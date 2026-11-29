TPO - Từ những bữa tiệc gia đình, ngày hội mua sắm Black Friday đến các chuyến du lịch cuối tuần, Thanksgiving Weekend là một trong những kỳ nghỉ sôi động tại Mỹ. Năm nay, lịch trình giải trí dịp này có thêm điểm hẹn dành cho khán giả yêu nhạc Việt khi hai concert liên tiếp diễn ra tại Las Vegas vào ngày 28 và 29/11.