia vẫn thiếu chính xác để đặt tiền đạo của họ vào thế đối đầu. report Cơ hội trôi qua với Malaysia Phút 8: Pavithran thoát xuống thoáng ở cánh trái nhưng tạt ra ngoài đường biên. Một cơ hội tấn công thuận lợi của Malaysia bị bỏ lỡ đáng tiếc. report Cú sút đầu tiên Phút 3: Soukphachan rê bóng và dứt điểm từ cánh trái. Cú sút của tiền đạo Lào bị hậu vệ Malaysia chặn lại. report Malaysia áp đặt thế trận Phút 2: Malaysia đẩy cao đội hình để tấn công ngay từ đầu. Đây là thế trận được giới chuyên môn dự đoán từ trước. start TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU report Đội hình xuất phát Lào report Các thành viên tuyển Malaysia đến sân report Đội hình xuất phát Malaysia

Trận đấu giữa Malaysia và Lào tại lượt 2, bảng B ASEAN Cup 2026 là cục diện hoàn toàn trái ngược của hai đội. Ở lượt trận ra quân, tuyển Malaysia đã thể hiện bản lĩnh đáng gờm khi lội ngược dòng đánh bại Myanmar 2-1 dù khởi đầu có phần chệch choạc. Những sự điều chỉnh chiến thuật kịp thời của HLV Tan Cheng Hoe, tiêu biểu là cú đúp của Paulo Josue, đã mang về 3 điểm trọn vẹn và tạo cú hích tinh thần cực lớn cho "Hổ Malay".

Trong khi đó, tuyển Lào đang phải đối mặt với áp lực tâm lý vô cùng nặng nề sau thất bại thảm hại 0-5 trước đội tuyển Thái Lan. Đội hình gồm nhiều cầu thủ trẻ dưới sự dẫn dắt của HLV Vladica Grujic đã bộc lộ rõ sự non nớt về kinh nghiệm và bản lĩnh trận mạc. Hệ thống phòng ngự mong manh của đội bóng xứ triệu voi dễ dàng vỡ vụn trước sức ép lớn, đẩy họ vào thế chân tường và đối diện nguy cơ bị loại sớm nếu không thể tạo bất ngờ trước Malaysia.

Lịch sử đối đầu và tương quan phong độ hiện tại đang hoàn toàn nghiêng hẳn về phía đại diện đến từ bán đảo Mã Lai. Trong 10 lần chạm trán gần nhất trên mọi đấu trường, Malaysia thể hiện sức mạnh áp đảo khi toàn thắng cả 10 trận trước tuyển Lào. Đáng chú ý, chỉ tính ở 5 lần so tài mới đây nhất, "Hổ Malay" đã nã vào lưới đối phương tới 20 bàn thắng (trung bình 4 bàn/trận). Với điểm tựa này, mục tiêu của Malaysia không chỉ là giành 3 điểm mà còn là một chiến thắng đậm để tạo lợi thế.

Về tình hình lực lượng, Malaysia đang nắm giữ ưu thế lớn khi bảo toàn được đội hình sung mãn nhất, không dính thẻ phạt hay ca chấn thương nào. Họ có thể thoải mái tung ra dàn sao nhập tịch đang có phong độ cao để sớm làm chủ thế trận. Ngược lại, tuyển Lào lại chịu tổn thất nghiêm trọng nơi hàng phòng ngự khi mất trụ cột Phetdavanh Somsanid vì án treo giò, đồng thời Xayasith Singsavang cũng đang bỏ ngỏ khả năng ra sân do chấn thương.