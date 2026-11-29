Iran sản xuất loạt máy bay không người lái mới, có mẫu giống của Mỹ

TPO - Theo hãng tin Tasnim, Lực lượng Hàng không Vũ trụ thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã phát triển và đưa vào sản xuất hàng loạt ba loại máy bay không người lái (UAV) mới nhằm nâng cao năng lực tự chủ về vũ khí.

Trong đó, có một mẫu UAV chuyên dùng để đánh chặn các thiết bị bay không người lái của đối phương, hai mẫu còn lại được thiết kế cho các đòn tấn công tự sát.

Ba mẫu UAV này được trưng bày tại một triển lãm về các thành tựu của Lực lượng Hàng không Vũ trụ IRGC ở Mashhad, đông bắc Iran.

Hình ảnh được cho là các mẫu UAV mới của Iran. (Ảnh: Fars)

Mỗi loại UAV đảm nhận một nhiệm vụ riêng biệt.

Hệ thống đầu tiên, có tên là Saye (Bóng tối), là một thiết bị bay phòng thủ, được phát triển để đối phó với nhiều loại thiết bị bay không người lái siêu nhỏ từ phía đối phương.

Hệ thống này có khả năng hoạt động cả vào ban đêm lẫn trong điều kiện thời tiết bất lợi. Với trọng lượng 2 kg, Saye có thể mang theo tải trọng 1 kg và đạt phạm vi hoạt động 10 km. Tốc độ bay của thiết bị này được cho là nằm trong khoảng từ 450 đến 600 km/h.

Hệ thống thứ hai, mang tên Qasedak (Hoa bồ công anh), là một loại UAV tự sát siêu nhỏ được thiết kế để hoạt động trong các môi trường chịu ảnh hưởng bởi tác chiến điện tử.

Được trang bị hệ thống lái tự động cùng hệ thống ngắm mục tiêu quang học, UAV này giảm bớt sự phụ thuộc vào các hệ thống và kênh liên lạc bên ngoài, chẳng hạn như GPS.

Qasedak có trọng lượng 13 kg và khả năng mang theo tải trọng 3 kg. Theo các báo cáo, thiết bị này có phạm vi hoạt động từ 40 đến 50 km, tốc độ tối đa khoảng 90 km/h và thời gian bay liên tục khoảng 45 phút.

Hệ thống thứ ba cũng là một loại UAV tự sát siêu nhỏ, có thiết kế rất giống với mẫu Switchblade 300 do Mỹ sản xuất. Loại UAV siêu nhỏ này được phát triển để có thể hoạt động trong các môi trường không có tín hiệu GPS, đồng thời sở hữu khả năng bay tự hành và xác định mục tiêu dựa trên hình ảnh.

Thiết bị này nặng khoảng 2,8 kg, có phạm vi hoạt động 20 km và tốc độ tối đa đạt khoảng 250 km/h.

Tasnim cho biết, các loại UAV trên có thể đáp ứng phần lớn nhu cầu tác chiến của các đơn vị bộ binh chiến thuật, đồng thời tăng cường năng lực phòng không trước mối đe dọa ngày càng gia tăng từ các loại UAV cỡ nhỏ tầm ngắn.

Các loại UAV siêu nhỏ có thể mang theo nhiều loại đầu đạn khác nhau nhằm tấn công thiết giáp, bộ binh hoặc các công trình phòng thủ của đối phương.