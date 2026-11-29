Con trai Beckham đóng phim

TPO - Romeo Beckham lần đầu thử sức với diễn xuất trong "Forty Love", phim tình cảm đồng tính lấy bối cảnh quần vợt. Chia sẻ với truyền thông Pháp, con trai David Beckham liên hệ tác phẩm mình tham gia với bộ phim ăn khách "Call Me by Your Name".

Trong cuộc phỏng vấn với AlloCiné (Pháp) ngày 25/11, Romeo Beckham gây chú ý khi liên hệ bộ phim đầu tay của mình Forty Love với tác phẩm kinh điển về đề tài tình yêu đồng tính Call Me by Your Name (2017), do Luca Guadagnino đạo diễn, với sự tham gia của Timothée Chalamet và Armie Hammer. Theo Romeo, hai tác phẩm có một số điểm tương đồng về mặt hình ảnh.

“Tôi rất yêu thích Call Me by Your Name. Theo tôi, Forty Love có phong cách hình ảnh phần nào gợi nhớ đến bộ phim này. Đó là lý do tôi luôn nghĩ đến bộ phim ấy, một tác phẩm kinh điển”, Romeo chia sẻ.

Rời sân bóng, Romeo Beckham ngày càng tiến sâu vào giới giải trí. Ảnh: Getty Images.

Cựu cầu thủ Gen Z cũng tiết lộ đã có dịp gặp Timothée Chalamet vào mùa hè vừa qua. Nam diễn viên là một trong những gương mặt anh yêu thích, thậm chí có thể xem là diễn viên yêu thích nhất của mình.

Đây là lần đầu Romeo đảm nhận một vai diễn điện ảnh. Anh cho biết đã dành nhiều sự quan tâm cho điện ảnh từ lâu và luôn mong muốn có cơ hội tham gia vào quá trình làm phim.

Call Me by Your Name là phim tình cảm lãng mạn do đạo diễn người Italy Luca Guadagnino thực hiện, chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn André Aciman. Phim có sự tham gia của Timothée Chalamet và Armie Hammer, kể về mối tình mùa hè giữa Elio (17 tuổi) và Oliver (24 tuổi), trợ lý nghiên cứu của cha Elio, tại miền Bắc Italy năm 1983. Tại Oscar 2018, biên kịch James Ivory giành giải Kịch bản chuyển thể xuất sắc.

“Forty Love là lời mời đóng phim đầu tiên tôi nhận được. Tôi thực sự biết ơn vì cơ hội này. Tôi đã cố gắng làm việc chăm chỉ để nắm bắt nó, tận hưởng trải nghiệm và sống trọn vẹn với khoảnh khắc này”, anh nói.

Forty Love xoay quanh Sacha Gallo (Paul Kircher), tay vợt 21 tuổi được cha huấn luyện từ nhỏ với tham vọng giành danh hiệu lớn đầu tiên tại Paris. Cuộc sống và mục tiêu của Sacha bị xáo trộn khi Noah Fontaine (Romeo Beckham), đối thủ mới có sức hút đặc biệt, xuất hiện. Sự cạnh tranh trên sân đấu dần đan xen với những rung động tình cảm, khiến Sacha phải đối diện với thử thách khác ngoài thể thao.

Romeo tiết lộ nhân vật Noah không đơn thuần bị cuốn vào tình cảm với Sacha. Anh cho rằng Noah nhận ra đối phương có sự thu hút dành cho mình và chủ động tận dụng điều đó để gây ảnh hưởng tâm lý, qua đó giành lợi thế trong thi đấu. Theo Romeo, giữa hai nhân vật vẫn có những cảm xúc nhất định, nhưng yếu tố thao túng tâm lý và cạnh tranh mới là trọng tâm mối quan hệ.

Phim do Pierre-Ange Carlotti đạo diễn, đánh dấu tác phẩm điện ảnh dài đầu tay của nhà nhiếp ảnh thời trang người Pháp. Ngoài Romeo Beckham và Paul Kircher, phim còn có sự góp mặt của Guillaume Canet, Benjamin Voisin và minh tinh Catherine Deneuve. Tác phẩm có thời lượng 97 phút, khởi chiếu tại Pháp từ ngày 25/11.

Trailer Forty Love. Nguồn: Studiocanal France.

Trước khi đến với điện ảnh, Romeo từng theo đuổi bóng đá, có thời gian tập luyện và thi đấu tại các đội trẻ, trong đó có Inter Miami và Brentford. Sau khi dừng con đường cầu thủ, anh tập trung phát triển sự nghiệp người mẫu, xuất hiện trong các chiến dịch quảng bá của những thương hiệu thời trang như Saint Laurent và Balenciaga.

Với Forty Love, Romeo tiếp tục thử sức ở một lĩnh vực mới, tách khỏi con đường thể thao từng gắn với tên tuổi người cha nổi tiếng. Vai diễn đầu tay cũng mở ra cơ hội để anh chứng minh khả năng trong ngành công nghiệp giải trí, thay vì chỉ được biết đến với tư cách con trai của David và Victoria Beckham.