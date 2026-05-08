Trực tiếp bán kết Aston Villa vs Nottingham Forest 1-0 (Hết H1): Vào!!! Aston Villa ghi bàn

TPO - Xuất phát từ pha tấn công nhanh bên cánh trái, Buendia đột phá vào vòng cấm vượt qua các hậu vệ Nottinham trước khi chuyền như đặt để Watkins đệm bóng cận thành, ghi bàn đưa Aston Villa vươn lên dẫn 1-0.

foul Hiệp 2 bắt đầu 46': Nottingham Forest thay người. Ryan Yates được tung vào sân thay cho McAtee. foul Hiệp 1 khép lại 45+4': Aston Villa tạm dẫn 1-0 trước Nottingham Forest. yellow Thẻ vàng 45+3': Cunha phải nhận thẻ sau pha vào bóng khá nguy hiểm với Buendia. time Bù giờ 45': Hiệp 1 có 4 phút bù giờ report Ortega phản xạ xuất sắc 39': McGinn bứt tốc mạnh mẽ ở trung lộ trước khi nhả bóng thuận lợi cho Watkins ở rìa vòng cấm. Tiền đạo người Anh khống chế một nhịp loại bỏ hậu vệ Forest rồi tung cú sút căng đầy uy lực, nhưng thủ môn Ortega đã phản xạ xuất sắc đẩy bóng cứu thua cho đội khách. goal VÀO!!! Watkins mở tỷ số cho Aston Villa 36': Buendía phô diễn kỹ thuật vượt qua hai cầu thủ Forest trong vòng cấm, trước khi thoát xuống sát đường biên ngang rồi căng ngang như đặt để Watkins băng vào đệm bóng cận thành, mở tỷ số cho Aston Villa. report Dominguez vô-lê 32’: Dominguez tung cú vô-lê từ khoảng cách xa nhưng bóng bay vọt xà ngang khung thành Aston Villa. Một pha xử lý hơi vội vàng của tiền vệ Nottingham Forest. injury Va chạm mạnh 26': Morato và Watkins đều nằm sân sau pha va chạm đầu trong tình huống phạt góc của Aston Villa. Đội ngũ y tế lập tức phải vào sân chăm sóc cho hai cầu thủ. Watkins chảy máu khá nhiều nhưng cầu thủ này sau đó vẫn có thể tiếp tục thi đấu. ​ ​ report Aston Villa gia tăng sức ép 22': Tielemans bật cao đánh đầu từ tình huống phạt góc nhưng bóng đi chệch khung thành Nottingham Forest. report Đá phạt cho Aston Villa 20': Dominguez phạm lỗi với Buendia và đội chủ nhà được hưởng quả đá phạt ở cự ly khoảng 20 mét. Cú sút của Buendia sau đó đưa bóng trúng hàng rào rồi đi hết đường biên ngang, mang về quả phạt góc cho Aston Villa. yellow Thẻ vàng 18': Tấm thẻ đầu tiên của trận đấu thuộc về hậu vệ Morato bên phía Nottingham Forest. Một quyết định hoàn toàn chính xác của trọng tài sau tình huống anh chủ động xoạc bóng từ phía sau nhằm ngăn chặn pha lên bóng nguy hiểm của Rogers bên phía Aston Villa. report Ortega cứu thua 12': Từ quả phạt góc bên cánh trái, Torres bật cao đánh đầu hiểm hóc, nhưng thủ thành Nottingham Forest đã phản xạ xuất sắc bay người đẩy bóng qua xà ngang. report Nguy hiểm 9': Đón đường chuyền từ McAtee, Hutchinson tung cú cứa lòng kỹ thuật đưa bóng đi chệch cột dọc khung thành Aston Villa trong gang tấc. report Hoàng tử William dự khán ​ report Tình huống đáng chú ý đầu tiên 4': Aston Villa đá phạt bên cánh phải, McGinn treo bóng đầy khó chịu từ chấm đá phạt về phía cột xa. Cunha đã can thiệp kịp thời để ngăn Konsa băng vào dứt điểm. report Trận đấu bắt đầu 1': Trận đấu đã chính thức bắt đầu tại Villa Park. Aston Villa ra sân trong màu áo đỏ bã trầu - quần trắng truyền thống, trong khi Nottingham Forest mặc áo trắng - quần xanh tím than. Aston Villa giao bóng. report Cầu thủ hai đội khởi động report Bầu không khí sôi động tại Villa Park report Victor Lindelof tái xuất HLV Unai Emery chỉ thực hiện một sự thay đổi trong đội hình Aston Villa so với trận thua ở lượt đi trên sân Nottingham, khi Victor Lindelof thay thế Amadou Onana. report Gibbs-White dự bị Morgan Gibbs-White ngồi trên băng ghế dự bị của Nottingham Forest sau chấn thương vùng đầu gặp phải trong chiến thắng trước Chelsea. Chỉ có năm cầu thủ giữ được vị trí trong đội hình xuất phát so với chiến thắng tại Stamford Bridge, gồm Jair Cunha, Morato, Nicolas Dominguez, James McAtee và Igor Jesus. Điều đó đồng nghĩa HLV Vitor Pereira đã thực hiện sáu sự thay đổi trong đội hình so với trận đấu đầu tuần. report Đội hình xuất phát Nottingham Forest Ortega; Cunha, Milenkovic, Morato, Williams; Hutchinson, Dominguez, Anderson, McAtee; Jesus, Wood. ​ report Đội hình xuất phát Aston Villa Martinez, Cash, Konsa, Torres, Digne, Lindelof, Tielemans, McGinn, Buendia, Rogers, Watkins. ​

