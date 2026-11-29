Bộ đội dùng phao vượt lũ đưa người bị thương đi cấp cứu

TPO - Bị thương ở chân trong lúc dọn dẹp nhà cửa, nam thanh niên ở Quảng Ngãi được lực lượng quân sự địa phương dùng phao đưa qua vùng ngập sâu để đi cấp cứu.

Bộ đội vượt lũ đưa người bị thương đi cấp cứu.

Chiều 28/11, anh Bùi Nguyễn Minh Thắng (18 tuổi, trú xóm 9, thôn Bình Hội, xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) không may bị thương ở chân trong lúc dọn dẹp nhà cửa để ứng phó với mưa lũ.

Thời điểm xảy ra sự việc, nước lũ đã bao vây khu vực xóm 9, khiến giao thông bị chia cắt. Không thể tự đưa người bị thương đến cơ sở y tế, gia đình anh Thắng đã liên hệ nhờ lực lượng chức năng hỗ trợ.

Anh Thắng được bộ đội đưa qua vùng nước lũ đến cơ sở y tế điều trị.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Ban Chỉ huy Quân sự xã Bình Sơn lập tức cử cán bộ, chiến sĩ đến hỗ trợ. Do đường bị ngập sâu, lực lượng quân sự sử dụng phao tròn, cố định người bị thương trên phao rồi dìu qua vùng nước lũ.

Khi đưa được anh Thắng đến khu vực an toàn, lực lượng chức năng tiếp tục sử dụng xe máy đã chuẩn bị sẵn để đưa nam thanh niên đến cơ sở y tế. Vết thương của anh Thắng sau đó được nhân viên y tế xử lý kịp thời.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Quảng Ngãi, trong 24 giờ qua trên địa bàn tỉnh có mưa vừa, mưa to, nhiều nơi mưa rất to, nhiều nơi từ trên 400 đến 500 mm.

Sau khi vượt qua vùng lũ, anh Thắng được chở đến bệnh viện.

Mưa lớn khiến lũ trên các sông dâng cao vượt báo động 3.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Quảng Ngãi, tính đến chiều nay, mưa lũ đã gây ngập 33 khu dân cư tại 27 xã, phường, với 1.800 nhà dân bị ngập. Trong đó, xã Thiện Tín có 1.115 nhà bị ngập, xã Phước Giang có 533 nhà.

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, bảo đảm quân số, phương tiện, trang thiết bị, sẵn sàng cơ động hỗ trợ sơ tán người dân, cứu hộ, cứu nạn tại các khu vực xung yếu.