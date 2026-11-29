Nghi vấn Iran sử dụng tín hiệu Starlink của tỷ phú Elon Musk để tấn công lực lượng Mỹ

TPO - Iran được cho là đã sử dụng dịch vụ Internet vệ tinh Starlink của SpaceX trong các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng Mỹ, để trả đũa việc Mỹ và Israel tiến hành các cuộc không kích nhằm vào Iran, theo tờ Washington Post, dẫn các nguồn thạo tin.

Một tên lửa được phóng trong một cuộc tập trận quân sự tại một địa điểm không được tiết lộ ở miền nam Iran. (Ảnh: Reuters)

Tờ Washington Post ngày 28/11 đưa tin, Giám đốc điều hành SpaceX Elon Musk đã vô cùng tức giận khi biết về hai trường hợp sử dụng Starlink trái phép mà nhóm của ông kết luận có liên quan đến các hoạt động của Iran nhằm vào lực lượng Mỹ.

Ngoài ra, ông Musk cũng được thông báo rằng quân đội Mỹ đã sử dụng máy bay không người lái cảm tử kết nối mạng quân sự của Starlink, có tên Starshield, nhưng lại đăng ký gói dịch vụ có chi phí thấp hơn, vốn dành cho các hoạt động trên mặt đất.

SpaceX và Bộ Ngoại giao Iran chưa lập tức phản hồi yêu cầu bình luận của Reuters.

Theo Washington Post, một báo cáo mật gửi Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth đã đề cập đến việc quân đội Iran sử dụng Starlink.

Tuy nhiên trong tuyên bố gửi Reuters, Bộ Chiến tranh Mỹ cho biết cơ quan này “không biết về báo cáo gửi tới Văn phòng Bộ trưởng Quốc phòng liên quan đến vấn đề nói trên”.

Việc sử dụng Starlink tại các khu vực xảy ra xung đột địa chính trị, quyền kiểm soát dịch vụ này của Chính phủ Mỹ, cũng như tình trạng các thực thể bị trừng phạt sử dụng trái phép Starlink, đang thu hút sự chú ý trong bối cảnh xung đột tại Ukraine và Iran vẫn kéo dài dai dẳng.

Starlink chưa được cấp phép hoạt động tại Iran, nhưng trước đó ông Elon Musk từng tuyên bố dịch vụ này vẫn đang hoạt động tại quốc gia Trung Đông.

Theo Wall Street Journal, chính quyền Iran từng hạn chế quyền truy cập Internet công cộng. Sau đó, Chính phủ Mỹ đã bí mật đưa hàng nghìn thiết bị đầu cuối Starlink vào Iran.