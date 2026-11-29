Đánh bắt tận diệt trên những hồ chứa tỷ khối- Bài cuối: Loay hoay bài toán sinh kế của dân

TPO - Không chỉ là nạn đánh bắt tôm cá bằng vó bè hay lưới bát quái, đáng lo nữa là tình trạng đối tượng chuyên nghiệp từ các tỉnh ven Hà Nội, ngược sông Đà lên hồ chứa thuỷ điện, sử dụng công nghệ "tận diệt" trên quy mô lớn.

﻿Video: Câu chuyện ám ảnh về nạn đánh bắt cá con, cá giống trên hồ thuỷ điện Hoà Bình và hồ thuỷ điện Sơn La Thực hiện: Ngọc Nam.

Ông Dương Văn Biểng - Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản, thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Sơn La cho biết, địa phương này có văn bản, quy định khá chi tiết ngư lưới cụ nào bị cấm, các loại được dùng thì kích cỡ mắt lưới và quy cách đánh bắt phải tuân thủ nghiêm cẩn những điều gì. Nhưng lực lượng cán bộ thuỷ sản của tỉnh chỉ có 5 người, cả năm đi tuần tra cùng lắm chỉ một vài lần, làm sao ngăn chặn hiệu quả được? Dù biết là bị cấm, nhưng bà con vẫn khai thác trên hồ thuỷ điện Sơn La, các “trùm” vãng lai vẫn tổ chức đánh bắt vô tội vạ. Nhiều trường hợp đầu tư tài chính, ngư lưới cụ, "bao tiêu" cả dịch vụ thu mua chuyên nghiệp tại tàu thuyền ( cũng là cách né tránh sự kiểm tra kiểm soát của cơ quan chức năng!), càng đẩy tốc độ "tận diệt" lên cao một cách đáng báo động đỏ.

Sơn La cũng kêu gọi bà con thực hiện nhiệm vụ, vai trò giám sát cộng đồng, vận động người dân cung cấp thông tin, phản ánh, tố giác các hành vi khai thác thuỷ sản trái pháp luật.

Trong khi đó, những cuộc phỏng vấn tại hiện trường của chúng tôi, cho thấy: tiểu thương ngày nào cũng đi khắp mọi ngõ ngách của hồ chứa ( bờ nọ sang bờ kia tới 200km) để thu mua thuỷ sản, trong đó, có cá “tép”, cá giống, cá "sơ sinh" của các ngư lưới cụ vi phạm. Nhìn những khoang thuyền tanh nồng và trắng toát cá… bé xíu, một ngư dân nói: “Riêng một tiểu thương, chỉ trong một buổi chiều, họ thu mua tới 5 tấn cá phân, thì thử hỏi, có gì mà hồ này chẳng “tiệt giống cá tôm”!”.

Tình trạng này cũng diễn ra phổ biến tại nhiều hồ chứa ở Lào Cai, Tuyên Quang, Lai Châu...

Tràn ngập, chi chít vó lưới vi phạm khai thác thuỷ sản ở hồ thuỷ điện. Ảnh: DH

"Chiến dịch" nhiều tháng phá vó lưới vi phạm ở hồ thuỷ điện Thác Bà, tỉnh Lào Cai. Ảnh: DH - Nam Anh.

Cá "sơ sinh" bị đánh bắt hàng loạt, trên quy mô lớn, số lượng không nhỏ bị đem đi làm "cá phân". Ảnh: Quỳnh Anh.

Chúng tôi thuê tàu và xin phép đi thăm các hộ dân nuôi cá lồng bè, chứng kiến nhiều ngư lưới cụ diện bị cấm vẫn tung hoành.

Tàu đưa chúng tôi thăm một gia đình người dân tộc Thái ở ven hồ. Họ dựng lều gần như thòi ra mép nước, ở một khu vực eo ngách xa xôi. Chủ nhà, bà Len (và ông chồng đang say rượu tuý luý) cho biết: họ bỏ tới 70 triệu đồng ra mua khung sắt, máy nổ, lưới bát quái, để đánh bắt thuỷ sản và đây là nguồn thu nhập duy nhất của gia đình.

