Phát hiện, quy tập 23 hài cốt liệt sĩ tại một xã ở Quảng Trị

TPO - Trong quá trình mở rộng phạm vi tìm kiếm tại xã Triệu Phong (Quảng Trị), lực lượng chức năng đã phát hiện, quy tập thêm 9 hài cốt liệt sĩ, nâng tổng số hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại địa phương này lên 23. Nhiều hài cốt nằm sâu dưới các hầm cá nhân, giao thông hào, một số vẫn còn được bọc trong tăng võng.

Ngày 28/11, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Quảng Trị cho biết, từ ngày 23 đến 27/11, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 2 thuộc Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh đã tìm kiếm, quy tập thêm 9 hài cốt liệt sĩ tại khu vực thôn Cổ Thành, xã Triệu Phong.

Đội tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại xã Triệu Phong.

Như vậy, đến nay, tại khu vực hai thôn Cổ Thành và Thượng Phước, xã Triệu Phong, đơn vị đã tìm kiếm, quy tập được 23 hài cốt liệt sĩ.

Từ những thông tin do người dân cung cấp, kết hợp với việc khảo sát các dấu tích chiến trường xưa, cán bộ, chiến sĩ đội quy tập từng bước khoanh vùng, xác định vị trí nghi có hài cốt liệt sĩ để tổ chức đào tìm.

Đáng chú ý, nhiều hài cốt liệt sĩ được phát hiện nằm sâu dưới các hầm cá nhân và giao thông hào. Một số hài cốt vẫn còn được bọc trong tăng võng sau nhiều thập kỷ nằm lại trong lòng đất.

Nhiều di vật đi kèm được tìm thấy.

Cùng với các hài cốt, lực lượng tìm kiếm còn phát hiện nhiều di vật như dép cao su, thắt lưng, cúc áo, bật lửa và các vật dụng sinh hoạt của bộ đội trong những năm chiến tranh.

Những di vật nhuốm màu thời gian không chỉ gợi nhớ về một thời chiến đấu, hy sinh gian khổ mà còn là những căn cứ quan trọng phục vụ quá trình xác minh danh tính các liệt sĩ.

Sau khi quy tập, 9 hài cốt liệt sĩ mới được tìm thấy đã được lấy mẫu sinh phẩm phục vụ xét nghiệm ADN, đồng thời đưa về quàn tại đơn vị để chăm sóc, hương khói.

Các hài cốt liệt sĩ được lấy mẫu ADN và chăm sóc hương khói.

Hiện, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 2 tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương và người dân thu thập thông tin, mở rộng phạm vi khảo sát tại các khu vực lân cận với hy vọng tìm thấy thêm những liệt sĩ còn nằm lại trên chiến trường xưa.

Đây là một trong những kết quả hưởng ứng Chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” do Ban Chỉ đạo quốc gia phát động.

Hơn nửa thế kỷ kể từ khi chiến tranh kết thúc, hành trình tìm kiếm, đưa các liệt sĩ trở về trên mảnh đất Quảng Trị vẫn đang được những người lính thời bình bền bỉ tiếp nối.