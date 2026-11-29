Đẩy nhanh điều tra sai phạm tại Dự án sân bay Long Thành

TPO - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ yêu cầu Bộ Công an đẩy nhanh tiến độ điều tra, làm rõ mức độ vi phạm tại từng gói thầu, hạng mục công trình thuộc Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1, làm cơ sở để các cơ quan liên quan có giải pháp xử lý, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phù hợp, đúng chủ trương, chỉ đạo của Bộ Chính trị.

ACV chịu trách nhiệm toàn diện về tiến độ, chất lượng

Văn phòng Chính phủ vừa thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc tại cuộc họp kiểm điểm tiến độ triển khai Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1.

Theo chủ trương đầu tư được Quốc hội thông qua, Dự án giai đoạn 1 phải hoàn thành, đưa vào khai thác trong năm 2026. Đây là nhiệm vụ rất khó khăn, trong điều kiện khối lượng còn lại của Dự án lớn, cần sự nỗ lực, tập trung mọi nguồn lực của các chủ thể tham gia Dự án, đặc biệt là ACV.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc chủ trì cuộc họp. Ảnh: VGP

Phó Thủ tướng Thường trực lưu ý ACV chịu trách nhiệm toàn diện về tiến độ, chất lượng của Dự án thành phần 3 và các gói thầu do mình làm chủ đầu tư. ACV có trách nhiệm đánh giá chất lượng các hạng mục có sai sót về trình tự, thủ tục trong quá trình triển khai và khẳng định rõ đối với từng hạng mục.

Với vai trò là cảng hàng không quốc tế, vấn đề an toàn và tiện ích cho người sử dụng là yêu cầu hàng đầu; do đó, cần rà soát kỹ, triển khai đồng bộ các hạng mục về cảnh quan, môi trường, an ninh, an toàn trước khi đưa vào khai thác thương mại, đáp ứng tiêu chí "sáng, xanh, sạch, đẹp" và tuyệt đối an toàn.

Bộ Xây dựng tiếp tục là cơ quan đầu mối theo dõi, kiểm tra, đôn đốc tiến độ Dự án, kịp thời hướng dẫn theo thẩm quyền các đề nghị của chủ đầu tư các dự án thành phần; kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện.

Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Công an và các cơ quan có liên quan rà soát toàn diện các điều kiện cần thiết để Cảng hàng không quốc tế Long Thành đưa vào khai thác bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn.

Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về cơ chế tài chính

Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn ACV tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác thanh toán, cơ chế tài chính, thẩm định giá, tỷ giá thanh toán cho các trang thiết bị nhập khẩu theo thẩm quyền, quy định pháp luật.

Đẩy nhanh tiến độ Dự án sân bay Long Thành.

Bộ Công an đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vi phạm, sai phạm trong quá trình triển khai Dự án, bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm; tập trung làm rõ mức độ vi phạm tại từng gói thầu, từng hạng mục công trình, trong đó có sai phạm như báo cáo của ACV tại cuộc họp, làm cơ sở để các cơ quan liên quan có giải pháp xử lý, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phù hợp, đúng chủ trương, chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Kết luận số 24-KL/TW.

Tổng công ty Hàng không Việt Nam, Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet theo nhiệm vụ được giao đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình dịch vụ cung cấp suất ăn hàng không, kỹ thuật thương mại mặt đất, các Hangar số 1, 3, 4; sớm hoàn thành các thủ tục đầu tư xây dựng các công trình đã được giao thuộc Dự án thành phần 4 bảo đảm tiến độ, chất lượng theo cam kết.