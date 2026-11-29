Mưa lớn từ Huế đến Khánh Hòa, có nơi vượt 120 mm

TPO - Từ ngày 29/11 đến sáng 30/11, khu vực TP. Huế, TP. Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 40-80mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 120mm.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm qua và sáng nay (29/11), khu vực TP. Huế, TP. Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và tỉnh Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông.

Mưa lớn khiến nhiều tuyến đường đô thị khu vực Nha Trang bị ngập cục bộ. Ảnh: Phùng Quang.

Lượng mưa tính từ 19h ngày 28/11 đến 8h ngày 29/11 có nơi trên 140mm như các trạm: Tam Trà (Đà Nẵng) 147.8mm, Ba Nam (Quảng Ngãi) 160mm, Đập Tràn (Đắk Lắk) 191mm,…



Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, từ ngày 29/11 đến sáng 30/11, khu vực TP. Huế, TP. Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 40-80mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 120mm.



Ngày 29/11, tỉnh Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 15-30mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 70mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>70mm/3h).

Ngoài ra, ngày 29/11, khu vực Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 10-20mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.



Từ trưa và chiều 30/11 mưa lớn ở khu vực từ TP. Huế đến TP. Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk giảm dần.



Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá ở cấp 1. Mưa lớn và mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc