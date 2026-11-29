TPO - Mưa lớn kéo dài khiến một số khu dân cư ở phía nam TP Đà Nẵng bị ngập cục bộ. Tại tổ dân phố Tứ Bàn, phường Tam Kỳ, nước dâng từ 50cm đến gần 1m, người dân phải hối hả đưa xe máy lên cầu tránh ngập, sử dụng ghe thuyền để đi lại.
Mưa lớn kéo dài khiến một số khu dân cư ở phía Nam TP Đà Nẵng xảy ra ngập úng cục bộ. Sáng 29/11, tổ dân phố Tứ Bàn, phường Tam Kỳ bị ngập sâu. Nước lũ tràn vào khu dân cư, có nơi ngập gần 1m. Đường trong khu dân cư bị ngập, người dân phải dùng ghe, thuyền làm phương tiện di chuyển.
Nước lũ tràn vào khu dân cư từ tối qua
Từ tối qua, nhiều hộ dân tất bật kê dọn đồ, đưa xe máy lên khu vực cầu cao để tránh ngập. Lực lượng chức năng cũng đã có mặt hỗ trợ người dân
Theo Đài Khí tượng Thủy văn Trung Bộ, từ 3h sáng ngày 28/11 đến sáng 29/11, TP Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Đáng chú ý, khu vực phía nam thành phố ghi nhận lượng mưa phổ biến 100-200 mm, một số nơi có lượng mưa đặc biệt lớn như Trà Cót (401,6 mm), Tam Trà (431,8 mm) và Xuân Bình (410 mm).
Dự báo từ sáng 29/11 đến sáng 30/11, Đà Nẵng tiếp tục có mưa vừa, mưa to đến rất to. Lượng mưa phía đông bắc phổ biến 40-100 mm, phía tây bắc 40-80 mm, phía nam 70-150 mm, có nơi trên 300 mm.
Mưa lớn có thể đạt cường suất trên 100 mm trong 3 giờ. Từ chiều 30/11, mưa giảm dần. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng tại vùng trũng thấp, đô thị; đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh trong dông.
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