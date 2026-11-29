Tranh cãi vì chuông nhà thờ đánh hơn 700 hồi mỗi đêm

TPO - Tiếng chuông nhà thờ vang lên mỗi 15 phút suốt ngày đêm đang trở thành tâm điểm tranh cãi tại thị trấn La Garnache (Pháp). Trong khi một số cư dân phàn nàn vì mất ngủ, những người đề cao truyền thống lại cho rằng đây là một phần di sản văn hóa cần được gìn giữ.

Những nỗ lực nhằm chấm dứt tiếng chuông nhà thờ vang lên suốt đêm đang làm dấy lên tranh cãi, gây chia rẽ cộng đồng dân cư tại thị trấn La Garnache, thuộc miền Tây nước Pháp.

Từ năm 1942, cứ 15 phút một lần, tháp đồng hồ của nhà thờ Notre-Dame de l’Assomption lại ngân vang giai điệu một bài thánh ca có từ thế kỷ XVIII, bất kể ngày hay đêm. Chỉ riêng trong khoảng thời gian từ 22h-7h sáng hôm sau, chuông ngân 37 lượt với tổng cộng hơn 700 tiếng.

Nằm ở trung tâm thị trấn La Garnache, tỉnh Vendée, miền Tây nước Pháp, nhà thờ Notre-Dame de l’Assomption được xây dựng lại qua nhiều giai đoạn từ năm 1899-1926.

Những người đề cao giá trị truyền thống cho rằng tiếng chuông là một phần di sản văn hóa Pháp, đồng thời chỉ trích những cư dân mới vì không tìm hiểu kỹ trước khi chuyển đến thị trấn sinh sống. Trong khi đó, những người sống gần nhà thờ nói rằng điều họ mong muốn đơn giản chỉ là một giấc ngủ ngon.

Tuy nhiên, nỗ lực nhằm chấm dứt tiếng chuông vào ban đêm đã không thành công. Cuộc bỏ phiếu quyết định tương lai của bộ chuông chỉ có 749 trong tổng số 5.515 cư dân thị trấn tham gia, trong đó 3/4 số người bỏ phiếu ủng hộ việc duy trì tiếng chuông.

“Chính quyền thị trấn đã ghi nhận kết quả và cảm ơn tất cả người dân La Garnache đã tham gia bỏ phiếu”, giới chức địa phương cho biết.

Hệ thống gồm 6 quả chuông, hoạt động độc lập với 3 quả chuông chính của nhà thờ, được lắp đặt vào tháng 9/1942. Bộ chuông phát giai điệu một bài thánh ca do Thánh Louis-Marie Grignion de Montfort sáng tác. Vị linh mục người vùng Bretagne này từng đi qua La Garnache, thị trấn nằm ở phía Tây Nam thành phố Nantes, vào năm 1711.

Không gian bên trong nhà thờ.

Bộ chuông vận hành bằng một hệ thống cơ khí phức tạp gồm các lò xo và bánh răng, sử dụng những chiếc búa gõ vào chuông để tạo ra âm thanh. Đây là một trong số ít hệ thống chuông loại này còn tồn tại ở Pháp, với cơ cấu vận hành dễ hư hỏng.

Vào phút thứ 15 của mỗi giờ, bộ chuông tấu 1/4 bài thánh ca, đến phút thứ 30 là một nửa bài và phút thứ 45 là 3/4 bài. Khi đồng hồ điểm đúng giờ, những người sống gần nhà thờ được nghe trọn vẹn giai điệu, kèm theo tiếng chuông báo giờ.

Ông Thierry Simonin (63 tuổi), chuyển đến sống tại ngôi nhà từng là nơi ở của linh mục, gần nhà thờ vào năm 2014, chia sẻ: "Từ 22h đến 7h sáng, chuông vang lên 726 tiếng. Vào mùa hè, chúng tôi phải lựa chọn giữa việc chịu nóng hoặc nghe tiếng chuông mà không ngủ được. Chẳng thể nghỉ ngơi chút nào”.

Ông Simonin đã khởi xướng một bản kiến nghị, thu thập hàng chục chữ ký và thư bày tỏ sự ủng hộ, sau đó gửi tất cả tới chính quyền thị trấn, đề nghị ngừng đánh chuông vào ban đêm.

Một số người lại có quan điểm khác. Ông Romain Menet - một cư dân La Garnache - chia sẻ với các phóng viên truyền hình Pháp: “Việc chuông ngân vang suốt ngày đêm là điều tốt. Đó là một phần di sản của Pháp”. Ông Jérôme Déporté đồng tình: “Tôi đã sống ở đây 27 năm và tiếng chuông chưa bao giờ khiến tôi khó chịu. Có lẽ lúc đầu thì có, nhưng giờ thì hoàn toàn không. Đó không phải là vấn đề khiến tôi bận tâm”.

Tranh cãi về tiếng chuông nhà thờ ở La Garnache là vụ bất đồng mới nhất liên quan những âm thanh gây phiền toái ở vùng nông thôn Pháp, khiến các cư dân lâu năm và những người mới chuyển đến tranh cãi không ngừng.

Pháp từng chứng kiến những vụ kiện liên quan đến tiếng ếch kêu, tiếng ngỗng kêu hay mùi phân gia súc từ các trang trại. Tại vùng Provence, du khách thậm chí từng yêu cầu thị trưởng Beausset tìm cách khiến những con ve sầu ngừng kêu.