Thế mới có chuyện, trong một cuộc họp dân ở xã Quỳnh Nhai ven hồ thuỷ điện Sơn La, nhằm vận động bà con không vi phạm bằng việc không tham gia vào đánh bắt thuỷ sản tận diệt, hãy tham gia vào các tổ cộng đồng, bảo vệ, chăm sóc cá con, đợi chúng lớn rồi cùng đánh bắt bền vững, hài hòa lợi ích các bên tham gia, một ngư dân bèn nổi đóa lên. Họ bảo, họ đầu tư ngư lưới cụ, tháp bắt cá cả thảy lên tới 500 triệu đồng (?). Tiền ấy họ vay ngân hàng và các “nhà đầu tư” (tiểu thương) thu mua tôm cá, giờ ai “đền” cho họ? Họ sẽ sống bằng cái gì sau "lệnh cấm"?

Bà con sống ven hồ thuỷ điện Sơn La tham gia cuộc họp về ngăn chặn ngư lưới cụ cấm và các hình thức đánh bắt tận diệt, tiến tới nuôi trồng thuỷ sản bền vững, đánh thức giá trị của các hồ chứa tỷ khối. Ảnh: Thảo Nam.

Tháp tời lưới bát quái cao ngất ngưởng trên hồ thuỷ điện Sơn La của gia đình bà Len. Ảnh: DH

Nơi vợ chồng bà Len đang sinh sống, khi chúng tôi tới thăm. Gia đình bà đã đầu tư 70 triệu đồng để mua hệ thống vận hành lưới bát quái (ngư lưới cụ cấm). Ảnh: DH

Theo cán bộ địa phương tiết lộ, thi thoảng vẫn có đoàn cán bộ thuỷ sản đi “kiểm tra". Nhưng thực tế thì tình trạng vi phạm trong khai thác nguồn lợi thuỷ sản tại các hồ chứa vẫn dường như công khai 100% giữa thanh thiên bạch nhật. Gặp chúng tôi, bà con vẫn hồn nhiên kể việc đánh bắt, biết là vi phạm, được cán bộ vận động “tuân thủ” Luật Thuỷ sản rồi, nhưng vì mưu sinh họ vẫn làm.

Họ hình thành cả một thị trường công khai tàn sát, tận diệt hệ sinh thái các hồ chứa quý giá.

Chúng tôi đang tiếp tục tham mưu cho tỉnh các giải pháp xử lý tình trạng sử dụng ngư cụ cấm trong khai thác thủy sản. Khó khăn lớn nhất hiện nay là sinh kế của người dân. Qua tuyên truyền, bà con đều hiểu tác hại của việc đánh bắt tận diệt, nhưng vẫn nêu lý do, đã đầu tư nhiều tiền vào thuyền bè, lưới bát quái, vó đèn. Không ít trường hợp đã ký cam kết không tái phạm nhưng sau đó vẫn tiếp tục sử dụng ngư cụ cấm. Ông Dương Văn Biểng, Phó Chi cục trưởng Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản (Sở Nông nghiệp và Môi trường Sơn La)

Công khai "phơi" te (ngư cụ bị cấm) tại khu vực gần bến cá Quỳnh Nhai, thuỷ điện Sơn La. Ảnh: D.H

Theo Nghị định 246/2026/NĐ-CP của Chính phủ, có hiệu lực từ ngày 18/8/2026, cá nhân sử dụng xung điện, dòng điện để khai thác thủy sản mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự có thể bị xử phạt hành chính từ 3 đến 50 triệu đồng, tùy phương tiện và phương thức vi phạm. Thuyền trưởng tàu cá sử dụng nghề cấm, ngư cụ cấm để khai thác thủy sản mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự có thể bị phạt từ 30 đến 50 triệu đồng, đồng thời bị tịch thu ngư cụ cấm.

Tại điểm a, khoản 1 Điều 242, Bộ luật Hình sự hiện hành về tội "hủy hoại nguồn lợi thủy sản" quy định: Người nào sử dụng chất độc, chất nổ, hóa chất, dòng điện hoặc phương tiện, ngư cụ bị cấm để khai thác thủy sản hoặc làm hủy hoại nguồn lợi thủy sản, vi phạm quy định về bảo vệ nguồn lợi thủy sản, gây thiệt hại nguồn lợi thủy sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng hoặc thủy sản thu được trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính về một trong các hành vi quy định tại Điều này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 600.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vấn đề này, khi cơ quan chức năng vào cuộc...