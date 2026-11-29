100 đầu bếp nổi tiếng nấu ăn cho thực khách Hà Nội

TPO - Đầu bếp nổi tiếng Bobby Chinn, chuyên gia BBQ Don David cùng hàng chục đồng nghiệp quốc tế có mặt tại Hà Nội trong ba ngày cuối tuần. Người dân có dịp xem các đầu bếp trổ tài, thưởng thức nhiều món ăn từ nhiều quốc gia tại lễ hội ẩm thực miễn phí vé vào cửa.

Ngày 27/11, Lễ hội Văn hóa Ẩm thực Quốc tế Hà Nội 2026 (Hanoi Firebeat World Festival) khai mạc tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội). Sự kiện có chủ đề Bừng vị năm châu - Chung nhịp toàn cầu kéo dài đến hết ngày 29/11, quy tụ gần 100 đầu bếp, trong đó khoảng 30 đầu bếp quốc tế.

Gần 100 đầu bếp quốc tế và Việt Nam cùng nổi lửa nấu ăn cho hàng nghìn thực khách đổ về Trung tâm Triển lãm Việt Nam.

Ngay trong ngày khai mạc, gần 30 đầu bếp quốc tế tham gia trình diễn kỹ thuật chế biến món nướng. Tại khu bếp mở, khách tham quan có thể theo dõi quá trình đầu bếp tẩm ướp, điều chỉnh nhiệt độ, nướng thịt thay vì chỉ thưởng thức món ăn đã chế biến sẵn.

Trong ba ngày, các đầu bếp còn tham gia giải vô địch BBQ quốc tế. Ngoài cuộc thi dành cho người làm nghề, lễ hội có những sân chơi cho người yêu nấu nướng, đầu bếp trẻ và các nhóm thi không chuyên.

Sự hiện diện của các đầu bếp và chuyên gia quốc tế không chỉ mang đến trải nghiệm đặc sắc cho người dân và du khách mà còn góp phần khẳng định vị thế ngày càng lớn của Hà Nội trên bản đồ các sự kiện văn hóa - ẩm thực quốc tế.

Theo ông Nguyễn Trần Quang - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội - thành phố xác định ẩm thực là nguồn lực phát triển du lịch, công nghiệp văn hóa và kinh tế đêm.

Để trở thành điểm hẹn thường niên, lễ hội không chỉ cần thu hút du khách mà còn phải đem lại những trải nghiệm thuận tiện, phù hợp với nhu cầu của người dân Thủ đô.

Trên diện tích khoảng 43.000 m², lễ hội giới thiệu hơn 2.000 món ăn, đồ uống của hơn 200 thương hiệu trong và ngoài nước. Những người thích khám phá hương vị mới có thể tìm đến các gian bếp phục vụ thịt bò hun khói kiểu Texas (Mỹ), thịt nướng kiểu Argentina, gà xiên nướng Nhật Bản, gà tandoori của Ấn Độ.

Không phải đi xa thực khách cũng có thể thưởng thức gà đồi nướng mắc khén, lợn bản quay, cá pa pỉnh tộp của Tây Bắc. Khu ẩm thực Hà Nội có những món quen thuộc như phở, bún chả, bánh cuốn, chả cá, cốm và cà phê trứng chiều khẩu vị thực khách.

Ban tổ chức bố trí 5.000 chỗ ngồi cho thực khách trong ba ngày diễn ra liên hoan ẩm thực.

Tại lễ hội, Bobby Chinn đặc biệt nhắc đến những hàng quán ven đường đặc trưng của Việt Nam. Theo ông, muốn hiểu ẩm thực Việt Nam, thực khách cần đến những nơi có các gia đình dành nhiều thế hệ để hoàn thiện một món ăn. Ngay cả phở, món ăn đã nổi tiếng ở nhiều nước, cũng có sự khác biệt đáng kể về khẩu vị giữa hai miền Nam - Bắc.

Ông cho rằng thế giới vẫn chưa đánh giá tương xứng kỹ thuật chế biến món ăn của người Việt. Sự tinh tế ấy không chỉ nằm trong thực đơn của các nhà hàng mà còn hiện diện ở những căn bếp gia đình, những hàng bánh cuốn, quán phở lâu năm.