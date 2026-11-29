Cảnh báo thủ đoạn 'chuyển nhầm tiền' để chiếm đoạt tài sản

TPO - Bất ngờ nhận được một khoản tiền từ người lạ chuyển vào tài khoản, nhiều người có thể nghĩ đây chỉ là giao dịch nhầm lẫn. Tuy nhiên, đây cũng có thể là một phần trong kịch bản lừa đảo được các đối tượng dàn dựng nhằm chiếm đoạt tài sản hoặc lợi dụng người nhận làm trung gian luân chuyển dòng tiền bất hợp pháp.

Công an TP Hà Nội vừa đưa ra cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo "chuyển nhầm tiền" và lý do "khóa tài khoản do chưa liên kết VNeID" để chiếm đoạt tài sản.

Theo cảnh báo, các đối tượng thường cố tình chuyển tiền vào tài khoản của người dân, sau đó gọi điện hoặc nhắn tin thông báo đã chuyển nhầm và yêu cầu hoàn trả. Đáng chú ý, thay vì đề nghị người nhận hoàn trả về đúng tài khoản ban đầu thông qua ngân hàng, chúng lại yêu cầu chuyển tiền sang một tài khoản khác.

Để tạo lòng tin và gây áp lực, các đối tượng có thể giả danh nhân viên ngân hàng, cán bộ cơ quan chức năng, liên tục thúc giục người nhận chuyển tiền ngay. Thậm chí, chúng còn đưa ra lý do tài khoản chuyển tiền ban đầu bị khóa do chưa liên kết với ứng dụng VNeID, từ đó hướng dẫn nạn nhân chuyển khoản sang tài khoản thứ ba.

Nếu làm theo yêu cầu, người nhận tiền có nguy cơ bị chiếm đoạt tài sản, vướng vào tranh chấp hoặc vô tình trở thành trung gian trong hoạt động luân chuyển, hợp thức hóa dòng tiền có nguồn gốc bất hợp pháp.

Ảnh minh họa sử dụng AI.

Cơ quan chức năng khuyến cáo, người dân cần đặc biệt cảnh giác khi nhận được tiền từ tài khoản không quen biết. Việc hoàn trả tiền chuyển nhầm phải được thực hiện theo quy trình của ngân hàng và quy định pháp luật, không làm theo hướng dẫn đơn phương của người lạ.

Cụ thể, người dân tuyệt đối không sử dụng, rút tiền hoặc tự ý chuyển tiếp khoản tiền chưa xác định rõ nguồn gốc. Khi phát hiện có tiền lạ chuyển vào tài khoản, cần chủ động liên hệ ngân hàng thông qua tổng đài, ứng dụng chính thức hoặc đến trực tiếp quầy giao dịch để yêu cầu tra soát và được hướng dẫn xử lý.

Đặc biệt, không chuyển tiền sang tài khoản thứ ba theo yêu cầu của người lạ, kể cả khi người này tự xưng là nhân viên ngân hàng hoặc đưa ra lý do liên quan đến việc liên kết VNeID. Người dân cũng không cung cấp mật khẩu, mã PIN, mã OTP, không truy cập các đường link không rõ nguồn gốc.

Trong quá trình xử lý, cần lưu giữ thông tin giao dịch, tin nhắn, số điện thoại và các dữ liệu liên quan để phục vụ xác minh. Trường hợp phát hiện dấu hiệu lừa đảo, đe dọa hoặc cưỡng ép chuyển tiền, người dân cần kịp thời trình báo cơ quan Công an để được hỗ trợ.

Theo cơ quan công an, Điều 579 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định người chiếm hữu, sử dụng tài sản của người khác không có căn cứ pháp luật có nghĩa vụ hoàn trả tài sản đó. Trường hợp cố tình chiếm giữ tiền chuyển nhầm, không hoàn trả khi có yêu cầu hợp pháp và đủ yếu tố cấu thành tội phạm, người vi phạm có thể bị xử lý về tội “Chiếm giữ trái phép tài sản” theo Điều 176 Bộ luật Hình sự.

Đối với hành vi dựng kịch bản chuyển tiền nhầm, giả danh nhân viên ngân hàng hoặc cán bộ cơ quan chức năng để gian dối, chiếm đoạt tài sản, các đối tượng có thể bị xử lý về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 hoặc tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” theo Điều 290 Bộ luật Hình sự, tùy tính chất, phương thức và hành vi vi phạm.

Cơ quan chức năng nhấn mạnh, khi nhận được tiền từ tài khoản lạ, người dân cần giữ nguyên số tiền, chủ động liên hệ ngân hàng để xác minh và phối hợp hoàn trả đúng quy trình. Tuyệt đối không tự ý chuyển tiền theo hướng dẫn của người không quen biết để tránh trở thành nạn nhân của thủ đoạn lừa đảo hoặc vô tình liên quan đến các giao dịch bất hợp pháp.