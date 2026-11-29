Làm đám cưới cho người lạ

TP - Sau 53 năm chung sống, vợ chồng ông Phan Văn Cách, bà Phạm Thị Sáu (phường An Hải, TP. Đà Nẵng) lần đầu bước vào lễ đường trong sự chứng kiến của con cháu, họ hàng. Đám cưới đặc biệt ấy là món quà nhóm sinh viên thực hiện dự án Đan Duyên dành tặng đôi vợ chồng mà họ chưa từng quen biết.

Cưới nhau ở tuổi thất thập

Trung tuần tháng 11, tại Đà Nẵng, một đám cưới đặc biệt diễn ra trong sự chứng kiến của người thân, bạn bè và những người tham dự. Cô dâu Phạm Thị Sáu (71 tuổi) khoác lên mình chiếc váy cưới, chú rể Phan Văn Cách (74 tuổi) chỉnh tề trong bộ vest. Hai người cùng bước vào lễ đường, thực hiện những nghi thức mà lẽ ra đôi vợ chồng đã ngoài 70 này có thể trải qua từ hơn nửa thế kỷ trước.

Trong giây phút cử hành hôn lễ thiêng liêng, thay vì trao nhẫn như những đám cưới thông thường, cô dâu, chú rể cùng nâng chén trà từ bộ ấm được gia đình gìn giữ suốt 53 năm. Đó không phải một đạo cụ được lựa chọn ngẫu nhiên. Bộ ấm trà là kỷ vật gắn với ngày hai người nên duyên.

Vợ chồng ông Cách, bà Sáu lần đầu nắm tay bước vào lễ đường sau 53 năm chung sống

Điểm đặc biệt là đám cưới này được vun vén, thực hiện bởi các thành viên nhóm Đan (đến từ Trường Đại học FPT Đà Nẵng) với dự án Đan Duyên – tổ chức đám cưới cho những cặp vợ chồng đã đồng hành cùng nhau qua hàng chục năm cuộc đời, nuôi dạy con cái nên người, nhưng lại chưa từng có một lễ cưới trọn vẹn vì hoàn cảnh kinh tế và điều kiện sống trước đây.

Vợ chồng ông Cách cưới nhau năm 1973, giữa thời kỳ chiến tranh chống Mỹ. Hoàn cảnh khi ấy khó khăn, hai bên gia đình chỉ thưa chuyện rồi để đôi trẻ về chung sống. Không lễ cưới, không ảnh cưới, thậm chí cũng chưa có giấy đăng ký kết hôn.

Ông Cách là thương binh, từng tham gia lực lượng du kích và chiến đấu tại xã Điện Ngọc (nay thuộc phường Điện Bàn Đông, TP. Đà Nẵng). Bà Sáu là con của một liệt sĩ. Cả hai đều sớm chịu cảnh mất cha, rồi gặp nhau, xây dựng mái ấm giữa những năm tháng chiến tranh. Những năm ông đi bộ đội, bà tần tảo nuôi dạy 5 người con, cũng chưa từng nghĩ đến một đám cưới.

“Thời chiến tranh, mọi người chỉ lo chuyện sống chết, giấy tờ hồi đó cũng chưa rõ ràng nên chẳng ai nghĩ đến chuyện sau này”, ông Cách kể.

Vì thế, khi được nhóm sinh viên tìm đến ngỏ lời, vợ chồng ông Cách cũng đôi chút ngần ngại bởi “đã ở cái tuổi này rồi”. Nhưng sự nhiệt tình của nhóm bạn trẻ cùng sự động viên của các con, các cháu khiến ông bà “gật đầu”. Sau đó là những ngày nhóm bạn trẻ gặp gỡ, tìm hiểu về cuộc sống, những kỷ niệm, kỷ vật tình yêu của đôi vợ chồng già. 5 người con của ông Cách, bà Sáu cũng nhiệt tình phối hợp, cùng nhóm chuẩn bị và giữ bí mật về những món quà đặc biệt dành tặng cho bố mẹ trong đám cưới.

Đám cưới diễn ra trọn vẹn với sự có mặt của hai bên gia đình, con cái, họ hàng và bạn bè thân thiết. Không như những lễ cưới thông thường, đó còn là hành trình để cả gia đình cùng ôn lại những năm tháng đã qua, để thêm hiểu và gắn kết.

Đan ký ức, dệt yêu thương

Ý tưởng về dự án Đan Duyên được nhóm sinh viên ấp ủ với mong muốn giúp những người có hoàn cảnh khó khăn sống lại khoảnh khắc mà linh thiêng nhất trong cuộc đời mà họ từng bỏ lỡ - đám cưới.

Theo bạn Phan Nguyễn Thùy Trâm, đại diện nhóm dự án, qua quá trình tìm hiểu, nhóm nhận thấy có nhiều cặp vợ chồng đã chung sống với nhau rất nhiều năm nhưng chưa từng có lễ cưới bởi kinh tế khó khăn, bởi những năm tháng chiến tranh chia cắt.

“Bởi vậy, thay vì chỉ kể lại những câu chuyện tình yêu ấy, chúng em mong muốn tạo nên khoảnh khắc đặc biệt đó cho các cặp đôi. Nhóm cũng mong muốn kết nối với những người con để họ cùng chuẩn bị đám cưới dành tặng bố mẹ”, Trâm nói.

Các thành viên nhóm dự án Đan Duyên đã cùng tạo nên đám cưới đầy kỉ niệm dành tặng vợ chồng ông Cách

Trước khi biết đến câu chuyện của vợ chồng ông Cách, các thành viên đã dành khá nhiều thời gian tìm kiếm nhân vật. Nhóm trực tiếp đến từng nhà, gặp gỡ, trò chuyện với nhiều cặp đôi để lắng nghe và tìm hiểu câu chuyện của họ.

Tuy nhiên, để tìm được một gia đình phù hợp không đơn giản. Có những người mong muốn được tổ chức lại đám cưới nhưng con cái đi làm xa, bận rộn với công việc nên khó thu xếp thời gian tổ chức. Có nhiều người ngại ngùng khi chia sẻ câu chuyện hay tổ chức đám cưới khi đã lớn tuổi.

Sau đám cưới đầu tiên, nhóm bạn trẻ mong muốn có thể tiếp tục phát triển Đan Duyên nếu có đủ điều kiện, nguồn lực và những người đồng hành phù hợp, để những câu chuyện ý nghĩa như thế này có cơ hội được viết tiếp.

“Không dễ để các bác “gật đầu” với một dự án mới do sinh viên thực hiện. Bởi đây không đơn thuần là tìm một cặp đôi để tổ chức lễ cưới, mà còn cần tìm được một gia đình có câu chuyện phù hợp, sẵn sàng chia sẻ và tin tưởng để nhóm có thể đồng hành trong một sự kiện mang tính cá nhân như vậy.

May mắn, nhóm đã tiếp cận được với câu chuyện xúc động của bác Cách, bác Sáu và nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình của con cái hai bác”, Trâm cho hay.

Với nhóm bạn trẻ, khó khăn không chỉ nằm ở việc tìm kiếm nhân vật mà còn là nguồn lực tổ chức. Phần lớn công việc từ lên ý tưởng, lập kế hoạch, liên hệ gia đình, tìm kiếm nhà tài trợ đến tổ chức chương trình đều do các thành viên tự phân công thực hiện. Trong quá trình tiếp xúc với nhân vật, nhóm sinh viên luôn nhắc nhau phải giữ sự tôn trọng đối với câu chuyện riêng của gia đình.