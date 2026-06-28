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Trực tiếp Jordan vs Argentina 0-0 (H1): Không vào!!! Argentina bị từ chối bàn thắng

Đặng Lai
Tiểu Phùng

TPO - Lo Celson thoát xuống đón đường chọc khe trung lộ của đồng đội trước khi tung pha dứt điểm kỹ thuật phá lưới Jordan. Tuy nhiên trọng tài đã cắt còi từ chối công nhận bàn thắng do lỗi việt vị.

report Không được

13': Giuliano Simeone cố gắng thực hiện đường chuyền thấp vào vòng cấm, nhưng bị chặn lại và phá ra. Đó là một quả phạt góc cho Argentina.

report Argentina bị khước từ bàn thắng

7': Giovani Lo Celso thực hiện cú trivela điệu nghệ đưa bóng vào lưới, nhưng anh bị bắt việt vị.

report Argentina duy trì sự chủ động

6': Không có bất cứ sự vội vàng, Argentina lúc này đang luân chuyển trái bóng. Họ như đá ma trước Jordan.

foul Trận đấu bắt đầu
report Jordan rất sợ các đội Nam Mỹ

Trong lịch sử, Jordan mới chỉ có 6 lần chạm trán các đội tuyển thuộc Liên đoàn bóng đá Nam Mỹ (CONMEBOL) và kết quả không mấy khả quan. Họ chỉ thắng được đúng 1 trận (trước Ecuador trong một trận giao hữu năm 2004), hòa 1 và để thua tới 4 lần. Gặp Argentina có lẽ là kết quả tương tự.

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report Messi ngồi dự bị

Messi đã không đá chính ở trận đấu này. Ngoài ra, Argentina cũng cất hàng loạt trụ cột. Họ chỉ để Alvarez, Martinez hay Otamendi đá chính.

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report Khác biệt trời vực về phong độ

Argentina đang thể hiện sức mạnh tuyệt đối với chuỗi 9 trận toàn thắng trên mọi đấu trường, ghi nhiều bàn và chỉ để lọt lưới 1 lần. Ngược lại, Jordan đang trải qua giai đoạn khó khăn với 4 trận thua liên tiếp, bao gồm 2 thất bại đầu tiên tại vòng bảng World Cup.

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report Sự vĩ đại của Messi

Lionel Messi bước vào trận đấu này với tư cách là tay săn bàn vĩ đại nhất lịch sử World Cup. Cú đúp vào lưới tuyển Áo ở trận đấu trước đã giúp siêu sao người Argentina đạt cột mốc 18 bàn thắng, vượt qua kỷ lục cũ của Miroslav Klose.

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report Các CĐV Argentina rất háo hức trước trận đấu
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report Nhà ĐKVĐ và tân binh

Sự đối lập thú vị về vị thế của hai đội tại giải đấu năm nay. Trong khi Argentina tham dự với tư cách là đương kim vô địch và đang hướng tới mục tiêu bảo vệ ngôi vương thì Jordan lại mới có lần đầu tiên hít thở bầu không khí của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh sau 11 chiến dịch vòng loại không thành công.

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report Lần đầu tiên đụng độ

Trận đấu tại vòng bảng World Cup 2026 vào ngày 28/6 tới đây sẽ là lần đầu tiên trong lịch sử đội tuyển quốc gia nam của Argentina và Jordan chạm trán nhau ở một giải đấu chính thức.

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Tuyển Argentina đang thể hiện sức mạnh tuyệt đối. Đội bóng xứ Tango vững vàng dẫn đầu bảng với 6 điểm trọn vẹn sau hai chiến thắng thuyết phục trước Algeria (3-0) và Áo (2-0). Với 5 bàn thắng và hệ thống phòng ngự chưa một lần để lọt lưới, Albiceleste đã nắm chắc tấm vé đi tiếp vào vòng knock-out và cũng giữ chắc ngôi đầu. Họ cùng với Mexico là các đội hiếm hoi toàn thắng và chưa thủng lưới bàn nào.

Ở chiều ngược lại, Jordan - đội bóng Tây Á có lần đầu tiên trong lịch sử tham dự đấu trường lớn nhất hành tinh - đã chính thức bị loại sau 2 trận thua đầy tiếc nuối trước Áo (1-3) và Algeria (1-2). Dù chưa giành được điểm số nào, các học trò của HLV Jamal Sellami vẫn để lại dấu ấn khi xé lưới đối phương ở cả hai trận.

Trận đấu sắp tới mang tính chất thủ tục về mặt điểm số. Nhưng đối với Jordan, việc được đứng chung sân và chạm trán nhà đương kim vô địch thế giới vẫn là một cột mốc lịch sử đáng tự hào.

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Dù trận này chỉ còn mang ý nghĩa thủ tục, nhưng Messi có thể sẽ vẫn đá chính. Trang TyC Sports khẳng định HLV Scaloni cho anh xuất phát từ đội hình chính và sẽ rút ra sau hiệp 1.

Mọi ánh mắt vẫn sẽ đổ dồn về Lionel Messi. Siêu sao 39 tuổi vừa chính thức đi vào huyền thoại khi ghi cú đúp trong trận đấu trước, qua đó vượt qua Miroslav Klose để trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử các vòng chung kết World Cup với 18 pha lập công.

Ngoài vị trí của Messi, Scaloni sẽ xáo trộn nhiều khu vực khác. Cristian Romero dính chấn thương đầu gối nên Nicolas Otamendi sẽ thay thế. Ngoài ra, những nhân tố dự bị như Thiago Almada hay Exequiel Palacios cũng nhiều khả năng được trao cơ hội thể hiện.

Trên hàng tiền vệ, Parades, Nico Paz... là những cái tên sẽ có cơ hội. Còn ở hàng công, Simeone, Alvarez nhiều khả năng đá chính. Nhưng dù với bất cứ lựa chọn nhân sự này, Argentina vẫn sẽ tạo ra sự chênh lệch lớn về đẳng cấp. Một chiến thắng nhẹ nhàng cho thầy trò Scaloni là điều được giới chuyên môn dự đoán. Câu hỏi có chăng là Jordan có thể ghi bàn danh dự hay không.

Đặng Lai
Tiểu Phùng
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