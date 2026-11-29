Từ UAV tìm người giữa núi rừng đến thao trường cứu nạn ảo

TPO - Từ kết quả thử nghiệm máy bay không người lái (UAV) đến mô phỏng phối hợp nhiều lực lượng, Học viện Kỹ thuật Quân sự cùng đối tác đang nghiên cứu ứng dụng công nghệ số để hỗ trợ tìm kiếm người bị nạn và huấn luyện lực lượng cứu nạn.

Tìm người từ trên không

Trong thử nghiệm ở địa hình đồi núi tại Phú Thọ, máy bay không người lái (UAV) bay ở độ cao khoảng 40 m. Trên khung hình ghi lại khu vực ao cá ven rừng, phần mềm đánh dấu ba người, trong đó có một người bị cây che khuất một phần. Một hình ảnh khác ghi nhận hệ thống phát hiện người đang di chuyển trên đường.

Dự hội thảo có đại biểu khách mời quốc tế; các nhà nghiên cứu, chuyên gia một số cơ quan, đơn vị trong và ngoài Quân đội.

Đây là những kết quả được nhóm nghiên cứu công bố về ASARS, hệ thống hỗ trợ phát hiện người từ hình ảnh UAV, phát triển trong khuôn khổ hợp tác giữa Học viện Kỹ thuật Quân sự và Đại học Công nghệ Sydney (Australia), thuộc chương trình Đối tác đổi mới sáng tạo Việt Nam - Australia.

Công trình được giới thiệu tại Hội thảo quốc tế “Công nghệ tiên tiến phục vụ cứu hộ cứu nạn và ứng phó tình trạng khẩn cấp” năm 2026 (TSE 2026), vừa được tổ chức tại Học viện Kỹ thuật Quân sự.

Trong cấu hình thử nghiệm, hình ảnh từ UAV được truyền qua bộ điều khiển mặt đất tới máy tính có bộ xử lý đồ họa. Mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) phân tích từng khung hình, đánh dấu người được phát hiện và hiển thị kết quả để người vận hành theo dõi ngay trong chuyến bay. Sau đó, hình ảnh lưu lại có thể được kiểm tra để xác minh trước khi điều động lực lượng mặt đất.

Bài toán khó nằm ở chính góc nhìn từ trên cao. Một người có thể chỉ chiếm phần rất nhỏ trong ảnh; quần áo ít tương phản với nước, đá hoặc lá cây; cơ thể bị che khuất, khiến những dấu hiệu quen thuộc để nhận diện không còn nguyên vẹn.

Tại hội thảo, 45 bài báo khoa học gửi về đã nhận được 90 lượt phản biện, với 31 bài báo khoa học đã được chấp nhận.

Nhóm nghiên cứu bổ sung hình ảnh địa hình rừng núi, ven suối, hiệu chỉnh dữ liệu và nâng cấp mô hình phát hiện. Kết quả kiểm tra trên các bộ ảnh độc lập ghi nhận khả năng phát hiện người được cải thiện so với cấu hình ban đầu, trong đó có những hình người nhỏ, ở xa hoặc gần mặt nước từng bị bỏ sót.

Nhóm tác giả lưu ý, công cụ phát hiện theo thời gian thực không thể bảo đảm nhận ra mọi trường hợp người xuất hiện, nhưng có thể đánh dấu những khung hình có khả năng chứa người ngay trong chuyến bay, giúp một nhóm tìm kiếm cứu nạn nhỏ lập tức ưu tiên các vị trí có khả năng tìm thấy người.

Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu cũng chỉ ra trên thực địa cũng bộc lộ trở ngại, khi đồi núi và cây cối có thể cản đường truyền, gây gián đoạn hình ảnh. Nhóm thử nghiệm điều chỉnh độ cao, đường bay để duy trì kết nối; máy tính được cấu hình bỏ qua một số khung hình khi dữ liệu dồn lại, tránh để kết quả hiển thị ngày càng chậm so với diễn biến chuyến bay.

Hệ thống vẫn có thể bỏ sót người bị che kín hoặc gần như chìm dưới nước. Dù UAV có camera nhiệt, thử nghiệm được báo cáo mới xử lý hình ảnh thông thường vào ban ngày. Kết hợp ảnh nhiệt, mở rộng dữ liệu và nghiên cứu xử lý ngay trên UAV là những hướng phát triển tiếp theo.

Đưa tình huống cứu nạn vào thế giới ảo

Từ hình ảnh phát hiện người đến quyết định điều lực lượng là một chuỗi công việc cần phối hợp. Một nhóm nghiên cứu của Học viện Kỹ thuật Quân sự đã xây dựng khung diễn tập kết nối thông tin thực địa với đánh giá tình huống, phân công nhiệm vụ và hoạt động của các lực lượng trong môi trường mô phỏng.

Thử nghiệm sử dụng kịch bản tìm kiếm cứu nạn do lũ quét tại Phú Thọ, có bộ phận chỉ huy địa phương và các lực lượng công an, dân quân tự vệ, y tế, thanh niên tình nguyện, thành viên tổ chức phụ nữ tham gia.

TSE 2026 là diễn đàn quốc tế đa ngành do Học viện Kỹ thuật Quân sự khởi xướng.

Ở bước đầu, UAV thu thập hình ảnh, AI hỗ trợ phát hiện người. Người vận hành xem xét, xác nhận kết quả trước khi chuyển thông tin qua giao diện phần mềm vào nền tảng mô phỏng MAK ONE. Dữ liệu thực địa được đưa vào tình huống để bộ phận chỉ huy đánh giá.

Trong môi trường mô phỏng, công an đảm nhiệm kiểm soát giao thông, hỗ trợ tiếp cận; dân quân tự vệ tiến vào khu vực cần cứu nạn; lực lượng y tế thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; thanh niên tình nguyện và Hội phụ nữ làm nhiệm vụ hỗ trợ.

Các lực lượng xuất phát từ những vị trí khác nhau, di chuyển theo các tuyến đường và thực hiện nhiệm vụ được giao qua giao diện tương tác. Vị trí, trạng thái hoạt động được cập nhật, đồng bộ giữa các máy trạm trong cùng không gian ba chiều, giúp các thành phần tham gia theo dõi tình huống đang thay đổi.

Trong quy trình này, bộ phận điều hành diễn tập quản lý kịch bản, theo dõi diễn biến, tách biệt với việc ra quyết định của bộ phận chỉ huy cứu nạn. Đóng góp của nghiên cứu nằm ở cách kết nối thông tin, quyết định và hoạt động của lực lượng trên nền tảng mô phỏng sẵn có.

Thử nghiệm bước đầu xác nhận các chức năng có thể kết nối trong một kịch bản lũ quét. Hiệu quả huấn luyện, chất lượng quyết định và mức cải thiện phối hợp chưa được đánh giá định lượng. Nhóm tác giả xác định cần tiếp tục kiểm chứng hiệu năng, khả năng kết nối giữa các hệ thống và mở rộng quy mô diễn tập.