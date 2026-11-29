Thế hệ remix mở lối vào di sản

TP - Một tiếng thoi đưa ở làng lụa Vạn Phúc có thể là cảm hứng cho một đêm trình diễn “độc lạ”, cũng như đường thêu trên áo người phụ nữ Pà Thẻn có thể mở đầu một bộ sưu tập thời trang “chất lừ”. Phía sau những bản “remix” có một không hai ấy luôn luôn là một quá trình tiếp cận di sản vô cùng sáng tạo của những người trẻ.

Muôn kiểu làm mới

Người trẻ có thể kể chuyện phố nghề trong một video hai phút rưỡi, đưa một di tích còn ít người biết lên Google Maps hay dựng mô hình 3D từ những bức ảnh chụp cổ vật. Chất liệu cho những sản phẩm số ấy luôn bắt đầu từ việc đi, nhìn, học hỏi và sáng tạo.

Ở Hà Nội, nhóm Hà Nội trải nghiệm mới gần như tuần nào cũng kín khách đăng ký những cuộc đi bộ để khám phá kiến trúc Pháp, khu tập thể cũ và dấu tích vùng ven kinh thành Thăng Long. Nhóm còn đưa hát xẩm lên xe buýt hai tầng trong hành trình khám phá thành phố về đêm. Và sau mỗi hành trình như vậy, hàng chục video được chia sẻ trên Threads, Tiktok, Facebook…, đưa câu chuyện di sản đi xa, trong đó không ít video lọt vào nhóm xu hướng, tạo ra những thảo luận rộng khắp, thu hút sự quan tâm của hàng trăm ngàn người.

Theo Vũ An Giang, đại diện Hà Nội trải nghiệm mới, nhóm ra đời đầu năm 2025 từ mong muốn tìm cách kể về Thủ đô cho người cùng thế hệ qua những trải nghiệm đa giác quan.

“Khách tham gia chương trình sẽ đều được ‘trải’ – tức là được sờ, chạm, thảo luận, vận dụng tất cả các giác quan... Và phần cuối bao giờ cũng là ‘nghiệm’ – mọi người ngồi lại chia sẻ những gì vừa trải qua. Chúng tôi cố gắng để vừa truyền tải thông điệp văn hóa, vừa có hoạt động chuyên môn và tính giải tỏa. Giải trí ở đây là giúp mọi người giải tỏa stress, kích thích não bộ sản sinh dopamine để cảm thấy hạnh phúc và hứng thú hơn trong cuộc sống”, Giang nói.

Chợ Đồng Xuân trở thành sàn diễn thời trang

Một cách tiếp cận di sản khác, có thể coi là vô tiền khoáng hậu, chính khởi phát ở xưởng Gớm Long Bình của Vũ Tuấn Long. Ở đây, Long chuyên chế tác những sản phẩm gốm độc bản, “xấu lạ” nhưng đầy cá tính. Dù chọn cách tạo hình hiện đại và phá cách, nhưng với Long, kỹ thuật cốt lõi của gốm truyền thống vẫn là tiền đề cơ bản cho mọi sáng tạo.

“Dù làm kiểu gì nó vẫn phải đủ các bước như nặn, sấy, vẽ, phun men và nung... Càng làm tôi càng thấy phải tôn trọng những cái cổ điển đã có từ trước, bởi đấy là nền móng rất vững chắc, giữ cho mình không bị ‘đi lạc’ khi phát triển cái mới”, Long chia sẻ.

Để trả lời cho những câu hỏi kiểu cuối tuần đi đâu, một nhóm người trẻ đã làm ra ứng dụng Vạn Tâm cho phép lọc các đình, đền, chùa, phủ, miếu theo loại hình và khoảng cách. Theo đại diện nhóm, bản đồ đã tập hợp dữ liệu của hơn 20.000 điểm di tích trên cả nước. Người dùng có thể tra đối tượng thờ tự, kiến trúc, lịch hội trước chuyến đi hoặc tìm lời giải đáp ngay khi đang đứng trước một ngôi đình.

Chưa hết, Vạn Tâm còn dành một phần cho người đi tự ghi chép. Tính năng Khắc Tâm cho phép lưu dấu cá nhân tại di tích, còn cuộc thi Dấu chân di sản mời người tham gia kể về chuyến thăm bằng ảnh, bài viết hoặc video.

Cùng một địa chỉ, phần thông tin về lịch sử ngôi đình và phần ký ức của người ghé thăm có giá trị khác nhau. Điều đó khiến cho những địa danh tưởng đã cũ kỹ có thêm nhiều chiều kích khám phá, từ đó nới rộng biên độ văn hóa của mỗi một nơi chốn mà ta thường ghé qua.

Tác phẩm từ di sản

Nhà thiết kế trẻ Bích Huế cho biết, con đường tìm hiểu văn hóa Pà Thẻn của cô bắt đầu từ một đồ án thời trang. Cô bị thu hút bởi sắc đỏ trên trang phục phụ nữ Pà Thẻn, những đường viền, dây thắt và cách người thợ phối hợp kỹ thuật dệt, thêu, ghép vải. Tìm hiểu sâu hơn, Huế gặp cả đời sống tín ngưỡng của cộng đồng, trong đó có tục thờ thần lửa. Cô đặt tên bộ sưu tập là A Piệ, nghĩa là “người con gái” trong tiếng Pà Thẻn.

