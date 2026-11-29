TPO - Không chỉ là một đêm diễn quy tụ nhiều nghệ sĩ Việt, Vũ trụ "Say Hi" tại Las Vegas là bước tiếp nối hành trình đưa IP giải trí Say Hi đến với khán giả quốc tế. Điểm đặc biệt của hành trình này nằm ở việc âm nhạc, nghệ sĩ và cộng đồng người hâm mộ cùng tồn tại trong một thế giới chung. Trước giờ diễn, biển người đổ về khu vực phía ngoài sân khấu, cho thấy sức hút của concert với khán giả nhiều lứa tuổi khác nhau.
TPO - Tối 28/11, NSND Lan Hương, diễn viên Uyển Ân, Việt Anh, Quỳnh Nga, Lan Phương, Huỳnh Lập cùng nhiều tên tuổi nổi tiếng của điện ảnh Việt hội ngộ ở thảm đỏ Liên hoan phim quốc tế Hà Nội (HANIFF).
TPO - Thảm đỏ khai mạc Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII tối 28/11 quy tụ đông đảo nghệ sĩ, diễn viên và những gương mặt nổi bật của showbiz Việt. Bên cạnh sự xuất hiện của Victor Vũ, Đinh Ngọc Diệp, Việt Anh..., màn tương tác vui vẻ giữa MC Quyền Linh và Lê Bống cũng trở thành khoảnh khắc đáng chú ý tại sự kiện.
TPO - Chồng sắp cưới của Thục Anh làm việc tại một cơ quan nhà nước. Hai người biết nhau từ năm 2021, đến năm 2023 mới có dịp tìm hiểu nhau khi nữ diễn viên cộng tác tại cơ quan anh.
TPO - Bốn ngày sau khi hát ở Đồng Nai, Jack xuất hiện tại đêm nhạc Dạ quang ở TPHCM tối 28/11. Công ty quản lý cho biết nam ca sĩ từng cân nhắc dừng tiết mục vì điều kiện biểu diễn không đảm bảo.
TPO - Ca sĩ Thái Lan Namkang Thippawan báo cảnh sát khi bị một khán giả nam sàm sỡ. Vì quá tức giận, cô bắt thủ phạm quỳ xin lỗi mình và đá thẳng vào mặt người đàn ông.
TPO - Chỉ còn ít giờ trước khi concert Vũ Trụ “Say Hi” diễn ra tại Las Vegas (Mỹ), 21 nghệ sĩ đang bước vào giai đoạn tổng duyệt cuối. Những hình ảnh hậu trường của các anh trai, em xinh cùng loạt poster gợi ý tiết mục khiến người hâm mộ thêm háo hức chờ đợi concert.
TPO - Hoa hậu Nguyễn Yến Trang, Á hậu Lê Phương Nghi cùng Đại sứ Đinh Hoàng Gia Linh xuất hiện tại lễ bế mạc, trao giải Giải Vô địch Golf Quốc gia 2026 - Cúp VinFast ở TPHCM - mùa giải lần đầu được tổ chức trong khuôn khổ Đại hội Thể thao toàn quốc.
Tối 27/11, BCONS BESTIVAL 2026 - đại nhạc hội kết hợp lễ hội bia thường niên do Tập đoàn BCONS tổ chức - chính thức khai mạc tại BCONS CITY MALL, mở đầu chuỗi ba đêm trải nghiệm âm nhạc, ẩm thực và giải trí, thu hút hàng nghìn khán giả tham dự.
TPO - Nữ diễn viên gây chú ý khi trình diễn với vai trò vedette ở đêm thứ hai của Tuần lễ thời trang Quốc tế Việt Nam 2026 tối 27/11. Đây là lần xuất hiện hiếm hoi của người đẹp sau thời gian vắng bóng trong các chương trình giải trí.
TPO - Sáu sinh viên tranh giải thưởng một tỷ đồng tại chung kết Vũ trụ đồng tiền 2026, phát sóng ngày 29/11 trên VTV3. Để giành chiến thắng, người chơi vượt qua năm chặng thi về kiếm tiền, tích lũy, chi tiêu, đầu tư và bảo toàn tài sản.
TPO - Với hơn 208 tỷ đồng tính đến trưa 28/11, “Trại giam hạnh phúc” vượt doanh thu mà “Nghỉ hè sợ nghỉ hưu” của Huỳnh Lập đạt được sau sáu tuần trụ rạp.
TPO - Phản ứng của ca sĩ Mỹ Tâm khi hát sai lời ca khúc “Cây đàn sinh viên” trước 25.000 khán giả thu hút sự chú ý.
TPO - Không khí chuẩn bị cho concert Vũ trụ “Say Hi” tại Las Vegas đang nóng lên trước giờ diễn. Giữa tiết trời se lạnh của Las Vegas (Mỹ), các nghệ sĩ bước vào những khâu chuẩn bị cuối cùng.
TPO - Disney tiếp tục xác nhận kế hoạch phát hành "Avatar 4" và "Avatar 5", lần lượt vào năm 2029 và 2031. Động thái này cho thấy hãng vẫn muốn hoàn thiện vũ trụ điện ảnh do đạo diễn James Cameron xây dựng, bất chấp những hoài nghi về chi phí sản xuất và hiệu quả phòng vé.
TPO - Từ những bữa tiệc gia đình, ngày hội mua sắm Black Friday đến các chuyến du lịch cuối tuần, Thanksgiving Weekend là một trong những kỳ nghỉ sôi động tại Mỹ. Năm nay, lịch trình giải trí dịp này có thêm điểm hẹn dành cho khán giả yêu nhạc Việt khi hai concert liên tiếp diễn ra tại Las Vegas vào ngày 28 và 29/11.
TPO - Không chỉ chinh phục khán giả bằng âm nhạc, HIEUTHUHAI cùng ê-kíp tạo nên một trải nghiệm concert nơi SUNDAYs được chăm sóc như người nhà. Ngày 29/11, sau ba đêm diễn cháy vé tại Việt Nam, “ngôi nhà” ấy theo nam rapper đến Las Vegas, trong lần đầu Mắt Nhắm Mắt Mở được tổ chức ở nước ngoài.