Mưa lớn gây ngập hơn 360 nhà ở Gia Lai, hàng trăm hộ dân phải di dời

TPO - Mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu dân cư phía Đông tỉnh Gia Lai ngập sâu. Toàn tỉnh đã di dời 184 hộ dân đến nơi an toàn, lũ trên các sông vẫn xuống chậm.

Sáng 29/11, khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai tiếp tục có mưa. Dự báo tổng lượng mưa phổ biến 40-100mm, có nơi trên 130mm.

Theo Chi cục Thủy lợi (Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai), đến 6h sáng nay (29/11), mưa lớn gây ngập 364 nhà. Trong đó, phường Quy Nhơn Nam khoảng 250 hộ do mưa cường suất lớn khoảng 63mm/giờ gây quá tải hệ thống thoát nước; xã Cát Tiến khoảng 45 nhà ngập; phường Quy Nhơn Tây 40 hộ; phường Hoài Nhơn Bắc 23 nhà bị ngập; phường An Nhơn Nam 6 nhà ngập.

Mưa lớn gây ngập lụt chiều 28/11 ở phường Quy Nhơn Bắc, Gia Lai. Ảnh: Trương Định.

Toàn tỉnh Gia Lai đã di dời 184 hộ với 602 nhân khẩu đến nơi an toàn, chưa ghi nhận thiệt hại về người.

Cũng theo ngành chức năng tỉnh Gia Lai, hiện nay, mực nước trên các sông phía Đông và trung tâm tỉnh giảm chậm và xuất hiện lũ.

Theo số liệu quan trắc lúc 4h ngày 29/11, trên sông An Lão, tại trạm An Hòa, mực nước đạt 22,40m, cao hơn báo động I là 0,4m; sông Lại Giang tại trạm Bồng Sơn đạt 5,04m; sông Hà Thanh tại trạm Diêu Trì đạt 4,43m, cao hơn báo động I là 0,9m.

Trên sông Kôn, mực nước tại trạm Vĩnh Sơn đạt 71,09m, xấp xỉ báo động I; trạm Bình Nghi đạt 14,7m, thấp hơn báo động I là 0,8m; trạm Thạnh Hòa đạt 7,38m, cao hơn báo động II là 0,38m.