“Tôi hy vọng những thiết kế này có thể trở thành một cách kể chuyện mới về giá trị văn hóa, để chúng luôn được thế hệ trẻ quan tâm hơn, trân trọng và tiếp nối trong đời sống hiện đại”, Huế bày tỏ.

Tháp nước Hàng Đậu (Hà Nội) được người trẻ thổi vào luồng gió mới, thu hút đông đảo người dân và du khách đến thưởng lãm

Tại Bảo tàng Hà Nội tối 22/11, nghề dệt Vạn Phúc đến với công chúng bằng chính âm thanh của những con thoi mà người thợ sử dụng hằng ngày. Trong chương trình nghe nhìn Trôi, thuộc dự án Hà Nội Sáng Đèn của Lễ hội Thiết kế Sáng tạo, một nữ nghệ nhân ngồi vào khung dệt mở màn. Khoảng 400 khán giả đứng quanh khu vực biểu diễn, có thể nhìn thấy bàn tay người dệt trước khi nghe âm thanh ấy biến đổi qua nhạc cụ điện tử.

Để tăng kịch tính, các nghệ sĩ còn xử lý tiếng chợ, tiếng công trường bằng cách viết mã ngay trong lúc diễn. Khán giả có thể nhìn thấy những dòng lệnh đang trực tiếp làm thay đổi âm thanh mình nghe. Và điều ấy gần như đã tạo thành một “cơn địa chấn” trên các diễn đàn sáng tạo vào sáng hôm sau.

“Hóa ra một tác phẩm đương đại có thể được hình thành như thế”; “pờ rồ, oách, điên, đỉnh của chóp”; “di sản cũng hay đấy chứ”…, họ bình luận.

Theo Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, việc phát triển doanh nghiệp và xây dựng hệ sinh thái liên kết giữa sáng tạo, sản xuất, kinh doanh, quảng bá, tiêu dùng là một trong những nhiệm vụ quan trọng. Chiến lược cũng đặt ra mục tiêu đóng góp 7% GDP. Để thực hiện hóa mục tiêu này, cần quan tâm khơi dậy tiềm năng sáng tạo của thế hệ trẻ, nhất là trong những lĩnh vực có lợi thế về bản sắc văn hóa dân tộc.

Trước đó, trong buổi khai hội Lễ hội Thiết kế Sáng tạo 2026, chương trình nghệ thuật Thăng Long Kẻ Nghệ được lấy cảm hứng từ sân khấu thủy đình và các hình thức diễn xướng dân gian đã khiến cho cụm từ này nhanh chóng trở thành hot trend trên mạng xã hội.

Trong cùng một mạch biểu diễn, trống chèo, hát văn, xẩm, quan họ, ca trù và tuồng được pha trộn, đối thoại với âm nhạc điện tử, beatbox, múa đương đại và hip hop khiến cho những thanh âm xưa cũ như được gột rửa qua một lớp màng lọc, trở nên mới mẻ, hiện đại và đầy lôi cuốn. Điều này trực tiếp ảnh hưởng đến khán giả, tạo ra những tương tác đầy ngẫu hứng, giống như họ đã được bật một nút “đứng dậy và hát lên”.

Trong không khí buôn bán tấp nập của chợ Đồng Xuân, Chung kết Cuộc thi Market to Mode do các nghệ sĩ trẻ khởi xướng đã biến không gian khu chợ truyền thống thành một sàn diễn thời trang đầy màu sắc.

Ở đây, người tham gia được tự do khám phá và lựa chọn các sản phẩm bày bán tại chợ, từ quần áo, phụ kiện đến những vật phẩm đời thường. Bằng khả năng phối đồ và kết hợp linh hoạt, mỗi đội thi biến những món đồ được lựa chọn thành một tổng thể thời trang mang dấu ấn cá nhân.

Những cuộc khám phá di sản của người trẻ đều có thể trở thành chất liệu sáng tạo, khiến họ tạo ra những tác phẩm “triệu like, triệu view”

Nhận xét về những dự án nghệ thuật này, TS Nguyễn Thu Hà (Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam) cho rằng, mạch nguồn di sản vẫn tiếp nối trong thế hệ trẻ, đồng thời đã và đang được chính thế hệ trẻ ứng dụng tri thức hiện đại để gìn giữ, lan tỏa và làm mới theo cách riêng.

Giới trẻ sẽ đóng vai trò rất quan trọng trong tiến trình phát triển văn hóa, đặc biệt là từ thế hệ gen Z (sinh trong giai đoạn 1997-2012). Văn hóa, giải trí đang chịu sự ảnh hưởng rất mạnh của sự bùng nổ công nghệ số, kỹ thuật số, trí tuệ nhân tạo… Người trẻ có khả năng học hỏi, tiếp cận nhanh và lan tỏa những giá trị này đến sâu rộng quần chúng.