Tái đấu tại Villa Park ở trận bán kết lượt về Europa League, Aston Villa và Nottingham Forest bước vào màn thư hùng mang tính quyết định cho tấm vé tới Istanbul. Forest đang nắm lợi thế mong manh sau chiến thắng 1-0 ở lượt đi, nhưng Villa vẫn còn nguyên cơ hội nhờ phong độ sân nhà cực kỳ ấn tượng tại đấu trường châu Âu.

Sau hành trình liên tiếp tiến sâu ở cúp châu Âu những mùa gần đây, bán kết Conference League 2024 rồi tứ kết Champions League mùa trước, Aston Villa đang đứng trước cơ hội lần đầu góp mặt ở một trận chung kết châu Âu sau hơn bốn thập kỷ.

Lần gần nhất đội bóng thành Birmingham chạm tay vào đỉnh cao châu lục là chiến thắng trước Bayern Munich trong trận chung kết Cúp C1 châu Âu năm 1982. Tuy nhiên, giấc mơ ấy đang bị đe dọa sau thất bại 0-1 ở lượt đi trên sân của Nottingham Forest.

Tuần trước, Forest tạo lợi thế nhờ bàn thắng trên chấm phạt đền của Chris Wood, sau tình huống để bóng chạm tay của Lucas Digne trong vòng cấm.

Giữa hai trận bán kết Europa League, HLV Unai Emery chủ động xoay tua đội hình ở Premier League và phải nhận thất bại 1-2 trước Tottenham. Aston Villa chơi thiếu sức sống, gần như không tạo được áp lực đáng kể lên hàng thủ đối phương và nhận trận thua thứ 5 trong 8 vòng gần nhất tại Premier League.

Dù vậy, đội chủ sân Villa Park vẫn còn cơ hội cạnh tranh vị trí trong top 5 và suất dự Champions League mùa tới. Quan trọng hơn, họ đang sở hữu điểm tựa lớn tại sân chơi châu Âu.

Aston Villa đã thắng 9 trận sân nhà liên tiếp ở cúp châu Âu và ghi bàn trong 31/32 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Đó là nền tảng để người hâm mộ tin vào một cuộc lội ngược dòng.

Bên cạnh đó, kinh nghiệm của Unai Emery cũng là yếu tố đặc biệt đáng chú ý. Chiến lược gia người Tây Ban Nha từng 4 lần vô địch Europa League và chưa thua bất kỳ cặp đấu knock-out hai lượt nào tại giải đấu này trong suốt 14 năm qua, với chuỗi 22 lần đi tiếp liên tiếp.

Villa cũng có thành tích đối đầu rất tốt trước Forest tại sân nhà, khi bất bại trong 10 lần tiếp đón đối thủ này kể từ năm 1994, bao gồm chiến thắng ở Premier League hồi tháng 1.

Tuy nhiên, Nottingham Forest hiện không còn là tập thể mong manh như giai đoạn đầu mùa. Kể từ khi HLV Vitor Pereira tiếp quản đội bóng hồi tháng 2, “Tricky Trees” đã có màn hồi sinh đầy ấn tượng.

Chuỗi 10 trận bất bại không chỉ giúp Forest bứt xa khỏi nhóm xuống hạng mà còn đưa họ tiến sát trận chung kết châu Âu đầu tiên sau 42 năm.

Mới đây, Forest tiếp tục tạo dấu ấn bằng chiến thắng 3-0 trước Chelsea tại Premier League. Trong trận đấu đó, Taiwo Awoniyi lập cú đúp, xen giữa là bàn thắng trên chấm phạt đền của Igor Jesus.

Dưới thời Pereira, Forest chơi đầy tự tin và hiệu quả. Họ lần lượt vượt qua Fenerbahçe, FC Midtjylland và FC Porto để góp mặt ở bán kết, tái hiện phần nào hào quang châu Âu trong quá khứ.

Nottingham Forest từng hai lần vô địch Cúp C1 châu Âu các năm 1979 và 1980 dưới thời huyền thoại Brian Clough. Thống kê lịch sử cũng đang ủng hộ họ khi đội bóng này chỉ thua 1 trong 13 cặp đấu knock-out sau khi thắng lượt đi, với thất bại duy nhất xảy ra ở bán kết UEFA Cup năm 1984 trước RSC Anderlecht.