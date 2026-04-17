Trực tiếp CLB Hà Nội vs Becamex TPHCM (H1: 2-1): Hoàng Hên lại bừng sáng

TPO - CLB Hà Nội vươn lên dẫn bàn 2-1 một cách chóng vánh. Và vẫn là Hoàng Hên đặt dấu ấn. Anh chuyền bóng vừa tầm để Long chạy băng cắt dứt điểm tung lưới.

substitution Becamex TPHCM thay 2 người Phút 37: Mạc Hồng Quân và Tuấn Cảnh rời sân. Minh Bình được đưa vào để tăng cường khả năng tấn công cho đội khách. goal VÀO!!! CLB Hà Nội nâng tỷ số 3-1 Phút 35: Từ sự can thiệp của VAR, trọng tài xác định không có lỗi việt vị của Hùng Dũng. Bàn thắng được công nhận cho Fisher. report Bàn thắng của CLB Hà Nội bị hủy Phút 32: Sau quả tạt của Hùng Dũng, Tuấn Cảnh lúng túng đỡ bóng hướng về khung thành Becamex TPHCM. Dù vậy, trọng tài thổi còi hủy bàn vì nhận định có cầu thủ Hà Nội việt vị từ trước. report KHÔNG VÀO!!! Bóng dội cột Becamex Bình Dương Phút 31: Hai Long dứt điểm đưa bóng dội cột khung thành đội khách. goal VÀO!!! Hai Long tỏa sáng, Hà Nội dẫn 2-1 Phút 24: Hà Nội ghi bàn sau pha phối hợp chuẩn mực giữa Hoàng Hên và Hai Long. Hên chuyền bóng và Long chạy băng cắt dứt điểm, bàn thắng thứ 2 đã đến với chủ nhà. report Fisher bỏ lỡ cơ hội Phút 18: Ngoại binh Hà Nội không kịp dứt điểm, nếu không có thể sẽ ghi thêm bàn cho chủ nhà. report CLB Hà Nội chiếm lĩnh thế trận Phút 17: Sau bàn gỡ, hưng phấn trở lại với đôi chân của các cầu thủ Hà Nội. Đội chủ nhà đang cầm bóng áp đảo để tổ chức tấn công. goal VÀO!!! Hà Nội gỡ hòa 1-1 Phút 12: Đỗ Hoàng Hên lạnh lùng dứt điểm trên chấm 11m, đưa đội chủ nhà gỡ 1-1. report VAR lần đầu vào cuộc ở trận này: Phạt đền cho Hà Nội Phút 8: Trọng tài trực tiếp xem màn hình VAR để xác định tình huống cầu thủ Becamex TPHCM phạm lỗi trong khu vực cấm địa. Quyết định cuối cùng của trọng tài là thổi phạt đền. goal VÀO!!! Becamex TPHCM mở tỷ số Phút 1: Việt Cường solo ghi bàn ngay phút đầu tiên cho đội khách. Trận đấu khởi đầu bằng kịch bản không thể bất ngờ hơn. start Trận đấu bắt đầu report Dàn sao CLB Hà Nội đến sân report Đội hình xuất phát CLB Hà Nội report Đội hình xuất phát Becamex TPHCM

CLB Hà Nội rơi vào thế phải bứt phá nhưng lại chưa đủ lực để tạo ra khác biệt. Vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng phản ánh đúng bộ mặt của họ lúc này: không tệ, nhưng cũng chưa đủ sắc để cạnh tranh sòng phẳng với nhóm dẫn đầu. Khoảng cách 4 điểm với Ninh Bình khiến trận đấu trên sân nhà trước Becamex TP.HCM trở thành cơ hội hiếm hoi để rút ngắn cách biệt, nếu không muốn bị bỏ lại xa hơn.

Vấn đề của Hà Nội nằm ở sự thiếu ổn định kéo dài. Họ có thể thắng Hà Tĩnh để giải tỏa áp lực, nhưng ngay trước đó lại gục ngã trước Hải Phòng. Những chiến thắng xen kẽ trước SLNA hay CAHN chưa đủ để che đi thực tế rằng đội bóng của HLV Harry Kewell vẫn chưa tìm được nhịp vận hành ổn định. Trong 10 trận gần nhất, việc thua tới 4 trận đã khiến họ hụt hơi rõ rệt. Khi cuộc đua vô địch dần khép lại, mục tiêu của Hà Nội lúc này có lẽ chỉ còn là giữ một vị trí trong top 3.

Ở phía đối diện, Becamex TP.HCM lại mang đến một hình ảnh còn mong manh hơn. Trận thua Ninh Bình ở những giây bù giờ cuối cùng không chỉ là cú sốc về điểm số, mà còn là đòn giáng mạnh vào tinh thần. Họ đã ở rất gần một kết quả có lợi, nhưng lại đánh mất tất cả chỉ trong một khoảnh khắc mất tập trung.

Nhìn rộng hơn, phong độ của đội bóng đất Thủ là rất phập phù. Họ có thể cầm hòa PVF-CAND, thắng Hà Tĩnh, nhưng cũng dễ dàng thất bại trước Thể Công hay chính PVF-CAND ở trận lượt về. Những kết quả trái ngược liên tiếp khiến Becamex TP.HCM chưa thể thoát khỏi nhóm nguy hiểm. Khoảng cách 6 điểm với vị trí áp chót không phải là vùng an toàn, nhất là khi mùa giải bước vào giai đoạn quyết định.

Cuộc chạm trán sắp tới vì thế là nơi hai thái cực gặp nhau: một đội còn nuôi hy vọng bám đuổi nhóm trên, một đội đang loay hoay tìm đường thoát hiểm. Hà Nội có lợi thế sân nhà và lực lượng, nhưng không có nghĩa họ được phép chủ quan. Bởi với một tập thể thi đấu thất thường như Becamex TP.HCM, ranh giới giữa một trận đấu tệ và một màn trình diễn bùng nổ đôi khi chỉ cách nhau vài khoảnh khắc.